Es una secuencia de acontecimientos que se ha desarrollado en toda China y que ha tenido repercusiones en todo el mundo: una grúa llega a un concesionario de BMW, arranca el letrero del fabricante alemán y lo reemplaza por el logotipo de una marca de vehículos china.

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En cinco años, las ventas de BMW en China se han desplomado un 42%; este año se prevé que entregue menos de medio millón de vehículos en el mercado automotriz más grande del mundo.

Pero sus dificultades no sólo muestran cómo los fabricantes de coches extranjeros han sido en gran medida expulsados del país; también revelan cómo China está ganando la batalla global por el futuro del automóvil.

Toda la industria automotriz occidental se ha visto sorprendida por el ritmo vertiginoso de la transición a los vehículos eléctricos (VE) en China, lo que ha aplastado las ventas de marcas que van desde Volkswagen hasta Toyota y Mercedes-Benz, cuya línea de vehículos aún está dominada por coches de gasolina.

Mientras los fabricantes de vehículos occidentales dudaban y se demoraban, sus rivales chinos descubrieron cómo producir vehículos eléctricos más asequibles a gran escala, acelerando así la desaparición del motor de combustión interna a nivel mundial y encaminándose no sólo a ganar la batalla tecnológica de los vehículos eléctricos, sino también la guerra automotriz en general.

Francesca Gamboni, directora de la cadena de suministro de Volvo Cars, propiedad de la china Geely, describe el cambio hacia los VE liderado por China como “irreversible”.

En China, los coches impulsados por motores de combustión interna y las compañías tradicionales que los fabrican están quedando en el olvido. Y ahora el cambio está comenzando a manifestarse a escala global a medida que los fabricantes de vehículos chinos avanzan en Occidente, con profundas consecuencias económicas.

El mayor fabricante de coches de Alemania, Volkswagen, planea recortar más de 100,000 empleos — aproximadamente uno de cada seis de sus empleados — mientras que hasta 350,000 empleos en la red de proveedores europeos de la industria automotriz podrían desaparecer para finales de la década, según estimaciones de la Asociación Europea de Proveedores Automotrices (CLEPA, por sus siglas en francés).

El comisionado de Industria de la Unión Europea (UE), Stéphane Séjourné, advirtió que la industria automotriz europea se encuentra en “peligro mortal”.

La competencia feroz en el mercado interno está impulsando la agresiva expansión de los fabricantes de automóviles chinos en el extranjero. Los reguladores de Estados Unidos (EE.UU.) y Europa han tomado medidas para proteger a los fabricantes locales, suavizando los planes para acelerar la transición a los vehículos eléctricos y aumentando los aranceles sobre las importaciones chinas.

Sin embargo, los analistas señalan que esas medidas corren el riesgo, en última instancia, de fortalecer la ventaja tecnológica que han construido los fabricantes de coches chinos y de dejar a Occidente aún más rezagado en la carrera de los vehículos eléctricos.

Una guerra de precios que se ha gestado durante décadas

El ascenso de China en la industria automotriz es, en parte, el resultado de las decisiones tomadas a mediados de la década de 1980 por el entonces líder Deng Xiaoping, quien ordenó un aumento drástico de la extracción de tierras raras utilizadas para fabricar los imanes de los motores de los vehículos eléctricos. Beijing tomó medidas para posicionarse a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos a principios de la década de 2000, tras no haber logrado afianzarse en el mercado de los automóviles de gasolina.

Uno de cada cuatro coches nuevos vendidos a nivel mundial es ahora un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, según el centro de estudios sobre medio ambiente Ember. Estos "vehículos de nueva energía" representan ahora casi el 70% de los automóviles nuevos vendidos en China.

“La industria automotriz china fue ambiciosa en materia de electrificación. Esto ayudó a que el sector en general acelerara la electrificación”, dice el director ejecutivo de Renault, François Provost.

