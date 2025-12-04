Ventanilla única para el comercio exterior produjo ahorros por más de US$ 100 millones y 30% en tiempos

Gestada como parte de un proyecto de “modernización” de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) iniciado en 2007 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) fue creada años después, en 2013, centralizando en su plataforma la entrada de todos los trámites vinculados a las operaciones de importación, exportación y tránsito.

Al disertar el 26 de noviembre en la novena Jornada de Derecho Aduanero, Marinés Cardozo, especialista en asuntos legales de VUCE, expuso algunos indicadores para resaltar el “impacto” que ha tenido esta plataforma en materia de ahorros y transparencia para el comercio exterior uruguayo.

Presentó datos de 2024 según los cuales la VUCE permitió un 30% de reducción de tiempos y un “ahorro acumulado de más de US$ 100 millones”. Explicó que son más de 300 los trámites integrados vinculados a 30 organismos y dijo que el 86% de las operaciones de comercio exterior utilizan algún certificado emitido por esta ventanilla.

Desde una perspectiva ambiental, la abogada informó que fueron más de 91 millones de hojas de papel ahorradas, una cantidad superior a los 10.000 árboles “salvados”, y una economía de más de cinco millones de kilowatts/hora en energía eléctrica y 27 millones de litros de agua menos utilizados de lo que se hubiera requerido para los trámites convencionales.

“Más trámites digitalizados es menos papel, menos traslados de los operadores y tiempos más cortos”, que redundan en un “ahorro para las empresas”, también al reducir la “incertidumbre” sobre los procesos, subrayó. Desde una óptica jurídica, ese impacto de VUCE en los resultados “fortalece el principio de la buena administración”, añadió.

También resaltó que la plataforma “digitaliza todo el proceso, hasta que el trámite es aprobado, dejando registro de cada etapa”, lo que aporta “transparencia”. Para el Estado, indicó, el “impacto es de control interno”.

Planes

Al referirse a los desafíos y perspectivas de VUCE, Cardozo mencionó la intención de “mantener el posicionamiento internacional”. Señaló que la ventanilla interopera con otros países para intercambiar certificados electrónicos. “En el corto y mediano plazo esto permitirá contar con un comercio exterior sin papeles”, sostuvo.

En noviembre, en el marco de la visita al país del vice primer ministro de China, Ding Xuexiang, la DNA firmó un acuerdo con su contraparte china. Este instrumento de cooperación e intercambio entre las ventanillas únicas de ambos países apunta a facilitar el comercio internacional mediante la integración digital y la interoperabilidad de sistemas.

VUCE La firma del acuerdo de cooperación entre las ventanillas únicas de Uruguay y China. DNA

China es uno de los principales destinos de las exportaciones de mercaderías uruguayas.

Por otro lado, la abogada de VUCE dijo que se avanza para incorporar en la plataforma los certificados sanitarios y fitosanitarios.

Otro proyecto supone “profundizar la digitalización y avanzar hacia la automatización. Hemos avanzado mucho, sigue el desafío de digitalizar más, y pensar en una integración plena de los organismos entre sí para poder pensar en un Estado que sea uno, y que comparta la información para reducir los requisitos de información”, señaló.