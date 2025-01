Negocio del portland de Ancap dio pérdidas por US$ 21 millones en los primeros nueve meses de 2024

Con “dificultades”, al inicio del año Ancap mantiene la producción de cemento portland rotando la actividad y alternando el encendido de los hornos de las plantas de Minas y Paysandú. Ese negocio, sumando el resultado de la calera en Treinta y Tres, arrojó una pérdida global de US$ 20,6 millones en enero-setiembre del año pasado, según el último estado financiero publicado la semana pasada por la empresa pública. En el conjunto de sus actividades, el resultado del ente fue negativo en US$ 105 millones.

Refinería Ancap perdió más de US$ 100 millones a setiembre y volverá a tomar endeudamiento

Al comienzo de este gobierno, el flujo de fondos esperado para el quinquenio rondaba los US$ 60 millones. Con esa proyección fue que el ente se encaminó en un proceso de asociación con privados, que finalmente fracasó al no recibir interesados. Solo en 2023, el área de cemento y cal perdió unos US$ 30 millones.