El aumento en los precios del combustible provocado por la guerra en Irán, combinado con una expansión de los subsidios gubernamentales en varios mercados europeos, ha contribuido a que las ventas de vehículos eléctricos en la UE aumentaron un 50% durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según la asociación europea de la industria motriz ACEA. En Alemania, Francia y el Reino Unido, aproximadamente tres de cada diez vehículos nuevos vendidos son ahora vehículos eléctricos.

En EE.UU., sin embargo, las ventas se han desplomado a raíz de la cancelación por parte del presidente Donald Trump de los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y el retroceso en las políticas climáticas. Los vehículos eléctricos representaron apenas el 6% de su mercado de vehículos nuevos en el tercer trimestre, una caída desde el máximo del 10.6% registrado un año antes, según Cox Automotive.

Los aranceles punitivos y las restricciones tecnológicas han dejado, de hecho, a los vehículos eléctricos chinos fuera del mercado estadounidense. Pero Paul Jacobson, director financiero de General Motors, dice que el fabricante de vehículos estadounidense cree que “existe la posibilidad de que el entorno regulatorio vuelva a dar un giro en el futuro. Queremos estar preparados para eso”.

En última instancia, la consecuencia más importante del avance de China ha sido la reducción del costo de los vehículos eléctricos.

En Occidente, la primera generación de compradores de vehículos eléctricos adquirió sus coches principalmente por el deseo de minimizar su huella de carbono. Pero hoy en día, debido a la caída de los precios y el aumento en los costos de la gasolina, comprar un vehículo eléctrico a menudo tiene sentido desde el punto de vista económico. Un producto que hace apenas unos años se consideraba un lujo destinado a los californianos adinerados ahora está al alcance de amplios sectores de la población china.

Se presenta en Pekín un nuevo vehículo eléctrico de Xiaomi. Los vehículos eléctricos representan casi el 70% de los coches nuevos vendidos en China. Pedro Pardo/AFP/Getty Images

De los 10 vehículos eléctricos más vendidos en China en lo que va del año, cinco tienen precios iniciales inferiores a Rmb100,000 (US$14,990), según datos de Automobility, una consultora con sede en Shanghái.

Por lo general, a un fabricante chino le cuesta alrededor de US$20,000 producir un vehículo eléctrico en China, pero fabricar un modelo equivalente en Europa costaría unos US$31,000, donde los salarios, las facturas de energía y los precios de las baterías son más altos, según consultores de AlixPartners. Los ejecutivos de la industria automotriz occidental también se quejan de que sus rivales chinos se benefician de importantes subsidios estatales.

A pesar de estas ventajas, los vehículos eléctricos chinos se venden generalmente en Europa a precios comparables a los de sus equivalentes europeos, aunque las marcas ofrecen descuentos especiales y condiciones de financiamiento generosas.

El analista de la industria automotriz Matthias Schmidt dice que esto les permite parecer competitivos sin que se los considere productos chinos baratos ni se los acuse de prácticas de “dumping”, es decir, cuando los fabricantes extranjeros venden un producto por debajo del 'precio normal'.

Los fabricantes europeos están tratando de contraatacar con vehículos eléctricos más económicos que aprovechan su larga trayectoria en la industria. Renault acaba de lanzar un nuevo Twingo EV en el Reino Unido, cuyo precio inicial será inferior a £15,000 (US$19,700) incluyendo los subsidios del gobierno, que es más barato que el compacto Dolphin Surf de BYD, cuyo precio es de £18,675 (US$24,440).

Algunos fabricantes de coches occidentales incluso se están asociando con sus rivales chinos: Ford colabora con Geely en España y Stellantis planea lanzar una empresa conjunta de fabricación con Dongfeng en Francia.

Las guerras de precios de los vehículos eléctricos en China llevaron la rentabilidad de la industria “a niveles mínimos”, dice Thomas Meininger, director ejecutivo de la firma de investigación Mobility Global. “Ahora la pregunta es: ¿la guerra de precios se extenderá también a otras regiones? ¿Es una carrera al abismo?”

