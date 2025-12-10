  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos propone revisión del historial de cinco años de redes sociales a turistas de 42 países

    Los turistas de 42 países amparados por un programa de exención de visas tendrían que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar a Estados Unidos, según una nueva propuesta presentada por el gobierno de Donald Trump

    Control-Migratorio-Aeropuerto.Estados-Unidos.png
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La iniciativa, encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), busca examinar con mayor detalle la actividad de los viajeros que ingresan al país bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés).

    Consultado por la prensa sobre el plan, que podría afectar el turismo hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que al país le está “yendo muy bien”. “Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura. Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”, añadió en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

    Leé además

    Un helicóptero militar estadounidense sobrevuela un petrolero durante su incautación frente a Venezuela, según la fiscal general Pam Bondi, 10 de diciembre de 2025.
    Tensión en el Caribe

    Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela y Caracas denuncia “piratería”

    Por France 24
    La demanda internacional de carne vacuna, principalmente de EE.UU. y la Unión Europea, incidió en el aumento de los precios y dinamizó la utilización de maíz para la alimentación animal.
    Agro

    Opypa proyecta que PBI del agro tiende a “empate” o “leve” aumento, con “fuerte tracción” de la carne

    Por Mauro Florentín

    La propuesta, ya publicada en el Registro Federal, apunta a ampliar la información que se recopila sobre quienes ingresan por un período de hasta tres meses bajo el programa de exención de visa. ESTA abarca a turistas y viajeros de 42 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar.

    Además del historial de redes sociales de los últimos cinco años, el proyecto contempla exigir más datos de los solicitantes, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizadas en la última década. También incluye requerimientos sobre familiares del viajero, como nombres y fechas y lugares de nacimiento.

    El plan prevé, además, la incorporación de una nueva herramienta móvil para que los extranjeros registren su salida del país.

    Protección frente a terroristas extranjeros

    CBP ha defendido la iniciativa amparándose en una orden ejecutiva de Trump emitida en enero, destinada a reforzar la protección frente a terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública.

    El público podrá presentar comentarios sobre la medida, que agrega nuevas barreras para los turistas, en particular de cara al Mundial 2026, un evento que atraerá a numerosos visitantes procedentes de países incluidos en el programa ESTA.

    Un portavoz de CBP señaló en un comunicado difundido el miércoles que la propuesta “es simplemente el primer paso para iniciar un debate sobre nuevas opciones de política para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”. Añadió que el Departamento examina de forma continua los procedimientos de investigación a quienes ingresan al país, “especialmente después del ataque terrorista en Washington D.C. contra nuestra Guardia Nacional justo antes del Día de Acción de Gracias”.

    Según la notificación publicada en el Registro Federal, el público estadounidense dispone de 60 días para comentar la propuesta.

    La Electronic Frontier Foundation, una organización de defensa digital, calificó la medida como un hecho sin precedentes y sostuvo que la política estadounidense buscaba “vigilar y suprimir la actividad de los estudiantes extranjeros en las redes sociales”, según informó NBC.

    Cambios migratorios en la previa al Mundial de Fútbol 2026

    Ante los cambios anunciados por la Administración Trump, un funcionario estadounidense señaló a NBC News que, aunque los poseedores de entradas para la Copa del Mundo 2026 pueden acogerse a un procedimiento acelerado, siguen sujetos a los mismos requisitos que cualquier otro viajero. “El FIFA PASS permite a los poseedores de entradas de países con largos tiempos de espera obtener una cita prioritaria, pero no modifica el proceso de solicitud de visado”, afirmó. “Aplicamos el mismo proceso de verificación a todo el mundo por motivos de seguridad nacional”, agregó.

    En junio, el Departamento de Estado comunicó que exigiría a determinados solicitantes de visa que hicieran públicos sus perfiles en redes sociales. La semana pasada, además, anunció que ampliaría la “revisión de la presencia en línea” para incluir a los solicitantes de visados H-1B y a sus familiares.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda