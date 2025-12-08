  • Cotizaciones
    martes 09 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Top 3 de objetivos financieros” de los uruguayos: lograr “estabilidad”, “ahorrar para viajar” y “saldar deudas”

    Cuatro de cada 10 adultos en Uruguay tienen conocimientos sobre cuestiones financieras, según una encuesta de Ipsos para Santander

    Una persona realizando una compra web.&nbsp;

    Una persona realizando una compra web. 

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    ¿Recuerda haber recibido alguna clase de educación financiera en la escuela? En Uruguay, ocho de cada 10 (84%) respondió de forma negativa a esa pregunta, un 14% dijo que sí y el resto no contestó. Esa pregunta es parte de un cuestionario en línea formulado a 1.454 adultos de entre 18 y 55 años entre el 25 de abril y el 16 de mayo de este año por la empresa Ipsos para banco Santander, replicado en otros nueve países, para indagar sobre la importancia de la educación financiera.

    Ese grupo español, proveedor de servicios financieros, señala en el informe divulgado la semana pasada en el que resumió los resultados que “en un mundo cada vez más digital e incierto, las personas toman pequeñas decisiones financieras a diario, pero solo una de cada diez afirma sentirse muy informada sobre cómo gestionar su dinero”, por lo cual “mejorar la alfabetización financiera es fundamental para las personas y aporta beneficios sociales y económicos más amplios”.

    Leé además

    Las instituciones financieras vienen obteniendo altas rentabilidades, según los académicos del Decon
    Sistema financiero

    El problema del endeudamiento persiste en la agenda política ante nivel “preocupante” de personas en ‘default’

    Por Ismael Grau
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Sistema financiero

    Firma de “consentimiento” al depositar en dólares será como octógonos en los alimentos, dice titular del BCU

    Por Ismael Grau

    Para Uruguay, el sondeo mostró que el 41% de los encuestados tiene conocimientos sobre cuestiones financieras. También que el porcentaje de respuestas correctas referidas a una pregunta relativa a la inflación fue de un 26%. Para estas respuestas, el resumen de la encuesta presentado para cada país no detalla los otros porcentajes.

    El cuestionario indagó las fuentes de información sobre cuestiones financieras entre los uruguayos. Un 39% dijo que consulta a un asesor o especialista financiero, 36% mencionó a empresas u organizaciones que proveen productos financieros —como un banco— y 26% indicó que se informa con “miembros de la familia”.

    Para los encuestados en Uruguay, el “top tres de objetivos financieros” es “conseguir la estabilidad financiera suficiente para no preocuparse por el dinero” (mencionado por un 48%), “ahorrar para viajar” y “saldar deudas” (ambas con 34%).

    Aprendizaje financiero

    Casi la totalidad (95%) de los encuestados en Uruguay considera importante la educación financiera, una proporción de menciones apenas superada por las matemáticas y las lenguas extranjeras (96% en ambos casos). Las áreas clave de aprendizaje en finanzas son “ahorros” (71%), “inversiones” (67%), “presupuestos” (55%), “tarjetas de débito” (51%), “impuestos” (47%) y “divisas digitales” (30%).

    Las principales ventajas de recibir educación financiera son, para casi dos tercios de los encuestados uruguayos (64%), tener mayor “capacidad para tomar mejores decisiones” en esta área, en tanto que un 57% señaló la posibilidad de hacer una “gestión eficaz del dinero y las deudas”, y otro 55% dijo que poder hacer un “mejor apoyo para alcanzar sus objetivos financieros”.

    De los sondeos en los 10 países surge que no existe un consenso público sobre quién debe impartir la educación financiera para adultos, ya que la responsabilidad se reparte entre las empresas y otros actores; no obstante, la ciudadanía considera que las escuelas y los padres desempeñan un papel fundamental en la educación financiera de los niños.

    Selección semanal
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda