Vivienda proyecta alcanzar más de 69.000 soluciones al 2029, un nivel similar al del período anterior

Para este período de gobierno, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) proyecta que el sistema público aporte 69.334 soluciones habitacionales a todo el país, entre construcción de nuevas viviendas de cooperativas, promovidas con exoneraciones tributarias, acciones de mejora del stock existente, subsidios al alquiler, préstamos hipotecarios, relocalizaciones y otros mecanismos.

Esa “meta” cuantitativa es similar a la cantidad de soluciones terminadas en el quinquenio pasado o en ejecución en 2024 (69.093).

Los programas de la cartera para este nuevo período, detallados en el Plan Quinquenal de Vivienda —incluido entre los documentos anexos del proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento el 31 de agosto—, priorizan la atención a hogares en situación de vulnerabilidad social y emergencia crítica, el acceso a la permanencia en la vivienda de la población de ingresos medios y medios bajos, así como la integración y la cohesión territorial de la población objetivo.

La “hoja de ruta” del MVOT, que consta de 112 páginas, parte de la caracterización de la situación actual en cuanto al acceso y la permanencia en la vivienda y el suelo en el país por parte de los hogares, con base en el censo del 2023, y realiza un balance de gestión del período anterior.

Entre 2025 y 2029 se proyecta que las soluciones “nuevas” sumarán más de 25.500 viviendas, otras 23.300 surgirán de acciones de mantenimiento y “mejora del stock” —que en su mayoría apuntarán a la población en situación de extrema vulnerabilidad—, unas 11.000 serán respuestas a través de subsidios de alquiler y 10.000 surgirán de acciones de “mejoramiento barrial”.

En esos grandes números, se incluyen 22.235 viviendas de proyectos promovidos con exoneraciones fiscales y activos en el marco de la Ley 18.795, un régimen que esta administración reenfocará con incentivos más dirigidos a beneficiar la construcción para grupos de población y zonas prioritarias para la política pública.

También están abarcados los 9.588 créditos que el Banco Hipotecario (BHU) proyecta colocar en el quinquenio.

Atención a la emergencia

El plan del MVOT se estructura siguiendo cinco lineamientos estratégicos definidos para el período y es de acuerdo a ellos que la cartera estableció los objetivos generales, las acciones y los programas para llevarlos a cabo y la asignación de recursos.

El primero prevé “priorizar la atención a hogares en situación de vulnerabilidad social y emergencia crítica, con enfoque en la reducción de la desigualdad”. Bajo ese marco el MVOT desarrollará proyectos para atender distintos tipos de emergencia: “Crítica”, causada por eventos climáticos extremos o situaciones de violencia doméstica basada en género, y “habitacional”, cuando las condiciones de la vivienda requieran intervenciones para “asegurar su habitabilidad”.

Asentamiento Asentamiento en Malvín Norte. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Dicho lineamiento agrega que se promoverán intervenciones “territorialmente integrales” para mejorar la calidad de vida de los hogares con alternativas “transitorias” en procesos de relocalización o regularización; en ese “mientras tanto” se avanzará hacia soluciones “definitivas”.

A la vez apunta que se seguirá instrumentando el subsidio con garantía de alquiler individual o colectivo y se revisará su diseño para adecuarlo a los perfiles y las necesidades de los hogares. Al mismo tiempo, se avanzará en diversificar instrumentos, por ejemplo, con la incorporación del subsidio parcial de alquiler para aquellos hogares con capacidad de asumir una parte del costo mensual del arrendamiento.

Como la cartera apunta a dar un “enfoque de coordinación interinstitucional” a sus acciones, para facilitar el acceso a la vivienda también prevé poner a disposición inmuebles del stock público en complemento al “acompañamiento social a los hogares” con las entidades que se acuerde, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Personas Mayores y la Dirección de Apoyo al Liberado, entre otros.

También en coordinación con el Mides y la Administración de los Servicios de Salud del Estado se desarrollará el programa “Crece desde el Pie”, cuyo objetivo es atender los hogares con recién nacidos en situación de vulnerabilidad social (priorizando a familias derivadas del programa Uruguay Crece Contigo) a través de obras de refacción, ampliación o terminación de viviendas existentes, la provisión de módulos básicos, entre otras acciones.

