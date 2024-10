Las financieras aumentaron sus ganancias en su ejercicio anual a setiembre

A esa fecha, el stock de préstamos concedidos rondaba los $ 49.000 millones, equivalentes a US$ 1.192 millones, según cálculos de Búsqueda . Respecto a un año atrás, esa cartera creció 3,4% con el efecto de la inflación descontado, es decir, en términos reales. No obstante, el total de préstamos de ocho financieras se redujo. A su vez, cinco empresas —OCA, Creditel, Anda, Crédito de la Casa y Verde— concentraron el 82% de la cartera total.

Para OCA fue “un año positivo, con muchos desafíos, pero en términos generales ha sido un buen año”, con factores como “el mayor dinamismo en la economía, pasado el efecto sequía e impacto en el consumo por la diferencia cambiaria con Argentina. Sumado a la baja en la inflación y el aumento del salario real, ha tenido impacto positivo tanto en el consumo como en la demanda de crédito”, dijeron a Búsqueda.

El CEO de Paigo, Rafael Mantero, opinó que este ejercicio fue uno de “crecimiento acotado”. El volumen de negocios del sector fue de alrededor de 2% real, “bastante inferior al de 2023 (6%)”, señaló el ejecutivo.

En Créditos Directos explicaron que fue un año en el que nuevamente lograron aumentar su participación en el negocio. “El mercado sigue creciendo en tarjetas de crédito, y nosotros estamos acompasando este crecimiento con nuevas tecnologías”, señalaron desde la empresa.

Otra fuente del sector dijo que en su empresa “mejoraron los números al salir de dos años negativos en los que hubo ajuste de personal, sucursales y otros costos para poder sobrevivir y mantener el negocio operativo con la morosidad actual y las tasas, entre otros factores”.

En los 12 meses que abarca el ejercicio contable a setiembre, las grandes financieras ganaron $ 3.690 millones —US$ 93,6 millones—, un aumento de 29,6% real (US$ 69,5 millones en el año previo). Eso significó una rentabilidad promedio de 12,8% calculada sobre el capital (ROE), y de 5,6% respecto del activo (ROA); ambos ratios mejoraron frente al año anterior (11,1% y 4,8% en cada caso).

Las ganancias de la mitad de las empresas crecieron respecto al ejercicio anterior, aunque cinco dieron utilidades por montos inferiores a US$ 1 millón. Crédito de Valor y Microfin perdieron por US$ 1,6 y US$ 12,8 millones, respectivamente.

Al igual que en el ejercicio anterior, OCA —propiedad del banco Itaú— fue la administradora que más ganó (US$ 36 millones), por delante de Creditel (US$ 17,5 millones) y Crédito de la Casa (US$ 15,4 millones), ambas pertenecientes a Santander. Les siguieron la Asociación Nacional de Afiliados (Anda) y Verde —antes FUCAC—, ambas con ganancias superiores a los US$ 12 millones.

Embed gráfico:

Acerca de la rentabilidad, Mantero opinó que “es baja para cualquier industria o línea de negocios” y la comparó con la que obtiene un propietario por alquilar una vivienda, con la diferencia de que el negocio inmobiliario resulta “infinitamente menos” riesgoso que “prestar sin garantías reales a los segmentos más riesgosos de la población”.

El CEO de Paigo agregó que la Tasa Efectiva Anual (TEA) “no refleja adecuadamente el precio de un crédito de corto plazo”. A modo de ejemplo, explicó que por un préstamo de $ 10.000 en seis cuotas, el cliente paga seis cuotas de $ 2.686 —IVA incluido—, por lo que la financiera recibe $ 2.200 netos de IVA. Sin embargo, la empresa debe afrontar costos de personal, operativos, fondeo e impuestos, que “en promedio rondan los $ 3.000. Además, debe enfrentar la incobrabilidad de los clientes que no pagan el crédito” y, por tanto, los préstamos “cortos pueden fácilmente tener rentabilidades negativas, aún con TEA de 100%”.

Reestructuración de deudas



En julio, la Asociación de Bancos Privados y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac) lanzaron un programa que habilita a perdonar aquellas deudas cuyo capital inicial es menor a los $ 5.000 y a refinanciar en cuotas sin intereses aquellas cuyo capital inicial fue menor a los $ 100.000.

Créditos Directos indicó que, para analizar el impacto de dicho programa —que calificó de “excelente opción”— en su operativa tendrá que “esperar un plazo prudencial”.

OCA reveló que aproximadamente 2.000 clientes reestructuraron sus deudas, a la vez que unos 6.000 accedieron a condonaciones “por tratarse de menores importes”. Agregó: “Aún es muy temprano para evaluar impactos a nivel de morosidad”.

En el caso de Paigo, como la empresa vende su cartera incobrable “prácticamente no tenía clientes que podían adherir a la reestructuración, por lo que la incidencia fue nula”, señaló Mantero.

En promedio, la proporción de créditos vencidos respecto de los créditos totales otorgados al sector privado no financiero, que era de 20,5% en el promedio de las instituciones en setiembre de 2023, se mantuvo (20,7%) al cierre del ejercicio. Los niveles mínimos y máximos de morosidad se dieron en República Microfinanzas —del Banco República— y en Créditos Directos (3,1% y 49%, respectivamente).

Perspectivas

Para el 2025, Créditos Directos espera seguir creciendo, lograr una “mayor penetración de mercado” y “llegar con nuevas opciones a los clientes” que le permitan posicionarse en productos nuevos.

OCA prevé continuar innovando y brindando nuevas soluciones a sus clientes, además de “continuar evolucionando” productos recientes como la funcionalidad de compra y venta de criptomonedas, lanzada este año. La empresa adelantó que tiene “varias iniciativas asociadas a medios de pagos” que ya está trabajando y espera lanzar durante el próximo año.

Paigo destacó el producto “Pago Después” que lanzó este año, que permite pagar en cuotas que se debitan posteriormente de sus tarjetas de débito. Apuesta a la “masificación en Uruguay y al lanzamiento de este producto en otros países de la región” en 2025, debido a que las compras financiadas “son un problema transversal en toda la región”.

“En este negocio es imposible crecer sin morosidad y la empresa no tiene espalda para soportar otro golpe grande de morosidad y menos con las tasas promedio que se están colocando, que en estos meses han disminuido (...) actualmente hay un escenario de tasas que si vendés, vendés a pérdida, el margen no te da”, explicó un empresario del rubro.

Búsqueda contactó a empresas como Crédito de la Casa, Creditel, Anda, Bautzen y Crédito de Valor, pero no realizaron comentarios.