La muerte del motor de combustión interna

En China —donde las ventas de vehículos de gasolina se han desplomado en dos tercios desde 2017— los concesionarios dicen que los clientes perciben a las marcas de automóviles tradicionales de la misma manera que los compradores de iPhone ven a los teléfonos Nokia.

El director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, reconoce que “una de nuestras debilidades es que nuestra marca se percibe como una empresa de motores de combustión interna”. Pero sostiene que “todos los coches chinos lucen iguales. No tienen ese legado ni esa identidad. Así que creo que la lucha está lejos de haber terminado”.

El nuevo director ejecutivo de BMW, Milan Nedeljkovi, espera que el lanzamiento de su SUV iX3 totalmente eléctrico, fabricado en Shenyang, impulse una mejora en el desempeño en los resultados del fabricante automotriz en China, donde los concesionarios señalan que tardó en reconocer la rapidez del cambio hacia los vehículos eléctricos y la calidad de los fabricantes locales.

El iX3 es el primer modelo basado en la plataforma tecnológica “Neue Klasse” de BMW, desarrollada con un costo de más de US$10 mil millones.

Aunque expresó confianza en las perspectivas del iX3 durante una reciente conferencia sobre resultados, el director financiero de BMW, Walter Mertl, coincidió con la postura de la empresa de que el mercado de los coches de gasolina “seguirá existiendo en determinados segmentos de precios y continuará haciéndolo durante la próxima década”. Algunos cuestionan esa opinión. Chris Liu, analista de Omdia con sede en Shanghái, sostiene que el mercado de los motores de combustión interna se encuentra en una fase de declive irreversible.

En 2020, cuando el mercado automotriz de China aún estaba compuesto en su mayoría por coches de gasolina, las marcas alemanas, estadounidenses, japonesas y coreanas controlaban el 64% de ese mercado. Hoy en día, la participación combinada de las marcas internacionales ha caído a alrededor del 25%, según la consultora Automobility.

Durante ese tiempo, las ventas anuales de automóviles en China se han reducido de 25 millones a 20 millones, una desaceleración impulsada por una prolongada caída del mercado inmobiliario y la retirada gradual de los subsidios del gobierno.

Como resultado, las plantas automotrices del país —que pueden producir 48 millones de vehículos al año a plena capacidad— están subutilizadas.

Esto es así incluso para el mayor exportador de autos de China, Chery, que fabrica el auto más popular del Reino Unido, el Jaecoo 7. En una de sus fábricas en Wuhu, en el delta del río Yangtsé, la compañía puede producir un coche nuevo cada minuto. Pero cuando el Financial Times (FT) la visitó en octubre, sólo estaba funcionando a la mitad de su capacidad.

Un stand de BYD en el Salón del Automóvil de Pekín el 30 de abril de 2026. AFP

Los límites del proteccionismo

La competencia feroz del mercado interno ha impulsado a los fabricantes de coches chinos a acelerar su avance hacia los bastiones de sus rivales occidentales.

Los analistas estiman que exportarán alrededor de 12 millones de automóviles este año, frente a los 7.1 millones del año pasado y menos de 1 millón en 2020. AlixPartners pronostica que los fabricantes chinos casi triplicarán su producción en el extranjero hasta alcanzar los 3.4 millones de coches para 2030.

Ante la nueva competencia, los fabricantes de vehículos occidentales están presionando para que se flexibilicen las regulaciones del Reino Unido y la UE, cuyo objetivo es acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos.

Los fabricantes alegan que las normas —que imponen fuertes multas si no cumplen con los objetivos de producción de vehículos eléctricos o no reducen lo suficiente las emisiones de los vehículos contaminantes— son rígidas y no reflejan el ritmo desigual de la transición hacia los vehículos eléctricos.

Francia y Alemania acordaron recientemente mantener los coches nuevos con motor de combustión en las carreteras europeas hasta mucho después de 2035, mientras que el Reino Unido se prepara para flexibilizar su meta de que el 80% de los automóviles nuevos tengan cero emisiones para 2030.

