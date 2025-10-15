  • Cotizaciones
    miércoles 15 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay mejoró en un índice que evalúa robustez de su sistema previsional

    La dimensión con peor puntaje, apenas por encima de 50 en un máximo de 100, refiere a la “sostenibilidad” del régimen de seguridad social, según la medición de la consultora Mercer y CFA Institute

    El Banco de Previsión Social, que gestiona el pilar de solidaridad intergeneracional del sistema uruguayo.

    El Banco de Previsión Social, que gestiona el pilar de solidaridad intergeneracional del sistema uruguayo.

    FOTO

    Javier Calvelo, adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En una escala con siete niveles, el sistema de pasividades de Uruguay es una “B”; eso lo define con una “estructura sólida, con muchas buenas características, pero tiene algunas áreas de mejora”, según el Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 difundido este miércoles 15.

    Esa clasificación general del sistema uruguayo combina la mejor evaluación posible (“A”) respecto de su “adecuación”, un “B+” en materia de “integridad” y una “C” en lo que hace a la “sostenibilidad”. Debido principalmente a la mejora de los datos disponibles sobre la cobertura de las pensiones, Uruguay mejoró su puntaje, que pasó de 68,9 en la edición previa a 71,1 en esta decimoséptima entrega, en un máximo de 100.

    Leé además

    Hugo Bai en la Torre Ejecutiva de Montevideo
    Seguridad social

    Gobierno podría aumentar “sin problema” la representación opositora en el “diálogo social”; un espacio interpartidario es “más complejo”

    Por Catalina Misson
    Un vecino de San Ramón en el conversatorio por el Diálogo Social convocado por el gobierno.
    Seguridad social

    El Diálogo Social en el Santoral canario: planteos de cambios tributarios y quejas por el “trabajo de sol a sol”

    Por Catalina Misson

    Esta edición del índice elaborado por la consultora internacional Mercer junto a CFA Institute y Monash University se conoce en momentos en que está en marcha en Uruguay un “diálogo social” convocado por el gobierno del Frente Amplio para analizar posibles modificaciones al sistema de protección social, y luego de una reforma, aprobada en 2023, que entre otras cosas eleva a 65 años la edad mínima de retiro y extiende el régimen de aportación a las administradoras de fondos previsionales (AFAP).

    “Referente” con una “deuda pendiente”

    “Uruguay continúa consolidando un sistema previsional sólido y sostenible gracias a reformas técnicas que han mejorado la sostenibilidad fiscal y la adecuación de las pensiones. El éxito de estas reformas depende de una implementación gradual, una comunicación transparente y medidas redistributivas que mantengan la confianza de los trabajadores y jubilados”, aseguró en un comunicado Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader para Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

    Agregó que la combinación de un sistema mixto con pilares público y privado, junto con políticas que incentiven la extensión de la vida laboral y la educación financiera, posiciona al país como un “referente” regional en seguridad social. “La experiencia uruguaya demuestra que las reformas previsionales deben equilibrar rigor técnico con sensibilidad social para garantizar un futuro digno para todos. El desafío ahora es complementar la reforma previsional con políticas activas de empleo senior, formación continua y promoción del ahorro voluntario, garantizando equilibrio entre sostenibilidad y suficiencia”, apuntó la ejecutiva de Mercer.

    En su opinión, la educación financiera es una “deuda pendiente. Cuanto antes incorporemos herramientas que ayuden a los individuos a visualizar su pensión futura y las decisiones que la determinan, más preparada estará la próxima generación para una longevidad con bienestar y dignidad”.

    El índice y las clasificaciones

    El análisis abarca a 52 sistemas previsionales de distintas regiones del mundo.

    El índice combina tres dimensiones, a las cuales se le asigna diferente ponderación: “adecuación”, que considera aspectos como el diseño del sistema y los beneficios (40%); la “sustentabilidad”, que tiene en cuenta el gasto público en esta área, el crecimiento económico, la demografía y la cobertura (35%); y la “integridad”, abarcando aspecto como la gobernanza, la regulación y los costos operativos (25%).

    Los países que obtuvieron puntajes superiores a 80 en el índice reciben una calificación A, lo que señala que cuentan con un sistema robusto; son Países Bajos, Singapur, Islandia, Dinamarca e Israel.

    Entre los peor calificados, dentro de la categoría “D”, están Argentina y la India, entre otros.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda.
    Video

    El Ministerio del Interior fortalecerá su principal cuerpo de élite para enfrentar operativos de crisis

    Por Redacción Búsqueda
    Exvicecanciller Carolina Ache.

    Con críticas de la oposición y dudas en el Frente, el Senado aprobó la venia para designar embajadora a Carolina Ache

    Por Redacción Búsqueda
    El Banco de Previsión Social, que gestiona el pilar de solidaridad intergeneracional del sistema uruguayo.

    Uruguay mejoró en un índice que evalúa robustez de su sistema previsional

    Por Redacción Búsqueda
    Escuela pública.

    ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

    Por Redacción Búsqueda