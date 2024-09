Sumario a funcionaria evidenció falta de un protocolo en salud mental en el BPS

Una funcionaria del Banco de Previsión Social (BPS) fue sumariada en marzo por tener más de 10 inasistencias sin aviso, no presentar el carné de salud y no concurrir a algunas convocatorias internas. Pero el directorio del organismo resolvió levantar esa investigación administrativa. Lo hizo luego de una denuncia presentada por dos compañeros, que aseguraban que la mujer tenía un “deterioro cognitivo emocional importante”, que no fue tenido en cuenta por las autoridades.