  • Cotizaciones
    miércoles 10 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Horario bancario: ante planteo sindical “ilógico”, tres entidades desisten de abrir más temprano

    “Este es el tipo de pedidos que no contribuyen para nada con el clima de inversiones y que lleva a tercerizaciones en otras partes del mundo", advierte la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados

    Sede de BBVA Uruguay en la Ciudad Vieja

    Sede de BBVA Uruguay en la Ciudad Vieja

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Cuando la mayoría de los bancos privados estaba haciendo los últimos aprontes internos —y también su personal— para adelantar el horario de atención al público de 10 a 14 desde el próximo lunes 15 a modo de testeo por unos meses, el reclamo sindical de compensaciones llevó a Santander, Scotiabank y BBVA a bajarse del cambio.

    Esto tiene algunas derivaciones concretas.

    Leé además

    La sede central del BROU, en Ciudad Vieja.
    Sistema financiero

    El negocio bancario creció hasta setiembre, pero con peores resultados y dos entidades con pérdidas

    Por Redacción Búsqueda
    Sede en Ciudad Vieja del antiguo Banco Caja Obrera, quebrado en la crisis de 2002.
    Sistema financiero

    “Banco puente”, una alternativa para la resolución de crisis en los planes de la Copab

    Por Ismael Grau

    Por un lado, el sistema financiero uruguayo funcionará desde la próxima semana con horarios distintos. Cinco bancos —Itaú, HSBC, Citibank, Heritage y Bandes, que no integra la Asociación de Bancos Privados (ABPU) pero acompaña la medida— abrirán de 10 a 14 horas hasta fin de febrero, mientras que los tres que desistieron y el estatal Banco República (BROU) mantendrán el histórico horario de 13 a 17 horas. Eso puede generar algunas distorsiones operativas e incomodidades para los clientes, dijeron a Búsqueda fuentes financieras.

    Por otro, el gremio de empleados bancarios –AEBU- y algunas representativas de los bancos quedaron divididas en su interna, según lo que pudo indagar Búsqueda, ya que no hubo unanimidad respecto de la postura de trancar el cambio de horario que habían anunciado en octubre siete instituciones.

    Entonces, la ABPU había señalado que el cambio busca “modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”. También supone alinear a Uruguay con el horario que se aplica en la mayoría de los países.

    Sin negociación

    En el pasado hubo varios intentos de modificar la atención vespertina, establecida en una ley de 1943 (10.421), que no prosperaron; el actual encuentra a varios bancos en una posición firme.

    A fines de la semana pasada, después que AEBU planteó que pretendía compensaciones —de alimentación y otro tipo— para aceptar el nuevo horario, el tema llegó al ámbito del Ministerio de Trabajo. Pero los bancos privados expusieron que tal modificación es una potestad que tienen como empresas y que, en realidad, abrir más temprano es ventajoso para los trabajadores al terminar su jornada a primera hora de la tarde. Pero no hubo negociación.

    “El fondo es que AEBU aplicó la lógica histórica de que solo acompaña los cambios si se pagan. En la mayor parte de los bancos no hubo ningún pedido, al contrario, el cambio de horario es una medida muy buena, un beneficio, que es bien recibido. De casi 3.000 empleados solo dos pidieron mantener el régimen actual”, que, además, fueron contemplados, declaró la directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Maintzer, consultada por Búsqueda.

    Aseguró que donde se reclama una compensación es en los bancos donde el personal ya tiene los mayores beneficios. “Hay personas que, por seis horas y cuarto diarias, cobran más de $ 25.000 solo de partidas de alimentación”, señaló la representante de las entidades bancarias de capital privado internacional.

    “Esta lógica de siempre pedir más nos llevó a convenios salariales totalmente desacopladas con la productividad. Está muy bien que las personas ganen bien, pero hay personas que ganan $ 300.000 y más por tareas operativas. Es el trabajo operativo más caro del planeta”, aseguró. Según la ejecutiva de la ABPU, esas entidades “son los mejores lugares para trabajar del país, con condiciones laborales excepcionales”.

    Refiriéndose al reclamo de compensaciones por el cambio de horario planteado desde AEBU, disparó: “Este es el tipo de pedidos que no contribuyen para nada con el clima de inversiones y que lleva a tercerizaciones en otras partes del mundo. Relaciones laborales tan costosas y rígidas son un problema. Hoy competimos con otros actores que son flexibles, ágiles. ¿Cómo voy a competir yo si ni siquiera puedo testear un cambio de horario? Es muy difícil así. Lo más ilógico es que estamos alineados en que tenemos que genera más clientes y negocios; esto va totalmente en sentido contrario”.

    Selección semanal
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda