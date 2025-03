El banquero Mark Carney sucede a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá

Con el 85,9% de los votos, Mark Carney fue el claro vencedor de las elecciones del Partido Liberal, celebradas el domingo 9 de marzo, muy por delante de la ex Ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, que obtuvo el 8% de los sufragios. Sucede a Justin Trudeau al frente del partido. Será la primera persona en convertirse en Primer Ministro de Canadá sin haber sido diputado y sin experiencia de gobierno.

“Canadá ganará”

En un momento en el que el clima entre Canadá y Estados Unidos es tenso, debido a las numerosas amenazas de Donald Trump, Mark Carney pronunció un virulento discurso contra el presidente estadounidense. “Estados Unidos no es Canadá y Canadá nunca formará parte de Estados Unidos de ninguna forma. No hemos buscado esta batalla, pero en el comercio como en el hockey, Canadá ganará. No será una victoria fácil”, declaró.