Facilitar el acceso y la permanencia

El segundo lineamiento de la cartera busca “contribuir al acceso y la permanencia en una vivienda adecuada” a través de instrumentos que promuevan distintas modalidades de tenencia y financiamiento a hogares que no son sujetos de crédito en el sistema tradicional.

En este marco, se desarrollará el programa “Primera Vivienda” para facilitar el acceso y la permanencia a soluciones de calidad, ubicadas en zonas con servicios y a un costo accesible para hogares constituidos por jóvenes y familias con ingresos regulares, pero que no tienen el ahorro previo o no cumplen con los requisitos que exige el sistema financiero para acceder a un crédito hipotecario.

Para ello, el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) llevarán a la práctica mecanismos que combinen préstamos hipotecarios, el fondo de garantía de crédito hipotecario y subsidios directos para alcanzar a sectores con niveles de ingreso inferiores al promedio de los que acceden tradicionalmente.

En paralelo, desde la Dirección Nacional de Vivienda del MVOT se apostará a fortalecer las líneas destinadas a la compra y refacción de vivienda usada a través de subsidios, préstamos blandos e incentivos para revitalizar y reutilizar el parque de soluciones disponible en áreas urbanas, detalla el documento.

En el mismo sentido, la cartera revisará el programa Entre Todos y el régimen de vivienda promovida con un enfoque en que las soluciones alcancen a los sectores de población priorizados por la cartera.

El plan del MVOT también apuesta a consolidar una “política nacional de alquileres” para ampliar la oferta habitacional a quienes requieren apoyo estatal. Ese “sistema de alquiler social” abarcará tanto a viviendas nuevas como a otras recuperadas del parque público y combinará subsidios parciales al alquiler, programas de garantía y “pilotos de articulación público privada” con énfasis en el interior del país.

sorteo cooperativas La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, en el primer sorteo del año realizado el mes pasado en el Club Atenas para la construcción de viviendas cooperativas. Mauricio Zina/adhocFOTOS

La expansión territorial y social del modelo cooperativo será otro “pilar fundamental” en los planes del MVOT a través de mejoras en los procesos, la gestión y también la promoción de la autoconstrucción de viviendas en terreno público y en convenio con las intendencias departamentales.

Integración social y territorial

Bajo el tercer lineamiento, el MVOT plantea “diseñar e implementar acciones en contextos urbanos y rurales, promoviendo la integración social y territorial en todo el país” y continuando con la regularización de asentamientos mediante los programas existentes, además del Plan Juntos y Avanzar y el realojo por compra de vivienda usada, entre otros.

Con el programa “Más Barrios” se impulsarán “intervenciones integrales” de desarrollo urbano y vivienda en zonas con “alta concentración de vulnerabilidad, exclusión socio-territorial y violencia” para transformarlas en “comunidades habitables, seguras e integradas”. Se prevé para ello articular con otras políticas públicas y gobiernos locales.

En el área rural, se atenderán los agrupamientos irregulares para buscar su regularización y la mejora de las condiciones de vida, complementando así las acciones de los programas locales de Mevir.

Gestión del suelo e inmuebles públicos

El cuarto lineamiento prevé “abordar de manera integral las estrategias de acceso y permanencia al suelo” optimizando su uso con mejor gestión y planificación y creando el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado, que estará bajo la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

Ese sistema prevé mecanismos para captar inmuebles por compensación por adeudos con organismos públicos y de optimización del parque habitacional público.

En tanto, el quinto y último lineamiento estratégico refiere a las capacidades de planificación, seguimiento y evaluación de modo de “fortalecer la gestión del sistema público de vivienda” con “mayor articulación interinstitucional” y “eficiencia operativa”. En esa línea, la cartera prevé desarrollos de sistemas informáticos, herramientas de monitoreo de las políticas de vivienda y hábitat, convenios de cooperación con la academia para investigar diversas temáticas, etc.

Plantea también que seguirán las convocatorias participativas de las comisiones asesoras de vivienda y de ordenamiento territorial de forma anual para recibir de los distintos actores planteos para fortalecer o redireccionar los programas de la cartera.

En particular, en materia de asentamientos irregulares, el MVOT prevé reglamentar y definir los criterios de actualización y reporte del Registro Nacional de Asentamientos Irregulares. Según el documento, esa base será una “fuente de información de primer nivel” para avanzar con las políticas de atención a las personas que habitan en esas zonas.