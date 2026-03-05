  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    Ecuador expulsa del país al personal diplomático cubano y retira a su embajador en La Habana

    El gobierno de Daniel Noboa expulsó este miércoles 4 de marzo a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en Ecuador, incluido el embajador Basilio Gutiérrez. A la vez, retiró a su embajador en La Habana. Estas medidas, que implican la ruptura de las relaciones bilaterales, fueron calificadas por La Habana como un ”acto inamistoso y sin precedentes”

    Daniel Noboa (c), saluda al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, en Quito (Ecuador).

    Daniel Noboa (c), saluda al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, en Quito (Ecuador).

    FOTO

    EFE/ Presidencia de Ecuador
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Gobierno de Ecuador ordenó este miércoles 4 de marzo al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y al resto de personal diplomático de la isla acreditado en el país andino abandonar el país en un plazo de 48 horas.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito ha sido declarado non grato y cuenta con un plazo de 48 horas para abandonar el país.

    Daniel Noboa y Gustavo Petro durante una cumbre internacional.
    Guerra comercial

    Disputa comercial: Ecuador aumenta del 30% al 50 % arancel para importaciones desde Colombia
    biografia de una rosa amarilla
    Biografía de una rosa amarilla

    La Administración del presidente derechista Daniel Noboa dijo basar la medida en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

    El mandatario también ordenó la salida de la isla del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el cargo desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

    El decreto se sustenta en lo establecido en el artículo 141 de la Constitución que dispone que el presidente ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y Gobierno, y menciona que el artículo 147 le habilita para nombrar y remover a los funcionarios públicos.

    Cuba: un "acto inamistoso y sin precedentes"

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la medida, calificándola de "arbitraria e injustificada", y la calificó de "acto inamistoso y sin precedentes" que socava los lazos históricos entre ambas naciones.

    La Habana sugirió que la expulsión estaba vinculada a la presión estadounidense antes de una cumbre que se celebrará el próximo fin de semana en Miami en la que participarán representantes regionales.

    Estas decisiones por parte de Noboa se producen pocos días antes de que acuda a Estados Unidos para participar en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con Donald Trump, con quien la Administración ecuatoriana ha estrechado lazos y respaldado en su política exterior, como con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

    Así, Noboa abre una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del exvicepresidente correísta Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, cuando este ya había recibido asilo diplomático.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda
    La cultura argentina 50 años después del golpe de Estado

    Por Damián Tabarovsky

    Canciller Mario Lubetkin.
    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
