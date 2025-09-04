  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay XXI será “brazo ejecutor” de las políticas de inversiones; privados recuperan representación

    La agencia comenzará en breve a digitalizar procesos y trámites para facilitar las inversiones a través de la Ventanilla Única de Inversiones

    Directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira.

    Directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Varios artículos del proyecto de Ley de Presupuesto elevado a fin de agosto al Parlamento ponen en blanco y negro los cambios anunciados durante la campaña electoral para el Instituto Uruguay XXI y dan marcha atrás a la restricción de capacidades y cometidos definida por el gobierno anterior.

    La directora ejecutiva de la agencia, Mariana Ferreira, evaluó en diálogo con Búsqueda que la explicitación de nuevos cometidos pone al instituto como un “brazo ejecutor” de las políticas de inversiones y con un rol que lo “rejerarquiza con foco bien fuerte” en esos temas.

    Leé además

    Mariana Ferreira, nueva directora ejecutiva del Instituto Uruguay XXI
    Exportaciones e inversiones

    El gobierno revitaliza el Instituto Uruguay XXI, que hace trabajo “intravenoso” con ministerios

    Por Redacción Búsqueda
    Isabella Antonaccio y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Economía

    El MEF percibe una “enorme confianza en el rumbo” del gobierno y está “alerta” por conflictividad

    Por Ismael Grau

    Por un lado, la iniciativa presupuestal plantea reforzar el Consejo de Dirección, que volverá a estar integrado por el director ejecutivo (con voz pero sin voto) y por cinco (en lugar de cuatro) delegados del sector privado; estos serán designados cada tres años —y no cada dos como antes— a propuesta de las organizaciones más representativas de los sectores que lo conformaban hasta el 2020, y se agregó expresamente a las tecnologías de la información y las zonas francas. Ello es para reflejar mejor la “realidad exportadora y de inversión” actual, explicó a Búsqueda la directora ejecutiva del instituto.

    Otro de los cambios incluidos en el proyecto, comentó Ferreira, refiere a que se propone “institucionalizar” la forma de comunicación y coordinación entre Uruguay XXI y el Poder Ejecutivo. Se plantea que ese diálogo será a través de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (Ciacex), que se reinstauró en esta administración —que sesiona en el mismo edificio de la agencia— y está integrada por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Industria, Ganadería y Turismo.

    Aftercare

    En tanto, otra modificación refiere a los cometidos que se le adosan de manera “explícita” al instituto y que refieren a “brindar servicios de posinversión orientados a acompañar, facilitar y fortalecer la permanencia, expansión y reinversión de empresas extranjeras instaladas en Uruguay”. Para cumplir con ese nuevo fin, de aprobarse el proyecto de ley, se prevé que el instituto incorpore un coordinador para la tarea de aftercare.

    Vinculado al cuidado de la inversión foránea, la directora ejecutiva destacó que también se propone que el instituto tenga el “mandato” de policy advocacy, al incluir como cometido que ejerza “funciones de promoción de políticas” y actúe “como canal de comunicación institucional entre los inversores extranjeros y el Estado, contribuyendo con el clima de inversión y la competitividad del país”.

    Por último, en materia de funciones, el texto plantea que el instituto, además de gestionar y optimizar el funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, haga lo mismo con la Ventanilla Única de Inversiones (VUI).

    Ferreira explicó que de esa forma se propone desarrollar operativamente la VUI. En esa línea, el instituto ya adelantó camino porque tiene previsto para este mes que las empresas instaladas en zonas francas hagan sus declaraciones juradas online a través de esa plataforma, algo que hasta ahora hacen de forma física. Agregó que se está trabajando para añadir la digitalización de otros trámites, por ejemplo, de otros procesos de zonas francas y vinculados a proyectos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.

    En materia de financiamiento, el proyecto también prevé reforzar al instituto en cuanto a su capacidad de obtener recursos porque le reintegra la posibilidad de recibir “fondos provenientes de la cooperación, cualquiera sea su origen”, y “todo otro recurso que le sea atribuido”. Ello le permitirá, precisó Ferreira, ejecutar la parte de internacionalización que incluye el “Programa de Desarrollo Productivo de Uruguay a través de internacionalización, innovación y talento” del Banco Interamericano de Desarrollo.

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa Nacional

    Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Criptomonedas

    El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

    Por Macarena Saavedra
    Subsector privado

    Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

    Por Leonel García
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández