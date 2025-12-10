Estados Unidos propone revisión del historial de cinco años de redes sociales a turistas de 42 países

La iniciativa, encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), busca examinar con mayor detalle la actividad de los viajeros que ingresan al país bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés).

Consultado por la prensa sobre el plan, que podría afectar el turismo hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que al país le está “yendo muy bien”. “Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura. Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”, añadió en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La propuesta, ya publicada en el Registro Federal , apunta a ampliar la información que se recopila sobre quienes ingresan por un período de hasta tres meses bajo el programa de exención de visa . ESTA abarca a turistas y viajeros de 42 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar.

Además del historial de redes sociales de los últimos cinco años, el proyecto contempla exigir más datos de los solicitantes, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizadas en la última década. También incluye requerimientos sobre familiares del viajero, como nombres y fechas y lugares de nacimiento.

El plan prevé, además, la incorporación de una nueva herramienta móvil para que los extranjeros registren su salida del país.

Protección frente a terroristas extranjeros

CBP ha defendido la iniciativa amparándose en una orden ejecutiva de Trump emitida en enero, destinada a reforzar la protección frente a terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública.

El público podrá presentar comentarios sobre la medida, que agrega nuevas barreras para los turistas, en particular de cara al Mundial 2026, un evento que atraerá a numerosos visitantes procedentes de países incluidos en el programa ESTA.

Un portavoz de CBP señaló en un comunicado difundido el miércoles que la propuesta “es simplemente el primer paso para iniciar un debate sobre nuevas opciones de política para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”. Añadió que el Departamento examina de forma continua los procedimientos de investigación a quienes ingresan al país, “especialmente después del ataque terrorista en Washington D.C. contra nuestra Guardia Nacional justo antes del Día de Acción de Gracias”.

Según la notificación publicada en el Registro Federal, el público estadounidense dispone de 60 días para comentar la propuesta.

La Electronic Frontier Foundation, una organización de defensa digital, calificó la medida como un hecho sin precedentes y sostuvo que la política estadounidense buscaba “vigilar y suprimir la actividad de los estudiantes extranjeros en las redes sociales”, según informó NBC.

Cambios migratorios en la previa al Mundial de Fútbol 2026

Ante los cambios anunciados por la Administración Trump, un funcionario estadounidense señaló a NBC News que, aunque los poseedores de entradas para la Copa del Mundo 2026 pueden acogerse a un procedimiento acelerado, siguen sujetos a los mismos requisitos que cualquier otro viajero. “El FIFA PASS permite a los poseedores de entradas de países con largos tiempos de espera obtener una cita prioritaria, pero no modifica el proceso de solicitud de visado”, afirmó. “Aplicamos el mismo proceso de verificación a todo el mundo por motivos de seguridad nacional”, agregó.

En junio, el Departamento de Estado comunicó que exigiría a determinados solicitantes de visa que hicieran públicos sus perfiles en redes sociales. La semana pasada, además, anunció que ampliaría la “revisión de la presencia en línea” para incluir a los solicitantes de visados H-1B y a sus familiares.

Con EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24