Se valorizan los bonos uruguayos; mercados accionarios atentos a la Fed

Los bonos emitidos por el gobierno en el exterior se valorizaron en los últimos días. Los Globales nominados en unidades indexadas a la inflación tocaron precios promedio máximos en casi dos años, según los índices de Búsqueda.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En los mercados accionarios mundiales, el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York se movió algo por debajo de los 50.000 puntos, sin tendencia clara. Los inversores estaban expectantes, entre otras cosas, por las señales que pudieran surgir de la Reserva Federal (la Fed) de Estados Unidos sobre los próximos pasos en materia monetaria.

Ayer, miércoles 18, la Fed publicó las actas de su última reunión —de fines de enero—, cuando por 10 votos en 12 aprobó mantener las tasas de interés en un rango entre el 3,5% y el 3,75%. Los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto “coincidieron en que los indicadores disponibles sugerían que la actividad económica se había expandido a un ritmo sólido”, y apuntaron a mantener estables las tasas a la espera de nuevos datos económicos y balances de riesgos.

No obstante, el registro de la reunión también mostró el crecimiento de la grieta entre quienes priorizan la estabilidad del mercado laboral y las mayores rebajas —especialmente los gobernadores afines a la postura del presidente Donald Trump— y quienes entienden que todavía hay que ser cautelosos con la inflación. “Varios participantes” reflejaron la posibilidad de ajustes al alza en las tasas si esta se mantiene en niveles superiores al objetivo del 2% anual.

Contrariamente, y a pesar de que “casi todos los miembros ya no consideraban que los riesgos a la baja para el empleo hubieran aumentado en los últimos meses”, los dos votos en contra —de Stephen Miran y Christopher Waller— fueron con el argumento de que “la postura actual de la tasa de política monetaria todavía” era “significativamente restrictiva” y que “los riesgos a la baja para el mercado laboral eran una preocupación política más importante que el riesgo de una inflación elevada”.