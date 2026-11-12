UTE aumentó su ganancia favorecido por las lluvias y la reanudación de exportaciones

Después de un primer trimestre en el que los costos de abastecimiento de la demanda estuvieron por encima de lo previsto debido a las pocas lluvias, la situación cambió desde julio, cuando una mayor disponibilidad de energía hidráulica le permitió a UTE reducir los costos de generación y, además, retomar las exportaciones de electricidad a la región.

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En enero-setiembre, la empresa estatal tuvo una ganancia equivalente a unos US$ 346 millones en el balance consolidado y a US$ 335 millones para UTE individualmente (sin considerar sus subsidiarias, como Areaflin, los parques eólicos Pampa y Aria, la red de transmisión de Anillo Norte y otras sociedades vinculadas a proyectos de generación de energía), dijo a Búsqueda Marcos Bazzi, gerente de la División Económico Financiera, tomando para la conversión el dólar promedio del período.

El comienzo del año estuvo marcado por condiciones climáticas, como el fenómeno de la Niña, que llevó a que los costos de abastecimiento superaran las previsiones. Bazzi detalló que la situación pasó a ser neutral antes de mitad de año y mejoró “sustancialmente” desde julio. “Estamos suministrando la demanda básicamente con energías renovables. En la medida que haya mayor energía hidráulica, mejora los costos”, analizó el jerarca. Agregó que ese cambio permitió a la empresa acercarse a las proyecciones que había acordado con el gobierno.

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En enero-setiembre de 2025, la ganancia consolidada del ente había sido de unos US$ 297 millones (US$ 282 millones en su resultado individual), convertida al tipo de cambio promedio de esos meses.

Exportaciones

Entre enero y setiembre, UTE registró ingresos por $ 2.371 millones por ventas de energía eléctrica al exterior (casi US$ 60 millones) frente a $ 2.461 millones en igual período de 2025.

De acuerdo con el gerente, la empresa prevé cerrar 2026 con unos US$ 65 millones por exportaciones. La cifra está por debajo de los US$ 70 millones que había proyectado inicialmente, aunque el jerarca la consideró relevante para mejorar los resultados. “Hubo algún otro año que fueron mayores, pero eso tiene que ver mucho con la situación de los países vecinos. Hoy día las necesidades no han sido tantas como en otros momentos”, señaló.

UTE prevé transferir $ 7.500 millones a Rentas Generales durante 2026. Bazzi explicó que el monto se acuerda al inicio de cada año con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para este ejercicio, el compromiso incluye $ 1.000 millones correspondientes a 2025 y otros $ 6.500 millones por este año, que se pagan en cuotas mensuales.

Deuda

El endeudamiento consolidado de UTE se ubicaba al cierre de setiembre en torno a los US$ 1.290 millones. Bazzi lo consideró como “muy manejable” e incluso “conservador” en comparación con el de otras empresas eléctricas de la región y del mundo.

Señaló que el ente mantiene esa política, entre otros motivos, porque su deuda también incide en las finanzas públicas y porque necesita conservar margen para responder ante eventuales situaciones adversas, como una sequía. Según explicó, en los últimos dos años UTE mejoró el perfil de vencimientos mediante operaciones en el mercado de valores. El plazo medio de la deuda se ubica en torno a los 120 meses.

UTE “no debería financiar todo con fondos propios, porque los fondos propios tienen un mayor requerimiento de retorno, un mayor costo”, argumentó. Aseguró que la empresa combina emisiones en el mercado de valores local, “que son adquiridas principalmente por inversores institucionales, como las AFAP”, con financiamiento de organismos multilaterales, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo.

La empresa también utiliza herramientas para limitar su exposición a los riesgos financieros. En el caso del dólar, dijo que realizan coberturas mediante compras a futuro para fijar el tipo de cambio de los fondos que necesita, por ejemplo, para pagar contratos de energía. Además, recurre a coberturas de tasas de interés (swaps) ante eventuales aumentos cuando tiene deuda a tasa variable.

A esos mecanismos se suma, según Bazzi, una cobranza que se mantiene en niveles cercanos al 97,5% o 98%. El gerente destacó que el riesgo está distribuido entre aproximadamente 1 millón y medio de clientes, por lo que la empresa no depende de un grupo reducido de usuarios para recibir sus ingresos.

El Niño

Ante el pronóstico de mayores precipitaciones y posibles crecidas de los embalses de las centrales hidroeléctricas —Rincón del Bonete, Baygorria y Constitución, ubicada en Palmar—, UTE definió una estrategia para mitigar los efectos que podría tener el fenómeno del Niño.

Según explica un dossier de UTE al que accedió Búsqueda, liberar parte del volumen de agua almacenado permite generar capacidad disponible para recibir nuevas precipitaciones. Por eso, la empresa prevé realizar liberaciones controladas de agua, “siempre que las condiciones lo permitan”.

Como parte de la estrategia, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, creó el Comité Interno de Represas y Gestión de las Crecidas. Se trata de un nuevo ámbito que tendrá a su cargo el seguimiento directo de la situación hidrológica y la coordinación con los organismos que participan en la respuesta ante emergencias, como el Sistema Nacional de Emergencias, y con los actores de cada localidad.

Desde el punto de vista de los costos de generación energética, Bazzi señaló que UTE espera que las condiciones asociadas al Niño permitan contar con más agua en las represas, lo que favorecería la producción hidroeléctrica y reduciría la necesidad de recurrir a fuentes más costosas, como la térmica. La expectativa es que esas condiciones se mantengan al menos hasta mayo de 2027, aunque advirtió que todavía es prematuro anticipar cómo se comportará el fenómeno climático.

El gerente recordó que desde junio de este año la empresa contó con una importante disponibilidad de agua en las represas, lo que permitió aumentar la generación hidráulica y utilizar energía térmica solo en ocasiones puntuales.

Para mitigar el impacto de eventuales afectaciones sobre los hogares a raíz del Niño, UTE resolvió aplazar hasta 60 días los vencimientos de las facturas de los usuarios alcanzados por estas situaciones. También estableció que el descuento aplicado por interrupciones del servicio tenga un mínimo de $ 500 por cada 24 horas sin suministro. Actualmente, ese descuento equivale al 10%.