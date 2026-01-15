  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    Sindicatos de UTE cuestionan aspectos de la gestión del ente

    Desde AUTE prevén que, de no abrirse la discusión sobre los contratos con privados a los que suscribe el ente, se deberán “desplegar estrategias” de conflicto sindical

    Fachada de UTE.

    Fachada de UTE.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Son varios los desacuerdos entre la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) —sindicato de trabajadores con mayor convocatoria y antigüedad dentro del ente— y la más reciente Asociación de Profesionales y Mandos Medios (Aprom) de esa empresa estatal, conformada por quienes no se sintieron “representados” por el primero y definida como independiente de la central PIT-CNT.

    No obstante, ambas organizaciones de trabajadores comparten un punto: existió una “demora” en la aprobación de las venias para la designación de los integrantes del directorio —publicadas entre abril y mayo— que terminó retrasando las primeras y únicas reuniones del año entre las autoridades y las mesas sindicales.

    En el caso de AUTE, la reunión se concretó en los últimos días de junio, tres meses después de la asunción de quienes ahora ocupan la presidencia y la vicepresidencia del ente. Allí el sindicato buscó retomar la discusión sobre varios temas de preocupación que arrastraban desde la gestión anterior, como el creciente ingreso de personal tercerizado y el decreto de “clientes libres” firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que modificó la normativa de la venta mayorista de energía.

    Ese último asunto “es más del Ministerio (de Industria) y no tanto de la UTE”, dijo a Búsqueda el presidente del sindicato, Jhony Saldivia, y agregó: “Lo curioso es que la hoy ministra Fernanda Cardona, siendo directora de UTE en la oposición, inició también un juicio contra el decreto. Hasta el día de hoy no nos pudimos reunir con ella”.

    Posible conflicto en el horizonte

    La relación con los directores “no es mala”, aclaró el dirigente. Los integrantes del órgano máximo cuentan con un equipo de representantes, con los que se logró una comunicación fluida y que recientemente les permitió alcanzar la “reivindicación histórica” de un asueto en el Día del Funcionario. “Al menos desde el discurso”, contrastó, la postura parece ser otra en relación con las autoridades del período anterior, quienes hicieron al sindicato “a un costado”.

    “Sí esperábamos una respuesta un poco más formal a todo lo que les dijimos en junio”, lamentó Saldivia. Los espacios para negociar “cambios de estructura o modificaciones de procesos en la empresa” aún vienen “trancados”, al igual que la participación en discusiones sobre contratos de gas natural, hidrógeno verde y privatización del parque generador, sostuvo. “Creo que tanto ellos como nosotros sabemos que va a ser parte de algún conflicto a futuro”, advirtió el dirigente de AUTE, y añadió que de ser necesario tendrán que “desplegar estrategias” para “demostrar la disconformidad”.

    Pero expresó: “Hago confianza en esa primera reunión, donde ambas partes apostamos a conversar en el acuerdo o el desacuerdo”.

    La otra postura sindical

    En lo que respecta a Aprom, la reunión con los directores se concretó en octubre. Fue “breve” y “por momentos, sin tener claro el sentido”, manifestó a Búsqueda la presidenta del sindicato, Isabel Perdomo. “Sentimos como que era algo para cumplir y para dar una señal que en realidad no la tenemos, ni de buen diálogo, ni de flujo informativo ni de transparencia. Es como bastante trancado lo que debería ser en el relacionamiento con los sindicatos”, reclamó.

    Perdomo describió la tónica de gestión en UTE como “lenta” y marcada por “especulaciones” sobre futuros movimientos organizacionales, que hacen que el ente pierda “mucho tiempo”.

    La agrupación, que en el último tiempo comenzó a abrir su convocatoria a otros sectores por fuera de los “mandos medios”, como trabajadores tercerizados, no suele tener posicionamientos sobre los contratos que la empresa pública suscribe, como sí lo hace AUTE. “Entendemos que son políticas nacionales que tienen que ver con los gobiernos. Vamos más de lleno a las condiciones de trabajo para los funcionarios”, explicó Perdomo.

    No obstante, sí ven con ojos críticos la última resolución sobre el programa UTE Premia, una bonificación a buenos pagadores que este año sufrió algunas reducciones. “Ese es un mensaje que desde nuestro punto de vista es inconveniente, en una empresa que debería apostar a su eficiencia y a bajar los costos de energía eléctrica para los clientes”, criticó Perdomo.

    Aprom también se opone al asueto en el Día del Funcionario, cuya fecha conmemora una huelga de AUTE en 1959 que implicó un corte de energía general.

    Por otro lado, la dirigente aseguró que desde hace varios años los directorios no actúan con “imparcialidad” y que, para varias resoluciones, negocian únicamente con el sindicato mayoritario.

