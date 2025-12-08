“Top 3 de objetivos financieros” de los uruguayos: lograr “estabilidad”, “ahorrar para viajar” y “saldar deudas”

Cuatro de cada 10 adultos en Uruguay tienen conocimientos sobre cuestiones financieras, según una encuesta de Ipsos para Santander

¿Recuerda haber recibido alguna clase de educación financiera en la escuela? En Uruguay, ocho de cada 10 (84%) respondió de forma negativa a esa pregunta, un 14% dijo que sí y el resto no contestó. Esa pregunta es parte de un cuestionario en línea formulado a 1.454 adultos de entre 18 y 55 años entre el 25 de abril y el 16 de mayo de este año por la empresa Ipsos para banco Santander, replicado en otros nueve países, para indagar sobre la importancia de la educación financiera.

Ese grupo español, proveedor de servicios financieros, señala en el informe divulgado la semana pasada en el que resumió los resultados que “en un mundo cada vez más digital e incierto, las personas toman pequeñas decisiones financieras a diario, pero solo una de cada diez afirma sentirse muy informada sobre cómo gestionar su dinero”, por lo cual “mejorar la alfabetización financiera es fundamental para las personas y aporta beneficios sociales y económicos más amplios”.

Para Uruguay, el sondeo mostró que el 41% de los encuestados tiene conocimientos sobre cuestiones financieras. También que el porcentaje de respuestas correctas referidas a una pregunta relativa a la inflación fue de un 26%. Para estas respuestas, el resumen de la encuesta presentado para cada país no detalla los otros porcentajes.

El cuestionario indagó las fuentes de información sobre cuestiones financieras entre los uruguayos. Un 39% dijo que consulta a un asesor o especialista financiero, 36% mencionó a empresas u organizaciones que proveen productos financieros —como un banco— y 26% indicó que se informa con “miembros de la familia”.

Para los encuestados en Uruguay, el “top tres de objetivos financieros” es “conseguir la estabilidad financiera suficiente para no preocuparse por el dinero” (mencionado por un 48%), “ahorrar para viajar” y “saldar deudas” (ambas con 34%).