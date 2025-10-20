Bolivia: el senador Rodrigo Paz, de centroderecha, gana la segunda vuelta electoral
El senador Rodrigo Paz, de centroderecha, será el nuevo presidente de Bolivia, según resultados preliminares. El país da oficialmente un giro político tras celebrar comicios de segunda vuelta este domingo y cierra 20 años de gobierno del partido de izquierda MAS.
El senador centrista Rodrigo Paz Pereira pronuncia un discurso este domingo, en La Paz (Bolivia).
Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano (PDC) y su vicepresidente Edman Lara ganaron el balotaje de este domingo, según resultados preliminares, en el que por primera vez el partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS) no hará parte del gobierno, tras 20 años en el Poder.
Paz tomará posesión el 8 de noviembre, iniciando un mandato por cinco años, en el que su tarea principal será darle solución a la crisis económica del país, golpeada por escasez de combustibles, dólares y una alta inflación.
Más de 7,9 millones de personas estaban llamados a las urnas, en una jornada que transcurrió con total normalidad según indicaron las autoridades y las más de 15 misiones de observación electoral que vigilaban el proceso. Sin embargo, en la sede de campaña de su oponente, el expresidente Jorge Quiroga, los seguidores de la Alianza Libre denunciaban que la victoria de Paz era un fraude electoral.
Paz prometió en su primera alocución como presidente electo, que trabajaría para "transformar la patria" y agregó que el país comienza a recuperar su lugar en la escena internacional, después de 20 años de gobiernos socialistas, pues agradeció las felicitaciones que recibió de presidentes de países latinoaméricanos como Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Con el 97% de los votos escrutados, Paz se impuso con 54,6% de los votos contra 45,4% del derechista Jorge "Tuto" Quiroga.
El expresidente Jaime Paz Zamora, padre de Rodrigo Paz, estuvo presente en la noche electoral y se le vio emotivo por la victoria de su hijo. Paz dedicó unas palabras para recordar su infancia, cuando su familia estaba exiliada en una época de dictaduras militares en su país.