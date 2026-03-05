UTE firmará contrato para instalar parque de baterías; una “desprolijidad”, según empresas del rubro

En el gobierno anterior, UTE había discontinuado sus planes para instalar un parque de baterías cerca de San Gregorio de Polanco, tras un proceso licitatorio —cuestionado por los oferentes y parte de la comunidad local—, que terminó frustrado. En esta administración, la empresa estatal los retomó, aunque su decisión volvió a generar polémica en el sector privado.

El 19 de diciembre de 2025, UTE resolvió la contratación directa por excepción a la constructora Stiler —que había sido recomendada para ser adjudicataria de aquella licitación de 2022— para el arrendamiento de un sistema de almacenamiento de energía con operación y mantenimiento por 15 años, por un monto total de US$ 63 millones. En esa resolución, a la que accedió Búsqueda , el ente se refiere al carácter “innovador” de la solución tecnológica de almacenamiento por baterías, que forma parte de su plan estratégico. También afirma que el proyecto resulta “imprescindible para resolver en el corto plazo los problemas de calidad de servicio, de tensión y de racionamiento” de energía que existen en la zona de Valentines. Alude a los cortes de energía que hace años afectan a unos 13.000 clientes de las localidades de Cerro Chato, Sarandí del Yi, San Gregorio de Polanco, Batlle y Ordóñez, Blanquillo y Sanz.

Además, señala que la solución de la instalación de bancos de baterías, que son “modulares, de rápida instalación y mínima obra civil” podría llegar en el 2027, 10 años antes que una obra tradicional.

Indica también que realizar un nuevo proceso licitatorio no sería conveniente, porque hay una necesidad de contar con este proyecto “en el corto plazo”, y demorar implicaría dejar a la administración en “desventaja dentro de un mercado competitivo”, donde la “evolución tecnológica en el sector requiere de respuestas rápidas”.

En ese marco, el ente invitó a la constructora Stiler, por haber sido la suya la única oferta “admisible recomendada” en su momento por la comisión asesora de adjudicaciones, a una nueva instancia de presupuestación, manteniendo los aspectos técnicos y comerciales que rigieron en aquel proceso competitivo para hacer una contratación directa a ese proveedor. El artículo 33 del Tocaf (literal D, numeral 4) habilita a hacer ese tipo de adquisiciones siempre que el bien o servicio integre la oferta comercial de una entidad pública que actúe en régimen de competencia.

Stiler presentó dos ofertas (una básica y otra alternativa), indica la resolución, y el ente encontró que la primera “da cumplimiento a todos los requisitos”. Agrega que, a partir de los análisis técnicos y económicos realizados en la licitación anterior y la evaluación de la nueva propuesta, el equipo de UTE constata que los precios ofrecidos por esa empresa “resultaron convenientes en aquella instancia y para la actual compra mantienen dicha condición, incluso la rentabilidad obtenida es superior, por lo que resulta más favorable”.

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, dijo a Búsqueda que se trata de una adjudicación a 15 años, que está pronta para firmar en los próximos días y “arrancar”.

“No hay refundación. Esto se hizo en el período anterior, le dimos la continuidad que corresponde darle a los procedimientos técnicos”, señaló. Y recordó que el Tribunal de Cuentas (TCR) no les dio la razón a las empresas.

Ventus, Atlantica Yeld y Aquo Energy Uruguay fueron las firmas que presentaron ofertas en la licitación que terminó frustrada.

“Desprolijidad” y “muy mala señal”

Sin embargo, la resolución de UTE de diciembre pasado, que tras el análisis del TCR obtuvo el visto bueno sin observaciones el 3 de febrero, volvió a generar polémica y “preocupación” en las últimas semanas de parte de empresas privadas que habían participado de la licitación del 2022. Algunas, incluso, plantearon la inquietud al Ministerio de Economía, y realizaron gestiones ante UTE y el Ministerio de Industria, indicó una fuente. “Es una desprolijidad”, dijo a Búsqueda un ejecutivo del sector. “Lo más prolijo habría sido que llamaran a todos los oferentes, darles un tiempo acotado para presentar y actualizar sus ofertas, porque el costo de las baterías en los últimos años ha bajado mucho”, agregó.

Además, afirmó que “es muy cuestionable” que el objeto de la contratación directa sea considerado dentro del mercado competitivo de la generación porque el uso de la tecnología de las baterías es para brindar un servicio de red, para corregir un tema de tensión y frecuencia; por tanto, refiere a las actividades de transmisión y distribución.

Consultado por este punto, Bentancor declinó “polemizar con ninguna empresa” porque ya hicieron el reclamo y el TCR no les dio la razón. “Es alguien que define por encima nuestro”, afirmó el jerarca de UTE.

Los cuestionamientos de otra de las fuentes del sector privado consultadas insistieron en que la compra debió licitarse.

“La generación es la única área en la que UTE está en competencia, pero acá se trata de una línea que alimenta la ciudad de Paso de los Toros, de poner una batería y cargar la línea en forma constante y cuando hay demanda cargar la batería, pero cuando la demanda supera la capacidad de la línea se opta por descargar la batería. Eso es una actividad pura de transmisión”, interpretó. Agregó: “UTE dice que las baterías se asimilan a la unidad de generación, pero eso es así cuando la usas como generador, no como en este caso, que será para aliviar una línea de transmisión”. Desde su punto de vista, lo resuelto por el ente “no parece justo y llama la atención que no se abra el juego” a las demás empresas que puedan ofertar, porque esto “se traduce en mayores costos que terminan pagando el usuario final”.

Agregó que este tipo de cosas son las que terminan haciendo “menos competitivo” al país. Alegó que llama la atención que en un contexto en el que “hay empresas que están cerrando por falta de competitividad, una compra de US$ 63 millones pase inadvertida, con las inconsistencias que tiene (...), y que no se haga el esfuerzo por ser más competitivos es una muy mala señal”.