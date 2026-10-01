¿Está el mundo realmente ahogándose en deudas?

La deuda mundial bruta alcanzó los US$365 billones, o el 311 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, en el primer semestre de 2026, según el más reciente informe Global Debt Monitor del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). ¿Deberíamos preocuparnos? El IIF cree que sí, y señala que "los gobiernos de los mercados maduros gastan ahora más en gastos de intereses de lo que el mundo invierte en inteligencia artificial (IA), defensa o energía" y que "la deuda se ha convertido más en un tema político que en uno macrofinanciero, creando un círculo vicioso entre las elecciones y las soluciones rápidas a corto plazo, y una vulnerabilidad a largo plazo a medida que disminuye la utilidad marginal de un mayor endeudamiento". Lo que resulta aún más impactante es que el IIF se preocupa más por las economías de altos ingresos que por las economías en desarrollo o emergentes.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sin embargo, el IIF también muestra que, entre 2018 y junio de 2026, el aumento en la relación entre la deuda mundial y la producción fue inferior a 10 puntos porcentuales. Eso no suena tan mal. La historia es sorprendente: la relación alcanzó un máximo posterior a la pandemia de 337 por ciento a principios de 2021, antes de caer 27 puntos porcentuales para finales de 2023. ¿Cuál fue el mágico "eliminador de deuda"? La tradicional (y supuestamente "inesperada") inflación. Ésta no es — por decirlo suavemente — la primera vez que la inflación ha eliminado la deuda. Fue, por citar uno de los innumerables ejemplos, una parte importante de la eliminación de la deuda del Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Para los países capaces de imprimir la moneda en la que su deuda está denominada, eso es lo que suele suceder.

No obstante, la inflación deja un legado. Es una de las razones por las que las tasas de interés son ahora mucho más altas que antes de la pandemia de COVID-19. Los costos de los intereses se han disparado para los gobiernos de las economías maduras: entre diciembre de 2021 y finales de agosto de 2026, aumentaron 1.5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 3.3 por ciento del PIB. EEUU es un buen ejemplo: como proporción del PIB, los costos de los intereses aumentaron 1.6 puntos porcentuales entre enero de 2021 y 2026.

Lo que está sucediendo con el nivel y los costos del endeudamiento público es fundamental, pero no lo es todo. El IIF también destaca el enorme aumento reciente en la emisión de bonos corporativos vinculados a la IA. El IIF estima que esto alcanzará los US$541 mil millones en 2026, un aumento frente a los $90 mil millones de hace tres años. El auge de inversión asociado a ello también es un factor que impulsa el aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, es una causa indirecta del mayor costo de la deuda pública.

Sorprendentemente, la deuda corporativa relacionada con la IA se emite con vencimientos mucho más largos que los de los bonos del Tesoro de EEUU: en lo que va de 2026, el vencimiento promedio de la primera alcanzó los 13.4 años (de los 11.5 años en 2024), en comparación con apenas 2.5 años para los bonos del Tesoro de EEUU (una disminución con respecto a los 6.1 años en 2024). Los intereses de la deuda corporativa relacionada con la IA también son sólo un punto porcentual más altos que los de los bonos del Tesoro. Si bien el endeudamiento del gobierno estadounidense es sorprendentemente a corto plazo, otros gobiernos de altos ingresos no se quedan muy atrás.

De hecho, el IIF parece mostrarse más tranquilo acerca de la deuda privada que de la pública, y acerca de la de las economías emergentes que la de las de altos ingresos. El IIF señala, por ejemplo, que el crédito privado — sobre el que existe cierta preocupación — "representa sólo alrededor del 5 por ciento de la deuda corporativa no financiera pendiente". En cuanto a esta última, el IIF destaca el ritmo récord de emisión de eurobonos soberanos en 2026, y agrega que "unos fundamentos más sólidos han ayudado". También resalta la solidez de los préstamos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), con un volumen de préstamos de US$1 billón de dólares en lo que va del año.

En resumen, la opinión del IIF es que la reciente caída de los ratios de endeudamiento, provocada por la inflación, ha creado un "panorama engañosamente benigno". Con tasas de interés estructuralmente más altas que hace unos años, y con gobiernos sin la voluntad ni el mandato para imponerles dolorosas medidas a los votantes, la deuda pública seguirá acumulándose a un ritmo acelerado en los países supuestamente maduros. Mientras tanto, el cambio hacia vencimientos más cortos, especialmente en EEUU, ofrece una imagen engañosa. El riesgo es que pueda producirse un fuerte aumento en estos rendimientos, con consecuencias dramáticas para el costo del servicio de la deuda. Un posible desencadenante podría ser la fuerte depreciación de una moneda vulnerable.

También existen riesgos políticos. La guerra es uno de ellos. Las crisis energéticas son otro. Los conflictos comerciales más graves son otro más. Tampoco es difícil imaginar un conflicto interno abierto en EEUU o un colapso de la cooperación en la Unión Europea (UE). Si la extrema derecha se convirtiera en una fuerza política dominante, el apoyo implícito de Alemania a Francia, por ejemplo, podría incluso ponerse en duda.

Mi interpretación del informe del IIF no es que estemos al borde de un desastre, sino que países importantes están perdiendo margen de maniobra en una trayectoria insostenible a largo plazo. Como dijo el fallecido economista Herbert Stein en su famosa frase: "Si algo no puede continuar eternamente, se detendrá".

Las enormes acumulaciones de deuda pública no pueden justificarse indefinidamente, en particular cuando no hay una crisis que las justifique. Pero también existe un corolario a la ley de Stein, formulado por el difunto economista Rüdiger Dornbusch, quien dijo: "Las crisis tardan más en llegar de lo que posiblemente puedas imaginarte, pero, cuando llegan, ocurren más rápido de lo que posiblemente puedas imaginarte". El área de especialización de Dornbusch era Latinoamérica. Muchos deben haber notado la creciente similitud entre esa región y EEUU.

En los países emergentes que dependen del endeudamiento en divisas extranjeras, las crisis que Dornbusch tenía en mente suelen requerir un rescate extranjero. Ése no es el caso de los países capaces de endeudarse en su propia moneda. Estos últimos también pueden jugar todo tipo de juegos con sus prestamistas, ya sean nacionales o extranjeros. Uno de esos juegos es la "represión financiera", en la que se obliga a los prestamistas a aceptar tasas de interés más bajas o, de otras formas, a hacer préstamos a los gobiernos en condiciones desfavorables. EEUU es lo suficientemente poderoso (el Reino Unido definitivamente no lo es) incluso para coaccionar a los prestamistas extranjeros. Pero esas artimañas nunca funcionan para siempre.

La ley de Dornbusch sigue vigente; simplemente puede tardar mucho tiempo en manifestarse. Es posible que incluso se sacrifiquen los flujos de capital libres a los que estamos tan acostumbrados. Pero la inflación es casi siempre el primer recurso al que se acude. ¿Por qué otra razón querría Trump que la Reserva Federal de EEUU fije las tasas de interés en el 1 por ciento?

Copyright The Financial Times Limited 2026

© 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.