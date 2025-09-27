Estados Unidos cancela la visa a Gustavo Petro por actos “incendiarios” durante protesta en Nueva York

El Departamento de Estado estadounidense anunció el viernes que revocaría la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por incitación a la violencia y llamado a que los soldados norteamericanos desobedezcan a Donald Trump.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Petro “se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa (...) debido a sus actos imprudentes e incendiarios”, indicó el Departamento de Estado en la red social X.

Conflicto en Medio Oriente Benjamín Netanyahu modifica su ruta de vuelo a Estados Unidos para evitar un posible arresto por crímenes de guerra

Venezuela Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal” en su contra, mientras amplía su movilización

El propio presidente colombiano compartió un video en el que se le ve hablando en español con un megáfono ante una manifestación en Nueva York, llamando a “las naciones del mundo” a aportar soldados para un ejército “más grande que el de Estados Unidos”.

“¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, exclamó también.

Una fuente de la Presidencia colombiana confirmó que Petro viajaba en un avión hacia Bogotá el viernes por la noche.

El mandatario ha dicho que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.

Su ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión en redes sociales y dijo que se debería haber revocado el visado del primer ministro israelí Netanyahu, en lugar del de Petro. “Pero como el imperio lo protege”, toma represalias “con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”, aseguró el funcionario.

“Le quitan la visa porque fue de los pocos presidentes que en la ONU se atrevió a denunciar el genocidio contra Palestina”, añadió Benedetti.

Embed BREAKING: President Gustavo Petro of Colombia, together with British musician Roger Waters, joined the march in solidarity with Palestine in NYCpic.twitter.com/rQ26KjUbZi — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) September 27, 2025

“Procedimiento penal”

Petro se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. En un evento de la organización, dijo incluso más temprano que abrirá una "lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina" al considerar que la diplomacia no logró su trabajo.

El martes, reprendió en su discurso ante la Asamblea a la administración Trump y pidió un “procedimiento penal” contra su homólogo estadounidense tras ataques militares que destruyeron en el Caribe lanchas que, según Washington, transportaban narcotraficantes y droga.

Petro dijo que en los ataques murieron “jóvenes pobres” desarmados, más de una docena en total. Washington sostiene que las acciones forman parte de una operación antidroga frente a las costas de Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, Trump acusa de dirigir un cártel.

El mandatario republicano ha enviado ocho buques de guerra y un submarino al Caribe sur.

Petro, cuyo país es el mayor productor de cocaína del mundo, ha dicho que sospecha que algunos de los muertos en los ataques desde barcos estadounidenses eran colombianos.

La semana pasada, el gobierno de Trump retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra las drogas, pero no llegó a imponer sanciones económicas.

En 2024, el país suramericano rompió relaciones con Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

En esos hechos murieron 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales israelíes, y 251 fueron secuestradas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza.

La respuesta israelí deja hasta el momento más de 65.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, controlada por Hamás.

FUENTE:RFI