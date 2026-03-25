Irán niega negociaciones directas con Estados Unidos mientras escala la presión militar en Medio Oriente

El gobierno iraní busca trazar una línea clara: no hay negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.). Así lo afirmó su canciller, Abbas Araqchi, quien reconoció que existe un intercambio de mensajes a través de mediadores, pero subrayó que eso “no significa negociaciones”.

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Desde la Casa Blanca, la narrativa es distinta. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que las conversaciones con Irán siguen siendo “productivas”, aunque evitó precisar con quién se está negociando.

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El contexto es aún más complejo por las versiones cruzadas sobre un supuesto plan estadounidense de 15 puntos , que incluiría exigencias clave como el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la renuncia a su arsenal balístico. Washington no confirmó oficialmente esos términos, aunque reconoció que “hay elementos de verdad”.

En ese marco, el presidente Donald Trump endureció el tono. Según la Casa Blanca, está dispuesto a “desatar el infierno” si no se alcanza un acuerdo, en lo que representa una escalada retórica que acompaña el despliegue militar en la región.

EE.UU. está movilizando miles de efectivos —incluidos marines y tropas aerotransportadas— hacia el Golfo Pérsico. El movimiento alimenta especulaciones sobre una posible intervención terrestre, con objetivos estratégicos como los activos petroleros iraníes o el control del estrecho de Ormuz.

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Desde Irán, figuras del poder político advirtieron sobre posibles intentos de invasión, incluso con apoyo de actores regionales. La situación evidencia un delicado equilibrio: contactos diplomáticos abiertos en paralelo con preparativos militares.

Israel amplía su ofensiva en el sur del Líbano

En paralelo al eje Washington-Teherán, Israel intensifica su operación contra Hezbolá. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el Ejército está ampliando el área bajo control en el sur del Líbano.

El objetivo declarado es neutralizar la amenaza de misiles antitanque y evitar incursiones en el norte de Israel. Netanyahu aseguró que la posibilidad de una invasión por parte de Hezbolá “ya no existe”, y planteó un objetivo más ambicioso: “desmantelar” la organización.

El avance militar incluye el despliegue de miles de soldados y el ingreso progresivo en nuevas localidades, en una operación que Israel define como defensiva, pero que implica un cambio sustancial en el equilibrio territorial.

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Costo humano: más de mil muertos en Líbano

El impacto humanitario de la ofensiva es significativo. Según el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han causado al menos 1.094 muertes desde el inicio de la guerra a principios de marzo.

Entre las víctimas hay al menos 121 niños y 81 mujeres. En las últimas 24 horas se registraron 22 nuevos fallecimientos y 153 heridos, elevando el total de lesionados a más de 3.100.

Las cifras reflejan una intensificación del conflicto en zonas densamente pobladas, donde el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá tiene consecuencias directas sobre la población civil.

Un conflicto con plazos y múltiples frentes

La Casa Blanca estima que las operaciones militares podrían extenderse entre cuatro y seis semanas, lo que sugiere una planificación acotada en el tiempo, pero de alta intensidad.

En ese contexto, Trump incluso reprogramó una visita oficial a China para mantenerse enfocado en la guerra, lo que muestra la prioridad estratégica que Washington le asigna al conflicto.

FUENTE:RFI