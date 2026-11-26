El Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) resolvió mantener el conflicto ante la situación que atraviesan las emisoras públicas .

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La decisión se tomó este jueves 26 de noviembre, durante una asamblea general, y responde a los despidos previstos, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de Radio Cultura, entre otros reclamos.

En un comunicado difundido este jueves, el sindicato denunció “despidos masivos y pérdida de puestos de trabajo”, así como el “desmantelamiento de las estructuras técnicas y periodísticas” de las emisoras. También señaló la “precarización de las condiciones de contratación”, situaciones de discriminación entre trabajadores y “persecución laboral”.

Otro de los cuestionamientos apunta a la «ausencia de un proyecto de comunicación pública», que, según Sutre, provoca un “vaciamiento de contenidos culturales” y debilita la función social de las radios.

La resolución se produce en medio de la incertidumbre que atraviesan las emisoras desde hace varios meses. En febrero, Daniel Ayala renunció a la dirección de las radios públicas porque el proyecto que pretendía impulsar no contaba con el respaldo de la Dirección del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) ni con el presupuesto necesario. El cargo permaneció vacante durante ocho meses.

A comienzos de octubre, el periodista Leonardo Pérez fue designado como nuevo director. A los pocos días comenzó a comunicar que varios programas no tendrían renovación de contratos. Entre ellos figuran cuatro de Radio Cultura, Música de dos orillas, conducido por Elbio López; El tungue lé, a cargo de Nelson Caula; Par de reinas, conducido por Marcela Turubich y Susana Maisonnave; y Parte del aire, de Aris Idiartegaray. A la lista se suma La máquina de pensar, de Radio Uruguay, conducido por Pablo Silva Olazábal.

La situación generó preocupación entre los trabajadores, en particular por el futuro de Radio Cultura, que quedaría prácticamente sin programación. Los contratos cuya renovación estaba en duda eran inicialmente 11, pero la cifra bajó a nueve. Los otros dos se renovarían por motivos de salud de sus titulares.

Desde entonces, Sutre mantiene negociaciones con la dirección del Secan, encabezada por Erika Hoffmann, para buscar una salida a la situación.

En el comunicado, el sindicato sostuvo que el escenario “no solo afecta los derechos y las condiciones laborales” de los trabajadores, sino que también compromete “la continuidad, la identidad y el papel que estas emisoras deben cumplir al servicio de toda la sociedad”.

La organización reclamó “respuestas concretas” para revertir la situación, preservar las fuentes de trabajo y garantizar el futuro de las radios públicas. Con la declaración de conflicto, los trabajadores formalizaron su postura ante las autoridades y dejaron abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas.