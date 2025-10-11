  • Cotizaciones
    sábado 11 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela denuncia en el Consejo de Seguridad bombardeos de Trump en el Caribe y teme “ataque armado”

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó este 10 de octubre una sesión de urgencia convocada por Venezuela, para discutir la escalada de tensiones con Estados Unidos, que ha atacado varias embarcaciones en aguas internacionales, con el argumento de que transportan drogas. El embajador Samuel Moncada expuso el riesgo de un “ataque armado” en el “corto plazo”, y países como Francia, Grecia y Dinamarca pidieron retomar el diálogo y el respeto al Derecho Internacional

    Nicolás Maduro y Donald Trump.

    Nicolás Maduro y Donald Trump.

    FOTO

    AFP

    Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron este 10 de octubre su preocupación por la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, y Rusia acusó a Washington de usar un principio de "vaquero" para atacar a presuntas narcolanchas.

    El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, dijo en una reunión del consejo de 15 miembros de la ONU que Venezuela tenía todas las razones para creer que Estados Unidos estaba listo para pasar de las amenazas a la acción en su contra.

    Leé además

    María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025.
    Video
    Venezuela

    María Corina Machado dedica el Premio Nobel de la Paz a sus compatriotas y a Donald Trump

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    María Corina Machado gana el Nobel de la Paz
    Video
    Premio Nobel

    María Corina Machado gana el Nobel de la Paz por su “compromiso democrático” en Venezuela; Trump se queda sin el galardón

    Por  France 24  y RFI

    Países como Francia, Grecia y Dinamarca, aliados de Estados Unidos, pidieron la desescalada y el diálogo para resolver las tensiones, y la adhesión al derecho internacional.

    Estados Unidos ha atacado varias embarcaciones que supuestamente transportaban drogas frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas. El representante del país norteamericano, John Kelly, dijo que Washington "no vacilará en nuestra acción para proteger a nuestra nación de los narcoterroristas".

    Los ataques, parte de lo que la Administración Trump ha llamado un conflicto con los carteles de la droga, han alarmado a los legisladores demócratas, que han planteado dudas sobre su legalidad a medida que Trump expande el alcance del poder presidencial.

    Nebenzia dijo que Rusia condenó los ataques como graves violaciones del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, y agregó que "los barcos en los que viajaba la gente simplemente fueron bombardeados en alta mar sin un juicio o investigación".

    Sostuvo que esto se hizo "de acuerdo con el principio vaquero de 'disparar primero'", y agregó: "Y ahora se nos pide que creamos retroactivamente que había delincuentes a bordo".

    Amenaza creíble y dudas compartidas

    El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, expresó en la reunión de la ONU que, con base en la acumulación militar de Estados Unidos en la región y la "acción y retórica beligerante" de Washington, su país estaba "enfrentando una situación en la que es racional anticipar que en el muy corto plazo se perpetrará un ataque armado contra Venezuela".

    El embajador adjunto de Panamá ante la ONU, Ricardo Moscoso, afirmó que, si bien su país reconoce preocupaciones legítimas sobre el narcotráfico, la piratería y otras actividades ilícitas en aguas regionales, "enfatizamos que más allá de las respuestas militares, es posible enfrentar este flagelo a través de estrategias coordinadas y sostenibles".

    "Panamá cree que las amenazas transnacionales que enfrenta nuestra región exigen respuestas conjuntas basadas en el respeto al derecho internacional y respaldadas por un compromiso compartido con la paz y la estabilidad en nuestro hemisferio", dijo.

    París apoyó las iniciativas multilaterales para frenar el tráfico y fortalecer los controles fronterizos, dijo el enviado adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, y agregó que esto debe hacerse respetando el derecho internacional, incluidos los derechos humanos, y "en este contexto, los Estados deben abstenerse de cualquier acción armada unilateral".

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Litigio internacional

    Condena a Argentina por YPF socava el “orden jurídico mundial”, argumenta Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Hospital de Tacuarembó.

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Luis Alberto Heber durante la entrevista con Búsqueda.
    Video

    Heber se retira del Parlamento tras 40 años para dedicarse a reconstruir un Herrerismo golpeado pero “resiliente”

    Por Federico Castillo
    Paciente internado en el CTI del Hospital Maciel

    Siete de cada diez médicos de CTI ha sufrido “violencia laboral” de colegas y superiores, según estudio

    Por Redacción Búsqueda
    10 maratones fuera del mapa: el lado más extremo y original del deporte

    10 maratones fuera del mapa: el lado más extremo y original del deporte

    Por Santiago Perroni