Uruguay mejoró en un índice que evalúa robustez de su sistema previsional

El Banco de Previsión Social, que gestiona el pilar de solidaridad intergeneracional del sistema uruguayo.

En una escala con siete niveles, el sistema de pasividades de Uruguay es una “B”; eso lo define con una “estructura sólida, con muchas buenas características, pero tiene algunas áreas de mejora”, según el Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 difundido este miércoles 15.

Esa clasificación general del sistema uruguayo combina la mejor evaluación posible (“A”) respecto de su “adecuación”, un “B+” en materia de “integridad” y una “C” en lo que hace a la “sostenibilidad”. Debido principalmente a la mejora de los datos disponibles sobre la cobertura de las pensiones, Uruguay mejoró su puntaje, que pasó de 68,9 en la edición previa a 71,1 en esta decimoséptima entrega, en un máximo de 100.

Esta edición del índice elaborado por la consultora internacional Mercer junto a CFA Institute y Monash University se conoce en momentos en que está en marcha en Uruguay un “diálogo social” convocado por el gobierno del Frente Amplio para analizar posibles modificaciones al sistema de protección social, y luego de una reforma, aprobada en 2023, que entre otras cosas eleva a 65 años la edad mínima de retiro y extiende el régimen de aportación a las administradoras de fondos previsionales (AFAP).

“Referente” con una “deuda pendiente” “Uruguay continúa consolidando un sistema previsional sólido y sostenible gracias a reformas técnicas que han mejorado la sostenibilidad fiscal y la adecuación de las pensiones. El éxito de estas reformas depende de una implementación gradual, una comunicación transparente y medidas redistributivas que mantengan la confianza de los trabajadores y jubilados”, aseguró en un comunicado Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader para Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

Agregó que la combinación de un sistema mixto con pilares público y privado, junto con políticas que incentiven la extensión de la vida laboral y la educación financiera, posiciona al país como un “referente” regional en seguridad social. “La experiencia uruguaya demuestra que las reformas previsionales deben equilibrar rigor técnico con sensibilidad social para garantizar un futuro digno para todos. El desafío ahora es complementar la reforma previsional con políticas activas de empleo senior, formación continua y promoción del ahorro voluntario, garantizando equilibrio entre sostenibilidad y suficiencia”, apuntó la ejecutiva de Mercer.