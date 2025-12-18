  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    Santander dio marcha atrás al cambio de horario para evitar conflicto; fue una “desinteligencia”

    El gerente general del banco de origen español, Gustavo Trelles, lamenta que no se haya podido concretar la apertura al público desde las 10 de la mañana, aunque no descarta insistir con el tema en el futuro

    Gustavo Trelles.

    Gustavo Trelles.

    FOTO

    Pablo Vignali-adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Búsqueda | Iara Zinno
    Por Ismael Grau y Iara Zinno

    —Esto fue una desinteligencia.

    Gustavo Trelles.
    Sistema financiero

    Exigir un consentimiento al cliente al depositar en dólares no es “adecuado”, dice gerente de Santander

    Por  Ismael Grau  e Iara Zinno
    Gustavo Trelles.
    Sistema financiero

    Santander exalta la “inercia positiva” de la estabilidad y pide cuidar que el negocio bancario sea “atractivo”

    Por  Ismael Grau  e Iara Zinno

    Las sucursales en el interior, históricamente, en los últimos 10, 15 años, siempre cambian de horario. ¿Por qué? ¡Te imaginás Salto a la tarde! Entonces, la gente del interior, a las cuatro se va a su casa en horas con sol, podés ir a la playa, te cambia la vida. El interior siempre demandaba cambiar de horario, los clientes también; a nivel generalizado, era un tema querido.

    Nunca pensamos que esto iba a generar una posibilidad de un problema. Entonces, fue una desinteligencia. Cuando en el banco esta bola de nieve crece hasta el punto de decir: “ché, ¿estamos cerca de tener un conflicto por esto?” No, no, no. Y volvimos atrás. ¿Cómo vamos a tener un conflicto por una pavada, una estupidez como esta? No hay ningún problema, muchachos, seguimos todo igual.

    Después, hay bancos que tienen menos niveles de sindicalización y, por tanto, podés sustentar mejor un conflicto, o conceptualmente estaban tan convencidos de que esto había que hacerlo, y bueno, tienen todo el derecho y cambian el horario.

    En nuestro caso, duele porque tenemos un 30% de afiliación (al sindicato). Al final, decís: qué lástima, porque siete de cada 10 funcionarios sí lo querían y no pudimos hacerlo.

    —¿Hubo, en el caso de Santander, un pedido de compensación por el cambio de horario?

    —No me interesa ni me corresponde hablar de la interna de otro banco, pero a nosotros no nos pidieron nada. Nosotros dijimos: este no es un tema para tener un conflicto cuando se viene el período de licencias, pagos de aguinaldos, fiestas, más allá de que (el cambio de horario) la gente lo demanda, lo quiere.

    Sí es cierto que se habla de las contrapartidas (en otros bancos), pero en el caso de Santander no pidieron nada. El convenio colectivo no contempla nada, podríamos haber cambiado el horario, pero no quisimos para evitar problemas mayores. Y bueno, si no se puede ahora, será en el futuro o no será.

    —Algunos bancos abrirán a las 10 y otros a las 13 como hasta ahora. ¿Puede ser un problema para el funcionamiento del sistema?

    —Y sí, eso no es bueno. Porque somos pocos y si todavía los pocos no nos podemos coordinar… Veremos qué pasa en el futuro, porque el cambio se comunicó como una prueba hasta febrero. Lo que sí, estamos convencidos de que los bancos tenemos derecho a hacer el cambio de horario sin tener por qué dar ninguna contrapartida. (Si cambiamos el horario más adelante,) nosotros no vamos a dar ninguna contrapartida para esto. Ninguna, cero.

    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda