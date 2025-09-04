  • Cotizaciones
    Se emitieron certificados de fideicomiso que pretenden "apalancar" obras de infraestructura

    El instrumento puede ser una "salida" para las constructoras con posiciones a largo plazo en contratos de PPP, aseguran sus promotores

    Puerto de Montevideo.

    Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Ricardo Antúnez/AdhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La asociación de la gestora de activos chilena CMB Activa y la regional Newfoundland Capital Management (NewF) —accionista de la constructora uruguaya Teyma— realizó una primera emisión a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

    Son títulos vinculados a un fideicomiso que apunta a la inversión de instituciones en proyectos de infraestructura en sectores como el transporte ferroviario, aeroportuario, fluvial y urbano. También en otros vinculados a la generación de energía, saneamiento y telecomunicaciones.

    La colocación de certificados de participación, efectuada la semana pasada, fue en unidades indexadas a la inflación por un total equivalente a US$ 100 millones. Los títulos, a 15 años de plazo, recibieron la calificación “BBB(uy)” de la calificadora de riesgo Care. La administradora de fondos de inversión EF Asset Management es el agente fiduciario y de pago.

    Una alternativa

    Santiago Cat, director ejecutivo de Infram —la asociación entre CMB y NewF— dijo a Búsqueda que el instrumento permite aportar liquidez para la rotación y movilización del capital privado de empresas constructoras y consorcios, una forma de “salida” a posiciones adoptadas en el marco de contratos con el Estado como de participación público-privada (PPP).

    “Hay interés de algunas empresas de salir de esas posiciones por diversos motivos, unos sea porque les interesa ir hacia otros proyectos de infraestructura, otros porque sus niveles de endeudamiento son altos (...). Entran a plazos de 20 años —en lo que eran contratos PPA con UTE, a 30 años—, entonces hasta ahora no había nadie que pudiera otorgarles esa estrategia de salida. Este fondo les puede dar esa alternativa”, explicó.

    Otro ángulo ventajoso del instrumento, consideró Cat, es que su oferta de capital puede “apalancar” infraestructuras vinculadas a empresas del sector público —como Antel, UTE u OSE—, aspecto compatible con “los objetivos del gobierno de potenciar la inversión en capital físico para acelerar el crecimiento económico”. Agregó: “En cualquier lugar donde sea necesario poner ese capital, es donde este fondo puede jugar un rol importante, y eso va a depender un poco de la política del gobierno, si es por inversión pública, si es por inversión privada o público-privada”.

    Al momento no hay planes de una nueva emisión. Las gestoras se proponen, en primer lugar, evaluar las demandas de la reciente emisión e identificar las inversiones elegibles para luego “ir pensando en otro tipo de fondos”, señaló el ejecutivo.

    Con respecto a la ausencia de demanda del tramo minoritario durante la suscripción, sopesó que “era lo esperable” porque “todavía el mercado no está maduro para esa inversión”, en el sentido de que se trata de renta variable. Ese inversor “no tenía visibilidad de algo muy concreto, sino que eran integraciones diferidas hacia adelante dependiendo de inversiones que iban a surgir”, señaló. Una vez que se concreten las inversiones y el fondo dé los retornos esperados, mostrando ”una base un poco más sólida”, Cat cree que los minoristas invertirán en un segundo fondo.

