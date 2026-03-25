  • Cotizaciones
    miércoles 25 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Irán niega negociaciones directas con Estados Unidos mientras escala la presión militar en Medio Oriente

    Mientras Abbas Araqchi asegura que no existen conversaciones con Washington, desde la Casa Blanca insisten en que los contactos continúan. En paralelo, Benjamin Netanyahu anuncia una expansión militar en el sur del Líbano y aumentan las víctimas civiles en la región

    Ciudadanos iraníes portan carteles del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación en apoyo a las fuerzas armadas, en Teherán, Irán, el 25 de marzo de 2026.&nbsp;

    Ciudadanos iraníes portan carteles del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación en apoyo a las fuerzas armadas, en Teherán, Irán, el 25 de marzo de 2026. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | France 24
    Por RFI y France 24

    El gobierno iraní busca trazar una línea clara: no hay negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.). Así lo afirmó su canciller, Abbas Araqchi, quien reconoció que existe un intercambio de mensajes a través de mediadores, pero subrayó que eso “no significa negociaciones”.

    Desde la Casa Blanca, la narrativa es distinta. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que las conversaciones con Irán siguen siendo “productivas”, aunque evitó precisar con quién se está negociando.

    Leé además

    El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán).
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Guerra en Medio Oriente: un botín frágil para las petroleras occidentales
    Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, 24 de marzo de 2026. 
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Plan de paz de Estados Unidos a Irán convive con nuevos ataques en Líbano y presión internacional por una desescalada

    El contexto es aún más complejo por las versiones cruzadas sobre un supuesto plan estadounidense de 15 puntos, que incluiría exigencias clave como el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la renuncia a su arsenal balístico. Washington no confirmó oficialmente esos términos, aunque reconoció que “hay elementos de verdad”.

    En ese marco, el presidente Donald Trump endureció el tono. Según la Casa Blanca, está dispuesto a “desatar el infierno” si no se alcanza un acuerdo, en lo que representa una escalada retórica que acompaña el despliegue militar en la región.

    Embed - Irán ridiculiza afirmaciones de Trump sobre conversaciones en curso

    Escalada militar: tropas, amenazas y el Golfo Pérsico

    EE.UU. está movilizando miles de efectivos —incluidos marines y tropas aerotransportadas— hacia el Golfo Pérsico. El movimiento alimenta especulaciones sobre una posible intervención terrestre, con objetivos estratégicos como los activos petroleros iraníes o el control del estrecho de Ormuz.

    Desde Irán, figuras del poder político advirtieron sobre posibles intentos de invasión, incluso con apoyo de actores regionales. La situación evidencia un delicado equilibrio: contactos diplomáticos abiertos en paralelo con preparativos militares.

    Israel amplía su ofensiva en el sur del Líbano

    En paralelo al eje Washington-Teherán, Israel intensifica su operación contra Hezbolá. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el Ejército está ampliando el área bajo control en el sur del Líbano.

    El objetivo declarado es neutralizar la amenaza de misiles antitanque y evitar incursiones en el norte de Israel. Netanyahu aseguró que la posibilidad de una invasión por parte de Hezbolá “ya no existe”, y planteó un objetivo más ambicioso: “desmantelar” la organización.

    El avance militar incluye el despliegue de miles de soldados y el ingreso progresivo en nuevas localidades, en una operación que Israel define como defensiva, pero que implica un cambio sustancial en el equilibrio territorial.

    Embed - Desde 1978 hasta 2026: estas son las operaciones militares de Israel en Líbano

    Costo humano: más de mil muertos en Líbano

    El impacto humanitario de la ofensiva es significativo. Según el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han causado al menos 1.094 muertes desde el inicio de la guerra a principios de marzo.

    Entre las víctimas hay al menos 121 niños y 81 mujeres. En las últimas 24 horas se registraron 22 nuevos fallecimientos y 153 heridos, elevando el total de lesionados a más de 3.100.

    Las cifras reflejan una intensificación del conflicto en zonas densamente pobladas, donde el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá tiene consecuencias directas sobre la población civil.

    Un conflicto con plazos y múltiples frentes

    La Casa Blanca estima que las operaciones militares podrían extenderse entre cuatro y seis semanas, lo que sugiere una planificación acotada en el tiempo, pero de alta intensidad.

    En ese contexto, Trump incluso reprogramó una visita oficial a China para mantenerse enfocado en la guerra, lo que muestra la prioridad estratégica que Washington le asigna al conflicto.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

    Sistema educativo

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Desigualdades de género

    Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

    Por Lucía Cuberos
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Cristina Zubillaga.

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Ambiente.

    Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

    Por Lucía Cuberos
    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región
    Video

    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región

    Por  Guillermo Draper,  Federica Ham  y Hugo Cárdenas
    Módulo 2 de la cárcel de Santiago Vázquez (antiguo Comcar).

    Tribunales de Apelaciones mantienen criterios dispares de reducción de pena en condenas por acuerdos abreviados

    Por Macarena Saavedra
    // Leer el objeto desde localStorage