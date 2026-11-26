UTE está a la espera de que a mediados de diciembre el Poder Ejecutivo autorice la emisión de obligaciones negociables para financiar la instalación de un parque de generación fotovoltaica en Baygorria, Durazno, dijeron a Búsqueda fuentes de esa empresa pública. La salida a bolsa ocurriría pocos días después, antes de fin de año.
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Ayer, miércoles 25, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recordó el planteo hecho meses atrás por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, de que empresas públicas o sus subsidiarias ofrezcan oportunidades de inversión financiera para “pequeños ahorristas”.
Refiriéndose a las inversiones de UTE para ampliar la generación, dijo al disertar en un foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing que “próximamente” estará disponible una de esas alternativas, para que “ciudadanos de a pie puedan ser parte de desarrollos nacionales” y de las “ganancias” que produzcan esos proyectos.