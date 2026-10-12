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    El papa León XIV será hospitalizado para ser operado

    El papa León XIV será hospitalizado este martes antes del mediodía en el Hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo en el pulmón, informó el Vaticano, sin precisar si la cirugía tendrá lugar ese mismo día

    Se venden rosarios en una tienda de recuerdos cerca de la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 12 de octubre de 2026.

    Se venden rosarios en una tienda de recuerdos cerca de la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 12 de octubre de 2026.

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    TIZIANA FABI / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Tras 17 meses de pontificado a un ritmo frenético, el santo padre anunció el domingo que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, detectado "en una fase muy temprana".

    Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión en el tejido del pulmón, que usualmente se detecta mediante un examen de imagen torácica.

    "Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", dijo el domingo el pontífice, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

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    León XIV precisó que el nódulo, identificado durante unas revisiones recientes, "está bien localizado".

    La cirugía se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde reciben atención médica los sumos pontífices desde Juan Pablo II.

    Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará aproximadamente una semana, lo que permitiría a León XIV partir a su gira por América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre.

    Antes de anunciar su operación, el santo padre había saludado durante la oración del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes.

    "Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú", declaró el papa, dando a entender que el viaje se mantendría.

    El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, publicó en X un mensaje en el que pide a los fieles orar por la "pronta recuperación" de León XIV y continuar "con mayor ánimo la preparación de su visita".

    Es el primer susto médico para el papa León XIV, quien goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte. El santo padre es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.

    ¿Qué es un nódulo pulmonar?

    Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido en el pulmón. Por lo general, son benignos, es decir, no cancerosos. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede corresponder a una etapa temprana de cáncer de pulmón.

    La mayoría de los nódulos pequeños no causan ningún síntoma y solo se descubren durante exámenes realizados por otros problemas de salud.

    Los nódulos más grandes pueden causar dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente, a veces con sangre.

    La cirugía se efectúa generalmente bajo anestesia general, y el paciente es intubado para garantizar su respiración.

    ¿Dónde se hará la operación?

    La intervención se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde generalmente reciben atención médica los sumos pontífices. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, pasó varias semanas allí bajo tratamiento antes de su deceso en abril de 2025.

    Juan Pablo II, quien estuvo al frente de la Iglesia desde 1978 hasta su muerte en 2005, fue atendido en nueve ocasiones en el Gemelli, donde pasó un total de 153 días. Solía bromear diciendo que este hospital era como el "Vaticano número tres", después de la residencia de verano de Castel Gandolfo.

    El Vaticano terminó acondicionando un departamento en el último piso del complejo hospitalario, al que se accede por un largo pasillo custodiado por la policía italiana y la gendarmería vaticana.

    FUENTE:RFI

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