Aunque los fabricantes de coches celebran estas medidas, apostar por la supervivencia del motor de combustión interna podría resultar contraproducente. Gamboni, de Volvo Cars, dice que recortar la inversión en vehículos eléctricos es arriesgado, y argumenta que a los "europeos les gustan los automóviles europeos" sólo cuando estos pueden competir con sus equivalentes chinos en precio y tecnología.

La disposición de los gobiernos a imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos ha variado según la importancia de sus industrias automotrices nacionales. En un extremo se encuentran EE.UU. y la UE, que aplican aranceles del 100% y de un máximo del 45%, respectivamente, mientras que el Reino Unido tiene un arancel estándar del 10%.

Australia, por el contrario, no aplica ningún arancel a los automóviles chinos. Los vehículos eléctricos están creciendo rápidamente en el país y ya representan el 23% de las ventas de vehículos en octubre, en comparación con apenas el 7% un año antes, según datos de la industria. La Asociación Australiana de Concesionarios Automotrices (AADA, por sus siglas en inglés) estima que las marcas chinas representarán el 58% del mercado para 2035, frente al 34% de este año.

En el Reino Unido, donde el primer ministro Andy Burnham está bajo presión de Bruselas para alinear la política comercial británica con la de la UE, las marcas chinas han alcanzado una participación del 22% en el mercado automotriz, según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles.

Investigadores de Rhodium Group estiman que los mercados que representan el 44% de las exportaciones automotrices de China, entre ellos Tailandia y Sudáfrica, están considerando o planeando establecer barreras comerciales.

La consultora estadounidense advirtió que, si Bruselas logra coordinar las restricciones, aumentaría la “disposición de Beijing a tomar medidas de represalia”.

Vehículos de Chery Automobile esperan para ser embarcados en el puerto de Wuhu, en China, en una imagen de archivo de 2023. VCG

Atrapados en el fuego cruzado

Los fabricantes de autos tradicionales se encuentran atrapados en el fuego cruzado geopolítico. Dado que los aranceles tienen un impacto limitado, Bruselas ha propuesto un programa “Hecho en la UE” con normas estrictas que exigen el uso de piezas y mano de obra de origen europeo.

Según las propuestas actuales, es poco probable que la Transit eléctrica de Ford, la marca de furgonetas más vendida de Europa, reúna los requisitos para recibir subsidios de la UE, a pesar de que fue diseñada y desarrollada en el Reino Unido y Alemania y de que la mitad de sus componentes provienen de la UE, ya que el ensamblaje final se realiza en Turquía.

BYD, el mayor fabricante de autos de China, está construyendo una nueva planta en Hungría para asegurarse de no verse afectado por las normas. También está retrasando sus planes de construir una fábrica en Turquía y, en su lugar, busca una segunda planta en España o Francia.

BYD ya desplazó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo el año pasado. Sin embargo, recientemente sufrió un revés después de que un tribunal holandés le prohibiera vender su SUV Ti7 en Europa, alegando que copiaba el diseño del Defender de Jaguar Land Rover. BYD declaró que estaba totalmente en desacuerdo con el fallo preliminar y que apelará la decisión.

Los ejecutivos del sector automotriz de todo el mundo coinciden en una cosa: que el próximo frente de batalla de la industria automotriz estará relacionado con la implementación de la inteligencia artificial (IA) y el software de conducción asistida. Ese cambio podría generar nuevos líderes en la industria e impulsar la consolidación a nivel mundial.

Tesla, que perdió su posición como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a BYD, está reorientando sus esfuerzos hacia los robotaxis autónomos, mientras que su rival chino Xpeng se prepara para llevar su tecnología de conducción semiautónoma a las ciudades europeas el próximo año.

A medida que la electrificación transforma la industria hasta dejarla casi irreconocible, Gamboni sostiene que Europa, al igual que el resto del mundo occidental, aún puede salir adelante; pero ya no hay tiempo que perder. “Esto depende precisamente de cómo nos comportemos y actuemos ahora”.

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