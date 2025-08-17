  • Cotizaciones
    domingo 17 de agosto de 2025

    España: los incendios forestales consumen el noroeste y el oeste del país

    Unas 54 000 hectáreas habrían sido arrasadas por las llamas de dos incendios. Ante este panorama, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, presidió el sábado una reunión "para analizar la evolución". España, que entra en su tercera semana de alerta por ola de calor, no deja de combatir las flamas concentradas principalmente en el noroeste y el oeste, donde el ejército se desplegó para ayudar a sofocarlas

    Vecinos y bomberos intentan aplacar el fuego que afecta este viernes a la aldea de Lamas (Cualedro), en Ourense

    Vecinos y bomberos intentan aplacar el fuego que afecta este viernes a la aldea de Lamas (Cualedro), en Ourense

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura son actualmente los principales focos de los fuegos forestales. "El gobierno sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra el fuego", señaló Sánchez en su cuenta de X.

    Según la prensa española, el jefe de gobierno se desplazará el domingo 17 de agosto a los dos incendios de Ourense, en Galicia (16.000 hectáreas arrasadas según las autoridades locales), y al de León (cerca de 38.000 hectáreas según el mapa en tiempo real del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales).

    Las comunicaciones están perturbadas. Una decena de tramos de carretera permanecen cortados en el país, así como la línea de tren entre Madrid y Galicia, en pleno puente de la Asunción. Los servicios de emergencia en Galicia enviaron mensajes de alerta a los teléfonos móviles, invitando a la población de varias decenas de localidades a confinarse.

    "Si recibe esta alerta mantenga la calma y lea atentamente el texto (...) Ante el avance de los incendios evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en su domicilio. Si está en el exterior y no tiene un lugar donde confinarse, aléjese de las zonas afectadas", se puede leer en el aviso.

    Embed - España: miles de personas son evacuadas mientras las llamas devastan casas y bosques • FRANCE 24

    Cerca de 3 500 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), movilizada en casos de graves incendios, están desplegados en los diferentes frentes más preocupantes.

    El presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó apoyo al ejecutivo central “por las extremas condiciones meteorológicas y la acumulación de incendios”. “España necesita una respuesta excepcional: junto a los operativos autonómicos y la UME, necesitamos más efectivos del ejército a disposición de las comunidades autónomas", dijo.

    Extremadura también presentó una petición de refuerzos, en un país donde la extinción de incendios es responsabilidad de las regiones, y el ejecutivo central sólo interviene en caso de siniestros de gran magnitud.

    Esta región reclamó además la reactivación del Mecanismo Europeo de Protección Civil -que ya permitió el envío desde Francia de dos aviones Canadair, posteriormente retirados-, solicitando 100 camiones de bomberos, 10 helicópteros ligeros y 10 helicópteros anfibios.

    El país está experimentando una temporada de incendios muy intensa, con más de 157.000 hectáreas ya reducidas a cenizas desde principios de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, cifras que no se comparan con las registradas en 2022, cuando más de 306.000 hectáreas se convirtieron en cenizas.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

