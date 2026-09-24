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    Tipo de cambio real, empresas activas, mercado inmobiliario y consumo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Contenedores en el Puerto de Montevideo.

    Contenedores en el Puerto de Montevideo.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    0,5%

    El Índice de Tipo de Cambio Real elaborado por Búsqueda con una metodología similar a la utilizada por el Banco Central aumentó 0,5% en agosto respecto a julio, interrumpiendo la tendencia de caída de los meses previos.

    Ese abaratamiento en dólares de Uruguay —que suele asociarse con la competitividad comercial— se concentró con los socios más distantes, aunque también con Argentina.

    208.555

    En el segundo trimestre del año estaban registradas 208.555 empresas activas, un aumento de 0,7% respecto a enero-marzo y de 4,2% en comparación a igual trimestre de 2025. Fueron más los “nacimientos” de firmas (11.064) que las “muertes” (8.073).

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    Las empresas que estaban activas en abril-junio ocupaban a 985.977 trabajadores; eso es 0,65% menos que enero-marzo y 2,12% más que en el mismo trimestre del año pasado.

    US$ 85.000

    A escala país, la mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles se ubicó en US$ 85.000 en junio, sin cambios respecto al mes previo. Si se compara con un año atrás, hubo una baja de 5,6%.

    En el interior, el valor de las compraventas se mantuvo —respecto a mayo— en US$ 60.000, mientras que en Montevideo bajó de US$ 119.859 a US$ 118.000.

    4.769

    En julio se inscribieron 4.769 “altas” de compraventa de inmuebles, una leve baja (-0,3%) frente al mes previo y un incremento de 3,4% al comparar con un año atrás.

    El 35,3% del total de esas “altas” ante la Dirección General de Registros correspondieron a Montevideo.

    0,1%

    En agosto, las ventas de los artículos de consumo que releva la empresa Scanntech virtualmente se mantuvieron (0,1%) medidas en volumen —unidades, kilogramos y litros— así como en unidades (0,2%), en comparación con igual mes del año pasado. En cambio, la facturación, es decir las ventas en valores en moneda nacional, aumentó 1,3% en ese lapso.

    El análisis abarca más de 250 categorías de productos (alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza) y a un universo que supera los 7.000 puntos de venta de todo el país.

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