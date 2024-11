Victoria de Donald Trump infundió optimismo al mercado: analista prevé actitud “más restrictiva” de la Fed

El multimillonario Elon Musk amaneció eufórico ayer miércoles 6. “It is morning in America again” (“es de mañana en América otra vez”), escribió en su red social, X, en un posteo acompañado con una imagen de él con la bandera de Estados Unidos de fondo. Unas horas antes, el empresario publicó una foto junto a Donald Trump, poco rato antes de salir a festejar su victoria como presidente electo.

Si bien los precios de los activos ya descontaban una victoria de Trump, la diferencia que hubo con Harris no era la esperada ni por los analistas ni por las encuestas. Fue una “barrida” republicana, escribió Mauricio Guzmán, jefe de Estrategia de Inversión de Sura Investments. El resultado holgado permite que las promesas de campaña del futuro presidente “se implementen con celeridad y en la magnitud propuesta”. En su informe advierte que “buena parte de la agenda republicana generará más inflación”, lo que presionó las tasas al alza y a la cotización del dólar.

Sura Investments anticipa que habrá un “fortalecimiento relativo de ciertos activos de riesgo” de Estados Unidos, que irá en detrimento de los títulos de renta fija, como consecuencia de las desregulaciones que propone el mandatario que asumirá en enero. “No descartamos volatilidad en Europa por la incertidumbre que generará su postura respecto a la guerra ruso-ucraniana”, dice el informe. Para los mercados emergentes, en tanto, Guzmán sostiene que se esperan “desempeños marcadamente negativos” si no hay un paquete de estímulos adicional en China, un socio relevante para estas economías.

La victoria de Trump también fue festejada en la región por el presidente Javier Milei. El riesgo país de Argentina cayó 6,75%, hasta los 870 puntos en la medición de J.P. Morgan. “Felicitaciones por tu formidable victoria. Ahora, Make America Great Again”, lo felicitó en X el libertario.

Javier Timerman, de la gestora argentina Adcap, escribió en un análisis que la victoria republicana no favorece a su país porque las medidas “ponen foco en el proteccionismo”. El “agravamiento” del déficit fiscal estadounidense derivará en “tasas más altas” porque la Reserva Federal (la Fed, por su sigla en inglés) “se va a poner mucho más restrictiva respecto a la posibilidad de que se recaliente la economía”.

“En un escenario de tasas altas y proteccionismo, vamos a tener una suba del dólar en el mundo, baja de los commodities producto de la suba del dólar, y eso va a afectar a la Argentina”, agregó.

Emisiones locales

En el mercado doméstico, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reabrió el martes 5 la serie 3 de Notas del Tesoro en unidades previsionales (UP). Sin embargo, el monto adjudicado —40 millones de UP, unos US$ 1,6 millones— fue 21 veces menor a los 850 millones ofrecidos. La tasa de corte fue 2,08%.

La semana que viene, Corporación Vial (CVU) regresará al mercado de valores con la reapertura de tres series en unidades indexadas (UI) a la inflación, dólares y UP. Las ofertas para el tramo mayorista, pensado principalmente para inversores institucionales, se concretarán entre el martes 12 y el miércoles 13. Las ofertas para los minoristas se concretarán el viernes 15.

La serie I será en UI, por el equivalente a US$ 42,5 millones y una tasa de interés anual de 3,80%; la serie II, en UP, por US$ 25,5 millones y una tasa de 2,25%; la serie III, por US$ 17 millones, con 5,70%.

Otras emisiones que saldrán serán bajo el régimen simplificado, según dijeron a Búsqueda fuentes del mercado. Esta modalidad ha generado un mayor dinamismo en la plaza bursátil. Una de las empresas que buscará financiamiento es de productos de seguridad y otra del rubro de entretenimiento. Además, se concretará al menos otra emisión en la plataforma de financiamiento colectivo Crowder.