La venta de cerveza sin alcohol a menores en Irlanda abre un debate social

Para los profesionales del sector, la respuesta es unánime: no se deben servir cervezas sin alcohol a los menores. Una cuestión de principios y de imagen, según Noel Anderson, gerente de un pub de Dublín: “Personalmente, no serviría una cerveza sin alcohol a un niño. Y lo mantengo. Si eres otro cliente y ves a un niño de 12 años bebiendo una pinta, da muy mala impresión”. Porque una vez que la cerveza está en la mesa, es difícil distinguir entre una Guinness auténtica y una versión sin alcohol.

Aunque la industria afirma que las cervezas 0% no son aptas para menores de 18 años, en ninguna parte del propio producto lo dice, afirma Sheila Gilheanny, directora de Alcohol Action Ireland. “Para mí, no son simples bebidas sin alcohol. No es lo mismo que hablar de jugo de naranja. Estos productos deberían incluirse en la misma categoría que las bebidas alcohólicas, porque su olor y sabor son muy similares a la versión alcohólica. Y ahí radica el problema de los productos 0%: es una pendiente resbaladiza. Empiezas con eso, y luego piensas, considerándolo todo, ¡vamos a por la versión alcohólica!”, asegura.