Aduanas y escáneres: sin datos sobre la cantidad de imágenes tomadas ni las infracciones detectadas

Al mismo tiempo que tenía en trámite un pedido de acceso a la información pública de Búsqueda , la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) empezó a difundir información sobre el uso que ha tenido el servicio de escáneres que, desde el 2 de octubre de 2024, le presta la empresa estadounidense S2 Global Inc., ganadora del llamado para proveer el servicio de rayos X no intrusivos en los controles en el Puerto de Montevideo.

Los datos publicados el viernes 17 refieren a los controles hechos en relación con el total de contenedores —en miles de unidades—, tanto de exportación, en tránsito hacia otros destinos que pasan por el Puerto de Montevideo, como reembarques y transbordos. Las estadísticas para cada mes abarcan el período octubre de 2024 a setiembre de 2025.

En un comunicado, el organismo informó que puso a disposición en su web estos datos de “Control por Puerto de Montevideo”, que “transparentan el funcionamiento de los sistemas de escaneo no intrusivo que permiten inspeccionar contenedores sin interrumpir el flujo logístico del comercio exterior. Además, contribuyen a la detección temprana de irregularidades, la mejora en los tiempos de despacho y el fortalecimiento de la seguridad de la cadena logística”. Agrega que “este nuevo elemento informativo” apunta a “profundizar el compromiso con la transparencia, la modernización y la eficiencia en el control aduanero. Asimismo, promueve mecanismos que contribuyan a un comercio exterior seguro y confiable para todos los actores del sistema”.

En la respuesta al pedido de acceso dada esta semana, la DNA se remitió a la nueva información publicada en su web.

Reconoció, por otro lado, que “no se cuenta con la información vinculada a la cantidad de imágenes tomadas ni con el detalle de las infracciones que derivan específicamente de la utilización del sistema”, por lo que no pudo aportar datos al respecto.

El organismo negó la información sobre las ubicaciones geográficas donde operaron los escáneres, uno de los cuales es móvil. Invocó una resolución de 2019 que declara secretos datos cuya divulgación pudiera perjudicar las inspecciones, auditorías, investigaciones o fiscalizaciones. La DNA insiste sobre ese aspecto, señalando que “en referencia a la ubicación, más allá de que la misma resulta de público conocimiento (para los equipos fijos), si en el futuro se comenzara a gestionar de manera itinerante, brindar esa información podría afectar la efectividad de los controles, por lo que la misma se considera reservada”.

Los datos

En las exportaciones, que son el movimiento más importante en cantidades, el porcentaje de contenedores escaneados fue de un 25,8% en el mes inaugural, aumentó a 45,6% en noviembre de 2024 y desde entonces osciló por encima del 80%. En setiembre pasado, el último dato informado, pasaron por los rayos 6.591 unidades de un total de 7.364 (89,5%) contenedores desde el Puerto de Montevideo.

La DNA informó, además, que el promedio de tiempo de control fue disminuyendo en este primer año de funcionamiento de los nuevos escáneres, desde 5,1 horas inicialmente a 0,9 en setiembre pasado para el caso de las exportaciones.

Los porcentajes de escaneos respecto de las unidades totales son menores en los otros movimientos. En los tránsitos, en setiembre pasado fueron 607 de 3.303 contenedores (18,4%), con una demora promedio de 1,7 horas. En ese mismo mes, la inspección con los escáneres de los 73 reembarques y transbordos controlados —provenientes de Argentina y Paraguay— (2,8% de los aproximadamente 2.600) insumieron, en promedio, 67 horas.

La adopción de los escáneres había sido una preocupación de las anteriores autoridades del Ministerio de Economía, luego de algunos casos de narcotráfico detectados en Europa que afectaron la reputación del Puerto de Montevideo.

En dos eventos recientes, el fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Enrique Rodríguez, cuestionó que, de los miles de contenedores provenientes de Paraguay que pasan por el Puerto de Montevideo, solo el 0,9% es escaneado.

La adjudicación a S2 Global Inc. es por 10 años y por un valor anual cercano a los US$ 4 millones, que incluye tres escáneres, la operación y su mantenimiento.