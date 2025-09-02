El gobierno de Trump confirma un “ataque letal” contra un “barco con drogas” procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , anunció este martes que fuerzas militares estadounidenses “dispararon” contra un barco cargado de drogas procedente de Venezuela .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La declaración, hecha desde el Despacho Oval, fue confirmada poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien habló de un “ataque letal” en el sur del Caribe contra una embarcación operada por una organización considerada “narcoterrorista” por Washington.

Venezuela La advertencia de Maduro a Estados Unidos: “Si Venezuela resulta agredida, nos declararemos en lucha armada”

Venezuela Venezuela: Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de Estados Unidos

Embed - TRUMP CONFIRMA ATAQUE LETAL A BUQUE DE DROGAS PROVENIENTE DE VENEZUELA EN EL CARIBE

“Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país, desde hace mucho tiempo, y estas provenían de Venezuela”, dijo Trump sin ofrecer más detalles, aunque adelantó que la Casa Blanca difundirá información adicional sobre la operación.

El incidente ocurre mientras EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en aguas internacionales cercanas a Venezuela, con destructores, submarinos y aviones de espionaje en lo que el Pentágono describe como una operación contra el narcotráfico .

Embed - Estados Unidos y el Caribe: así ha sido su historial de intervención • FRANCE 24 Español

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro denunció que su país enfrenta “la más grande amenaza en cien años” y advirtió que, en caso de agresión, Venezuela se declarará “en armas” para repeler cualquier intento de invasión.

"Tal y como informó el presidente hace unos momentos, hoy el Ejército de los EE.UU. llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista", indicó Rubio en X.

Embed As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

El ataque tiene lugar en medio de la alerta del gobierno de Maduro luego que EE.UU. desplegara varios barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, cerca a las costas de Venezuela, con el objetivo, según Trump, de combatir el tráfico de drogas que “contaminan” a ese país norteamericano.

Maduro ha dicho que Venezuela enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que declararía a su nación “en armas” si ”fuera agredida”.

FUENTE:FRANCE24