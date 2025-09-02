  • Cotizaciones
    martes 02 de septiembre de 2025

    El gobierno de Trump confirma un “ataque letal” contra un “barco con drogas” procedente de Venezuela

    El presidente estadounidense reveló que fuerzas militares dispararon contra una embarcación en el Caribe cargada con narcóticos. El hecho, confirmado luego por el secretario de Estado Marco Rubio, se produce en medio de un fuerte despliegue militar frente a las costas venezolanas y acrecienta la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro

    Flota armada de Estados Unidos en el sur del Caribe.

    Flota armada de Estados Unidos en el sur del Caribe.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció este martes que fuerzas militares estadounidenses “dispararon” contra un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

    La declaración, hecha desde el Despacho Oval, fue confirmada poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien habló de un “ataque letal” en el sur del Caribe contra una embarcación operada por una organización considerada “narcoterrorista” por Washington.

    Embed - TRUMP CONFIRMA ATAQUE LETAL A BUQUE DE DROGAS PROVENIENTE DE VENEZUELA EN EL CARIBE

    “Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país, desde hace mucho tiempo, y estas provenían de Venezuela”, dijo Trump sin ofrecer más detalles, aunque adelantó que la Casa Blanca difundirá información adicional sobre la operación.

    El incidente ocurre mientras EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en aguas internacionales cercanas a Venezuela, con destructores, submarinos y aviones de espionaje en lo que el Pentágono describe como una operación contra el narcotráfico.

    Embed - Estados Unidos y el Caribe: así ha sido su historial de intervención • FRANCE 24 Español

    Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro denunció que su país enfrenta “la más grande amenaza en cien años” y advirtió que, en caso de agresión, Venezuela se declarará “en armas” para repeler cualquier intento de invasión.

    "Tal y como informó el presidente hace unos momentos, hoy el Ejército de los EE.UU. llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista", indicó Rubio en X.

    Embed

    El ataque tiene lugar en medio de la alerta del gobierno de Maduro luego que EE.UU. desplegara varios barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, cerca a las costas de Venezuela, con el objetivo, según Trump, de combatir el tráfico de drogas que “contaminan” a ese país norteamericano.

    Maduro ha dicho que Venezuela enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que declararía a su nación “en armas” si ”fuera agredida”.

    FUENTE:FRANCE24

