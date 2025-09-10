En Francia el ministro de Defensa Sébastien Lecornu fue nombrado primer ministro

El quinto jefe de gobierno desde 2024 llegó al cargo la víspera de una jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo” y tres días antes de la revisión de la nota crediticia de Francia .

Este miércoles más de 50 personas fueron detenidas este en la región de París al inicio de esta jornada de protestas ciudadanas para expresar su rechazo al gobierno francés. Las autoridades anunciaron el despliegue de unos 80.000 agentes durante las protestas del miércoles, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades, pero cuyo alcance se desconoce por el momento.

Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto” y “lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado.

Sus predecesores, el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou, cayeron precisamente ante el Parlamento en sus respectivos intentos de aprobar unos presupuestos, con nueve meses de diferencia. El último el lunes.

El mandatario recurre a un hombre de confianza. El político de 39 años ha sido el titular de Defensa durante más de tres años y uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno desde la elección de Macron en 2017.

Lecornu es “el último cartucho”, dice Le Pen

Pero la tarea se anuncia complicada. Desde el fallido adelanto electoral de 2024, la Asamblea Nacional (cámara baja) está dividida en tres grandes bloques --izquierda, centroderecha y ultraderecha--, y sin mayorías estables.

Las reacciones políticas al nombramiento reflejan la dificultad. “El presidente dispara el último cartucho del macronismo”, escribió la líder ultraderechista, Marine Le Pen, en la red social X.

El izquierdista Jean-Luc Mélenchon denunció una “tragicomedia de desprecio” y pidió de nuevo la partida de Macron. Su partido La Francia Insumisa (LFI) presentó este martes una moción para destituirlo, sin visos de prosperar.

Los partidos actualmente en el gobierno expresaron su deseo de “lograr acuerdos” con Lecornu, pero no alcanzan la mayoría. Antes del nombramiento, el presidente los había llamado a acercarse a la oposición socialista.

Pero estos últimos reclamaban un “gobierno de izquierdas” como bloque vencedor de las elecciones de 2024, suspender la reforma de las pensiones de 2023 y aumentar los impuestos a las grandes fortunas, líneas rojas para el oficialismo.

El traspaso del poder entre Bayrou, de 74 años, y su sucesor tendrá lugar el miércoles a mediodía, en plena jornada de protestas organizadas en las redes sociales, anunció su oficina.

Las autoridades temen que estas protestas desemboquen en un movimiento como el de los “chalecos amarillos” (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron. El 18 de septiembre, los sindicatos también convocaron una huelga “masiva”.

El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída de Bayrou. Este planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

Su objetivo era sanear las arcas públicas que registraron un déficit del 5,8% del PIB en 2024 y una deuda de casi el 114% en marzo, la más alta de la UE tras Grecia e Italia. Lecornu deberá negociar ahora otro, bajo presión también de los mercados.

El costo del endeudamiento de Francia a diez años superó este martes el nivel de Italia, considerada durante años como un mal alumno en términos de control de su deuda.

Y el viernes, la agencia Fitch debe revisar la calificación de deuda soberana de Francia. En marzo, la mantuvo en AA- con perspectiva negativa y advirtió que la degradaría si no aplica un “plan creíble” para reducirla a medio plazo.

FUENTE:RFI