  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Aduanas y escáneres: sin datos sobre la cantidad de imágenes tomadas ni las infracciones detectadas

    Mientras, el organismo empezó a difundir información sobre cuántas unidades son inspeccionadas en el Puerto de Montevideo y los tiempos de demora con los nuevos equipos de rayos X

    El arribo al Puerto de Montevideo de los escáneres, en presencia de varios ministros, en junio de 2024.&nbsp;

    El arribo al Puerto de Montevideo de los escáneres, en presencia de varios ministros, en junio de 2024. 

    FOTO

    DNA
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los datos publicados el viernes 17 refieren a los controles hechos en relación con el total de contenedores —en miles de unidades—, tanto de exportación, en tránsito hacia otros destinos que pasan por el Puerto de Montevideo, como reembarques y transbordos. Las estadísticas para cada mes abarcan el período octubre de 2024 a setiembre de 2025.

    Leé además

    Los equipos están en funcionamiento las 24 horas y se prevé que controlen el 80% del total de las cargas del puerto
    Puerto de Montevideo

    Nuevos escáneres en Aduana operan por ahora con la modalidad más lenta

    Por Redacción Búsqueda
    La inauguración de los nuevos escáneres, en el Puerto de Montevideo
    Comercio exterior

    Aduanas: sin “infracciones” detectadas en primeros 100 días de operativa de los nuevos escáneres

    Por Ismael Grau

    En un comunicado, el organismo informó que puso a disposición en su web estos datos de “Control por Puerto de Montevideo”, que “transparentan el funcionamiento de los sistemas de escaneo no intrusivo que permiten inspeccionar contenedores sin interrumpir el flujo logístico del comercio exterior. Además, contribuyen a la detección temprana de irregularidades, la mejora en los tiempos de despacho y el fortalecimiento de la seguridad de la cadena logística”. Agrega que “este nuevo elemento informativo” apunta a “profundizar el compromiso con la transparencia, la modernización y la eficiencia en el control aduanero. Asimismo, promueve mecanismos que contribuyan a un comercio exterior seguro y confiable para todos los actores del sistema”.

    En la respuesta al pedido de acceso dada esta semana, la DNA se remitió a la nueva información publicada en su web.

    Reconoció, por otro lado, que “no se cuenta con la información vinculada a la cantidad de imágenes tomadas ni con el detalle de las infracciones que derivan específicamente de la utilización del sistema”, por lo que no pudo aportar datos al respecto.

    El organismo negó la información sobre las ubicaciones geográficas donde operaron los escáneres, uno de los cuales es móvil. Invocó una resolución de 2019 que declara secretos datos cuya divulgación pudiera perjudicar las inspecciones, auditorías, investigaciones o fiscalizaciones. La DNA insiste sobre ese aspecto, señalando que “en referencia a la ubicación, más allá de que la misma resulta de público conocimiento (para los equipos fijos), si en el futuro se comenzara a gestionar de manera itinerante, brindar esa información podría afectar la efectividad de los controles, por lo que la misma se considera reservada”.

    Los datos

    En las exportaciones, que son el movimiento más importante en cantidades, el porcentaje de contenedores escaneados fue de un 25,8% en el mes inaugural, aumentó a 45,6% en noviembre de 2024 y desde entonces osciló por encima del 80%. En setiembre pasado, el último dato informado, pasaron por los rayos 6.591 unidades de un total de 7.364 (89,5%) contenedores desde el Puerto de Montevideo.

    La DNA informó, además, que el promedio de tiempo de control fue disminuyendo en este primer año de funcionamiento de los nuevos escáneres, desde 5,1 horas inicialmente a 0,9 en setiembre pasado para el caso de las exportaciones.

    Los porcentajes de escaneos respecto de las unidades totales son menores en los otros movimientos. En los tránsitos, en setiembre pasado fueron 607 de 3.303 contenedores (18,4%), con una demora promedio de 1,7 horas. En ese mismo mes, la inspección con los escáneres de los 73 reembarques y transbordos controlados —provenientes de Argentina y Paraguay— (2,8% de los aproximadamente 2.600) insumieron, en promedio, 67 horas.

    La adopción de los escáneres había sido una preocupación de las anteriores autoridades del Ministerio de Economía, luego de algunos casos de narcotráfico detectados en Europa que afectaron la reputación del Puerto de Montevideo.

    En dos eventos recientes, el fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Enrique Rodríguez, cuestionó que, de los miles de contenedores provenientes de Paraguay que pasan por el Puerto de Montevideo, solo el 0,9% es escaneado.

    La adjudicación a S2 Global Inc. es por 10 años y por un valor anual cercano a los US$ 4 millones, que incluye tres escáneres, la operación y su mantenimiento.

    Selección semanal
    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    Por Redacción Búsqueda
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau
    La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

    Ministra de Lula reivindica estrategia de desarrollo para el sur; Uruguay puede reducir “tensiones”

    Por Ismael Grau
    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Por Juan Francisco Pittaluga