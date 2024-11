Uruguay revierte la balanza turística negativa de 2023: llegan más argentinos y menos brasileños

Este comportamiento provocó que por primera vez Uruguay tuviera ese año una balanza turística negativa: los turistas que viajaron desde Uruguay gastaron en el exterior US$ 1.962 millones, mientras que las divisas generadas por el turismo receptivo fueron US$ 1.776 millones.

Aunque con números absolutos menores, los datos cerrados el tercer trimestre de 2024 muestran que hay un cambio en la inclinación de la balanza. Hasta setiembre, Uruguay recibió 2.437.005 visitantes desde el exterior, al tiempo que hubo 2.425.128 salidas al exterior de residentes en el país, una diferencia de 11.877.

En cuanto al gasto, la balanza es ligeramente positiva hasta el noveno mes del año: el turismo receptivo dejó US$ 1.310 millones, al tiempo que en sus salidas los viajeros al exterior gastaron US$ 1.244 millones; el saldo es positivo en US$ 65,5 millones.

Por más que el concepto de balanza turística está extendido en el rubro, el subsecretario del Mintur, Remo Monzeglio, consideró que su medición “no tiene lógica”. “Implica el bienestar de un país sobre el otro. En la balanza turística, 47 millones de habitantes siempre van a ser más que 3 millones”, explicó el jerarca en diálogo con Búsqueda. En el dato negativo de 2023 se incluyen factores como que el dólar en Argentina estaba “disparado” y también refleja “la salud económica de Uruguay”, porque personas de “todos los niveles, incluso los laburantes, podían darse el gusto” de ir de paseo fuera del país. “Para nosotros está bien”, opinó.

Ahora el “desfasaje” cambiario comienza a estar del lado de los brasileños, para quienes Uruguay se encarece. Desde el gobierno se busca revertir esta situación con la medida de IVA tasa cero para los turistas extranjeros, que empieza a regir el próximo viernes 15.

El cambio en los vecinos

A lo largo de este año se dio una relativa estabilización del dólar paralelo —o blue— en Argentina y los precios continuaron subiendo, pero a un ritmo menor que en 2023. Ese destino se hizo menos atractivo para los uruguayos: en los primeros nueve meses hubo 1,6 millones de viajes, frente a los 2,9 millones de igual período de 2023, según los cálculos de Búsqueda. En igual lapso el gasto cayó a US$ 619 millones desde US$ 960 millones.

Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) explica que a factores como la “reducción de la brecha cambiaria” se agregan los “altos precios” que hay en Miami —un competidor natural de algunos lugares uruguayos en el segmento de clase media alta— y la eliminación del Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que dejaron a Uruguay como un destino “más atractivo para los argentinos respecto a un año atrás”.

Mientras que la brecha con Argentina se reduce, el diferencial con Brasil “se incrementa” y “seguirá en niveles altos”, asegura ese análisis. En la temporada 2023-2024 Uruguay estuvo un 10% más caro con respecto a Brasil comparado al promedio de la última década. Ceres proyecta que para el próximo verano estará un 15% más caro.

Los viajes a Brasil en enero-setiembre fueron 525.490, cuando en el mismo lapso de 2023 habían sido 507.046. “Brasil se abarata para los uruguayos y crece como opción ante el encarecimiento argentino”, concluye el informe preparado para la Cámara de Turismo y presentado en setiembre.

Los viajes de los brasileños a Uruguay, en tanto, se redujeron en enero-setiembre; fueron 335.562 personas que dejaron divisas por US$ 202 millones, que se comparan con las 411.596 y los US$ 240 millones de igual lapso de 2023.

Un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) explica que, en el caso de Brasil, es necesario tener en cuenta el impacto que sigue sufriendo por las inundaciones que hubo en la zona sur. “Es probable que este shock negativo mantenga, todavía, un efecto que persista por algunos meses, afectando negativamente el arribo de visitantes brasileños a Uruguay durante la próxima temporada”, proyecta.

Uruguay no está “tan caro” para los argentinos —agrega el Cinve—, aunque los precios relativos están un 20% por encima de la mejor temporada de la historia (la de 2017). “Se espera que para la próxima temporada se tenga un escenario de precios relativos más favorable para Uruguay que estimule la llegada de más visitantes argentinos”, estima.

Esta semana, un análisis del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica señaló que, para la captación de turistas argentinos en la próxima temporada e precios y esto, a su vez, a la casi desaparición de la brecha entre los tipos de cambio, más allá de la mejora en la relación de precios reciente, "hay una amenaza: Brasil es, por primera vez en años, el más barato del barrio, por lejos". El riesgo -—añade— es que pasen o sobrevuelen Uruguay, para "veranear en Brasil, lo que iría en detrimento del gasto que podrían realizar" en las costas uruguayas.