El actor Gene Hackman y su esposa habrían muerto días o semanas antes de ser encontrados

La oficina del alguacil indicó que los agentes no encontraron indicios de violencia. Sin embargo, los detectives escribieron en una declaración jurada de orden de registro que los investigadores pensaron que las muertes eran "suficientemente sospechosas por naturaleza como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas".

No se descubrieron fugas de gas dentro y alrededor de la casa, pero un detective señaló en la declaración jurada que las personas expuestas a fugas de gas o monóxido de carbono podrían no mostrar signos de envenenamiento.

Un calentador de ambiente estaba al lado de Arakawa y pudo haberse caído cuando ella cayó abruptamente al suelo, según la declaración jurada.

Un trabajador de mantenimiento que se presentó para hacer un trabajo de rutina en la casa descubrió sus cuerpos, señalaron los investigadores. El empleado aseguró que no pudo entrar cuando un operador del 911 preguntó si las personas en la casa respiraban.

"No tengo idea (...) No estoy dentro de la casa. Está cerrada. Está bloqueada. No puedo entrar. Pero puedo ver que está acostada en el piso desde la ventana”, afirmó el cuidador de la subdivisión en la llamada.

Él y otro trabajador señalaron más tarde a las autoridades que rara vez veían a los propietarios y que su último contacto con ellos había sido hace aproximadamente dos semanas.

Mendoza sostuvo a la televisión estadounidense que había varias historias contradictorias sobre qué puertas estaban cerradas en la casa. Varias estaban desbloqueadas y una puerta trasera estaba abierta, lo que permitió que dos perros que sobrevivieron entraran y salieran. También aseveró que pensaba que la puerta principal estaba cerrada pero desbloqueada.

Dos veces ganador del Óscar

Hackman fue uno de los actores más consumados de su generación, apareciendo como villanos, héroes y antihéroes en docenas de dramas, comedias y películas de acción desde la década de 1960 hasta su retiro a principios de la década de 2000.

Fue nominado cinco veces al Óscar y ganó el premio al mejor actor en un papel principal por The French Connection en 1972 y el premio al mejor actor en un papel secundario por Unforgiven dos décadas después. También recibió elogios por su papel como entrenador que encuentra la redención en la favorita sentimental Hoosiers.

Conoció a Arakawa, una pianista de formación clásica, en un gimnasio de California a mediados de los años 80. Se mudaron a Santa Fe a finales de esa década. Su casa de estilo neo-pueblo se encuentra en una colina en una comunidad cerrada con vistas a las estribaciones de las Montañas Rocosas.

En sus primeras dos décadas en Nuevo México, Hackman fue visto a menudo en la capital del estado y formó parte del consejo directivo del Museo Georgia O’Keeffe de 1997 a 2004.

En los últimos años, fue mucho menos visible. Aparte de las apariciones en entregas de premios, rara vez se le vio en el circuito social de Hollywood y se retiró de la actuación hace unos 20 años.

Hackman tuvo tres hijos de un matrimonio anterior. Él y Arakawa no tuvieron hijos, pero eran conocidos por tener pastores alemanes.

FUENTE:FRANCE24