Santander dio marcha atrás al cambio de horario para evitar conflicto; fue una “desinteligencia”

El gerente general del banco de origen español, Gustavo Trelles, lamenta que no se haya podido concretar la apertura al público desde las 10 de la mañana, aunque no descarta insistir con el tema en el futuro
—Santander fue uno de los bancos que, a último momento, desistió de modificar su horario, según se dijo, debido a que el gremio de empleados pretendía compensaciones. ¿Qué fue lo que pasó?
—Esto fue una desinteligencia.
Las sucursales en el interior, históricamente, en los últimos 10, 15 años, siempre cambian de horario. ¿Por qué? ¡Te imaginás Salto a la tarde! Entonces, la gente del interior, a las cuatro se va a su casa en horas con sol, podés ir a la playa, te cambia la vida. El interior siempre demandaba cambiar de horario, los clientes también; a nivel generalizado, era un tema querido.
Nunca pensamos que esto iba a generar una posibilidad de un problema. Entonces, fue una desinteligencia. Cuando en el banco esta bola de nieve crece hasta el punto de decir: “ché, ¿estamos cerca de tener un conflicto por esto?” No, no, no. Y volvimos atrás. ¿Cómo vamos a tener un conflicto por una pavada, una estupidez como esta? No hay ningún problema, muchachos, seguimos todo igual.
Después, hay bancos que tienen menos niveles de sindicalización y, por tanto, podés sustentar mejor un conflicto, o conceptualmente estaban tan convencidos de que esto había que hacerlo, y bueno, tienen todo el derecho y cambian el horario.
En nuestro caso, duele porque tenemos un 30% de afiliación (al sindicato). Al final, decís: qué lástima, porque siete de cada 10 funcionarios sí lo querían y no pudimos hacerlo.
—¿Hubo, en el caso de Santander, un pedido de compensación por el cambio de horario?
—No me interesa ni me corresponde hablar de la interna de otro banco, pero a nosotros no nos pidieron nada. Nosotros dijimos: este no es un tema para tener un conflicto cuando se viene el período de licencias, pagos de aguinaldos, fiestas, más allá de que (el cambio de horario) la gente lo demanda, lo quiere.
Sí es cierto que se habla de las contrapartidas (en otros bancos), pero en el caso de Santander no pidieron nada. El convenio colectivo no contempla nada, podríamos haber cambiado el horario, pero no quisimos para evitar problemas mayores. Y bueno, si no se puede ahora, será en el futuro o no será.
—Algunos bancos abrirán a las 10 y otros a las 13 como hasta ahora. ¿Puede ser un problema para el funcionamiento del sistema?
—Y sí, eso no es bueno. Porque somos pocos y si todavía los pocos no nos podemos coordinar… Veremos qué pasa en el futuro, porque el cambio se comunicó como una prueba hasta febrero. Lo que sí, estamos convencidos de que los bancos tenemos derecho a hacer el cambio de horario sin tener por qué dar ninguna contrapartida. (Si cambiamos el horario más adelante,) nosotros no vamos a dar ninguna contrapartida para esto. Ninguna, cero.