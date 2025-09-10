  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    En Francia el ministro de Defensa Sébastien Lecornu fue nombrado primer ministro

    El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este martes al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro en reemplazo de François Bayrou con el difícil encargo de lograr unos presupuestos para 2026 y resolver la profunda crisis política que atraviesa Francia

    Sébastien Lecornu.

    Sébastien Lecornu.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El quinto jefe de gobierno desde 2024 llegó al cargo la víspera de una jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo” y tres días antes de la revisión de la nota crediticia de Francia.

    Este miércoles más de 50 personas fueron detenidas este en la región de París al inicio de esta jornada de protestas ciudadanas para expresar su rechazo al gobierno francés. Las autoridades anunciaron el despliegue de unos 80.000 agentes durante las protestas del miércoles, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades, pero cuyo alcance se desconoce por el momento.

    Leé además

    Emmanuel Macron.
    Video
    Francia

    Crisis en Francia: el gobierno de Bayrou cae y Macron busca sucesor

    Por France 24
    Sindicato Coordination Rurale protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
    Video
    Mercosur

    Acuerdo UE-Mercosur: sindicato agrícola francés denuncia una “traición anunciada”

    Por France 24

    Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto” y “lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado.

    Sus predecesores, el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou, cayeron precisamente ante el Parlamento en sus respectivos intentos de aprobar unos presupuestos, con nueve meses de diferencia. El último el lunes.

    El mandatario recurre a un hombre de confianza. El político de 39 años ha sido el titular de Defensa durante más de tres años y uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno desde la elección de Macron en 2017.

    Embed - ¿Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia? • FRANCE 24 Español

    Lecornu es “el último cartucho”, dice Le Pen

    Pero la tarea se anuncia complicada. Desde el fallido adelanto electoral de 2024, la Asamblea Nacional (cámara baja) está dividida en tres grandes bloques --izquierda, centroderecha y ultraderecha--, y sin mayorías estables.

    Las reacciones políticas al nombramiento reflejan la dificultad. “El presidente dispara el último cartucho del macronismo”, escribió la líder ultraderechista, Marine Le Pen, en la red social X.

    El izquierdista Jean-Luc Mélenchon denunció una “tragicomedia de desprecio” y pidió de nuevo la partida de Macron. Su partido La Francia Insumisa (LFI) presentó este martes una moción para destituirlo, sin visos de prosperar.

    Los partidos actualmente en el gobierno expresaron su deseo de “lograr acuerdos” con Lecornu, pero no alcanzan la mayoría. Antes del nombramiento, el presidente los había llamado a acercarse a la oposición socialista.

    Pero estos últimos reclamaban un “gobierno de izquierdas” como bloque vencedor de las elecciones de 2024, suspender la reforma de las pensiones de 2023 y aumentar los impuestos a las grandes fortunas, líneas rojas para el oficialismo.

    El traspaso del poder entre Bayrou, de 74 años, y su sucesor tendrá lugar el miércoles a mediodía, en plena jornada de protestas organizadas en las redes sociales, anunció su oficina.

    Las autoridades temen que estas protestas desemboquen en un movimiento como el de los “chalecos amarillos” (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron. El 18 de septiembre, los sindicatos también convocaron una huelga “masiva”.

    El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída de Bayrou. Este planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

    Su objetivo era sanear las arcas públicas que registraron un déficit del 5,8% del PIB en 2024 y una deuda de casi el 114% en marzo, la más alta de la UE tras Grecia e Italia. Lecornu deberá negociar ahora otro, bajo presión también de los mercados.

    El costo del endeudamiento de Francia a diez años superó este martes el nivel de Italia, considerada durante años como un mal alumno en términos de control de su deuda.

    Y el viernes, la agencia Fitch debe revisar la calificación de deuda soberana de Francia. En marzo, la mantuvo en AA- con perspectiva negativa y advirtió que la degradaría si no aplica un “plan creíble” para reducirla a medio plazo.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Colectivos feministas protestan en la Torre Ejecutiva en reclamo de mejores respuestas ante situaciones de violencia vicaria, a raíz del doble filicidio ocurrido en Soriano.

    Martinelli sobre el doble filicidio: en el Ministerio del Interior “no tenían idea dónde estaban parados”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El ministro Gabriel Oddone. 

    Impuestos: Presupuesto plantea cambios en el régimen de ‘tax holiday’ para financiar un fondo científico

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Poder Judicial.

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global.
    Video

    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global

    Por France 24