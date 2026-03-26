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    Escalada en Medio Oriente: Israel golpea a mando iraní y Teherán responde en Ormuz

    La guerra en Medio Oriente se intensifica con ataques cruzados entre Israel e Irán y tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras el G7 evalúa el impacto del conflicto

    Una columna de humo se eleva tras el impacto de un proyectil en una zona entre Cisjordania y la ciudad israelí de Hadera, vista desde Nablus, en Cisjordania, el 26 de marzo de 2026. El ejército israelí informó haber detectado múltiples oleadas de misiles balísticos lanzados desde Irán hacia Israel durante la mañana.

    Una columna de humo se eleva tras el impacto de un proyectil en una zona entre Cisjordania y la ciudad israelí de Hadera, vista desde Nablus, en Cisjordania, el 26 de marzo de 2026. El ejército israelí informó haber detectado múltiples oleadas de misiles balísticos lanzados desde Irán hacia Israel durante la mañana.

    FOTO

    EFE/EPA/ALAA BADARNEH
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Ejército israelí habría ejecutado un ataque selectivo contra Alireza Tangsiri, jefe de la marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

    Según información publicada por The New York Times, el operativo tuvo lugar en la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán, y se dirigió contra un apartamento utilizado como escondite por altos mandos militares.

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    Ciudadanos iraníes portan carteles del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación en apoyo a las fuerzas armadas, en Teherán, Irán, el 25 de marzo de 2026. 
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    Irán niega negociaciones directas con Estados Unidos mientras escala la presión militar en Medio Oriente
    El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán).
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    Guerra en Medio Oriente: un botín frágil para las petroleras occidentales

    Tangsiri es considerado una figura clave en la estrategia iraní sobre el Golfo Pérsico, particularmente por su rol en eventuales bloqueos del estrecho de Ormuz. Aunque medios israelíes dan por confirmada su muerte, tanto Israel como Irán mantienen silencio oficial, lo que deja abierto el desenlace del ataque.

    Embed - Pakistán, Turquía, Egipto y Qatar se ofrecen como mediadores entre Estados Unidos e Irán

    Respuesta iraní: ofensiva con drones y misiles

    Horas después, Irán anunció una nueva fase de su campaña militar. La Guardia Revolucionaria informó el lanzamiento de la “oleada 82” de ataques contra Israel y Estados Unidos (EE.UU.), en una operación que incluyó drones y misiles.

    De acuerdo con Al Jazeera, los ataques habrían apuntado a infraestructuras sensibles, incluyendo instalaciones nucleares en el sur del mar Muerto, así como centros de mando militar.

    En territorio israelí, los servicios de emergencia reportaron al menos seis heridos leves en la ciudad de Kafr Qassem, principalmente por efectos de la onda expansiva. También se registraron casos de crisis de ansiedad entre la población civil, reflejo del impacto psicológico de los ataques.

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    El estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa

    En paralelo a la confrontación militar, Irán avanza en una medida de fuerte impacto geopolítico: el Parlamento busca aprobar una ley para cobrar peajes a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz.

    Por ese paso estratégico circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en su régimen de uso en un factor de presión global. Desde Teherán, sostienen que la iniciativa apunta a reafirmar su soberanía y generar ingresos, aunque aclararon que el tránsito seguirá permitido para embarcaciones “no hostiles”.

    La medida se interpreta como una señal adicional de que Irán está dispuesto a utilizar herramientas económicas y logísticas para reforzar su posición en el conflicto.

    Embed - Guerra en Medio Oriente: los puntos clave del acuerdo propuesto por EE. UU. a Irán • FRANCE 24

    EE.UU. endurece su postura

    Mientras crece la tensión, el presidente Donald Trump reiteró su advertencia: si Irán no acepta un acuerdo, EE.UU. está preparado para “desatar el infierno”.

    La declaración se da en un contexto en el que Washington mantiene contactos indirectos con Teherán, aunque sin avances concretos hacia un alto el fuego.

    Embed - Irán ridiculiza afirmaciones de Trump sobre conversaciones en curso

    El G7 entra en escena ante el riesgo de expansión

    La situación también moviliza a las principales potencias occidentales. Los cancilleres del G7 se reúnen en Francia para analizar el alcance de la ofensiva y coordinar posibles respuestas diplomáticas.

    El foco está puesto no solo en la evolución del conflicto entre Israel e Irán, sino en el riesgo de una expansión regional que involucre a más actores y afecte rutas estratégicas de energía y comercio.

    FUENTE:FRANCE24

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