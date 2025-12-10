Horario bancario: ante planteo sindical “ilógico”, tres entidades desisten de abrir más temprano

Cuando la mayoría de los bancos privados estaba haciendo los últimos aprontes internos —y también su personal— para adelantar el horario de atención al público de 10 a 14 desde el próximo lunes 15 a modo de testeo por unos meses, el reclamo sindical de compensaciones llevó a Santander , Scotiabank y BBVA a bajarse del cambio.

Por un lado, el sistema financiero uruguayo funcionará desde la próxima semana con horarios distintos. Cinco bancos —Itaú, HSBC, Citibank, Heritage y Bandes, que no integra la Asociación de Bancos Privados (ABPU) pero acompaña la medida— abrirán de 10 a 14 horas hasta fin de febrero, mientras que los tres que desistieron y el estatal Banco República (BROU) mantendrán el histórico horario de 13 a 17 horas. Eso puede generar algunas distorsiones operativas e incomodidades para los clientes, dijeron a Búsqueda fuentes financieras.

Por otro, el gremio de empleados bancarios –AEBU- y algunas representativas de los bancos quedaron divididas en su interna, según lo que pudo indagar Búsqueda , ya que no hubo unanimidad respecto de la postura de trancar el cambio de horario que habían anunciado en octubre siete instituciones.

Entonces, la ABPU había señalado que el cambio busca “modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”. También supone alinear a Uruguay con el horario que se aplica en la mayoría de los países.

Sin negociación

En el pasado hubo varios intentos de modificar la atención vespertina, establecida en una ley de 1943 (10.421), que no prosperaron; el actual encuentra a varios bancos en una posición firme.

A fines de la semana pasada, después que AEBU planteó que pretendía compensaciones —de alimentación y otro tipo— para aceptar el nuevo horario, el tema llegó al ámbito del Ministerio de Trabajo. Pero los bancos privados expusieron que tal modificación es una potestad que tienen como empresas y que, en realidad, abrir más temprano es ventajoso para los trabajadores al terminar su jornada a primera hora de la tarde. Pero no hubo negociación.

“El fondo es que AEBU aplicó la lógica histórica de que solo acompaña los cambios si se pagan. En la mayor parte de los bancos no hubo ningún pedido, al contrario, el cambio de horario es una medida muy buena, un beneficio, que es bien recibido. De casi 3.000 empleados solo dos pidieron mantener el régimen actual”, que, además, fueron contemplados, declaró la directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Maintzer, consultada por Búsqueda.

Aseguró que donde se reclama una compensación es en los bancos donde el personal ya tiene los mayores beneficios. “Hay personas que, por seis horas y cuarto diarias, cobran más de $ 25.000 solo de partidas de alimentación”, señaló la representante de las entidades bancarias de capital privado internacional.

“Esta lógica de siempre pedir más nos llevó a convenios salariales totalmente desacopladas con la productividad. Está muy bien que las personas ganen bien, pero hay personas que ganan $ 300.000 y más por tareas operativas. Es el trabajo operativo más caro del planeta”, aseguró. Según la ejecutiva de la ABPU, esas entidades “son los mejores lugares para trabajar del país, con condiciones laborales excepcionales”.

Refiriéndose al reclamo de compensaciones por el cambio de horario planteado desde AEBU, disparó: “Este es el tipo de pedidos que no contribuyen para nada con el clima de inversiones y que lleva a tercerizaciones en otras partes del mundo. Relaciones laborales tan costosas y rígidas son un problema. Hoy competimos con otros actores que son flexibles, ágiles. ¿Cómo voy a competir yo si ni siquiera puedo testear un cambio de horario? Es muy difícil así. Lo más ilógico es que estamos alineados en que tenemos que genera más clientes y negocios; esto va totalmente en sentido contrario”.