Guerra civil entre cárteles está destrozando un estado mexicano

Ricardo Mizael salió de su casa en el estado mexicano de Sinaloa a principios de este año para comprar biberones para sus gatos recién adoptados. El joven de 15 años, que soñaba con ser veterinario, caminaba por la carretera cuando dos hombres armados se le acercaron en una motocicleta.

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Le dispararon varias veces y se dieron a la fuga, dejándolo muerto en la acera. La fiscalía dijo que probablemente se trató de un caso de error de identidad.

Su asesinato desató la furia en Sinaloa, donde una guerra civil entre cárteles que ya dura dos años ha causado una destrucción prolongada a una escala poco común incluso en las décadas de violencia del narcotráfico en México .

Financial Times La torre de la discordia entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles

La guerra estalló en 2024 cuando el hijo del capo encarcelado del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, secuestró al cofundador de la organización de su padre y lo entregó a las autoridades estadounidenses, lo que desencadenó un conflicto sangriento entre los descendientes de ambos hombres. Se estima que 3,800 personas han sido asesinadas y 4,400 secuestradas.

Ricardo Mizael, de 15 años, se dirigía a comprar biberones para alimentar a sus gatitos rescatados cuando recibió varios disparos.

“Mi hijo fue este 11 de febrero, pero ¿y después? ¿Cuántos más? ¿Cuántas madres?”, dijo a principios de este año Berenice López, la madre de Mizael. “Mi celular no para de recibir mensajes de madres que dicen que han perdido a sus hijos”.

El estado, sede del poderoso cártel de Sinaloa, no es ajeno a la violencia extrema, pero tanto los residentes como los expertos dicen que ésta es la peor crisis en sus 100 años de historia de narcotráfico.

Una efigie arde mientras la gente sostiene una pancarta con fotos de personas desaparecidas durante la Marcha por la Paz en Culiacán. Jesus Verdugo/AFP/Getty Images

Los habitantes de la capital, Culiacán, viven bajo un toque de queda autoimpuesto y se apresuran a terminar su trabajo y sus mandados antes de que caiga la noche. Muchos negocios han cerrado o han colgado letreros de “en venta” en sus escaparates. Cada pocos minutos, se ven caravanas de soldados.

“Han cruzado la línea porque han atacado a personas inocentes”, dijo el paramédico Julio César Vega en una entrevista en una cafetería de Culiacán. Lo llaman con frecuencia para atender heridas de bala, incluso la de un niño de un año que murió este mes. “Te acuestas dándole vueltas a todo, especialmente si tienes hijos. No sabemos si nos podría pasar algo de camino al cine”.

Durante la mayor parte de la existencia del cártel de Sinaloa, los cofundadores El Chapo e Ismael “El Mayo” Zambada se repartieron el territorio y los negocios en relativa paz. El acuerdo comenzó a resquebrajarse después de que “El Chap” fue extraditado a Estados Unidos (EE.UU.) en 2017, y finalmente se deshizo en 2024 cuando su hijo secuestró a El Mayo, lo llevó en avión a EE.UU. y lo entregó a las autoridades.

Muchos negocios han cerrado sus puertas o han colocado carteles de “se vende” en sus escaparates. Ivan Medina/AFP/Getty Images

Estallaron los enfrentamientos entre sus dos facciones principales —la “Mayiza” (“la gente de El Mayo”) y los “Chapitos”— que en teoría provenían de diferentes estilos de la narcocultura: una vieja guardia despiadada pero discreta frente a jóvenes ostentosos y descaradamente violentos.

Al jefe de la Mayiza —Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo— se le suele describir como “invisible” y funcionaba bajo el radar a tal grado que no existía ninguna foto suya ampliamente difundida hasta que la DEA publicó una en 2022, cuando tenía alrededor de 40 años. Los narcocorridos lo describen como un líder tranquilo, que usa sombrero, toma cervezas frías con sus hombres y trabaja “sin alarde”.

Su rival, Iván Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo, solía frecuentar los clubes nocturnos de Culiacán y en una ocasión fue secuestrado en un restaurante de lujo. Las canciones celebran sus fiestas, sus Ferraris y sus vuelos en aviones privados, mientras que los fiscales estadounidenses lo acusan de ordenar torturas y de matar personalmente a personas.

Los asesinatos y las desapariciones se han disparado desde que dos facciones del cártel de Sinaloa iniciaron una guerra hace dos años. Jesus Verdugo/Anadolu/Getty Images

Pero, a pesar de los estilos contradictorios de los grupos, los observadores ven poca diferencia en su brutal forma de librar la guerra. Han sacado a la fuerza a civiles de sus hogares. Han masacrado a personas en un centro de rehabilitación. Se han encontrado cuerpos decapitados colgados de puentes.

“Es un cambio generacional respecto a sus padres, los grandes capos de antes. Son mucho más violentos y no respetan los ’códigos’”, dijo David Mora, analista del International Crisis Group (ICG).

Los analistas señalan que Zambada ha ganado terreno durante la guerra, que comenzó en la capital, pero desde entonces se ha extendido por todo Sinaloa y ahora es particularmente intensa en el sur y en la ciudad turística de Mazatlán. Las tácticas han pasado de los tiroteos en las calles a los asesinatos selectivos, pero los civiles siguen viéndose a menudo atrapados en el fuego cruzado.

“Los Mayos han tomado el control territorial en varias zonas clave del estado, pero los Chapitos siguen resistiendo”, dijo Mora.

Aumentan los homicidios en el sur de Sinaloa tras el inicio de la guerra en la capital, Culiacán. Investigación del FT

Los negocios del cártel han seguido adelante a pesar de la violencia, con fondos provenientes del narcotráfico y la extorsión, pero la guerra ha sido personalmente devastadora para quienes se han visto involucrados. Miembros de alto rango de ambas facciones han sido asesinados o arrestados, y unos 17 familiares de El Chapo huyeron a EE.UU.

Iniciar la guerra no fue “lógico” para ninguna de las partes, dijo Ismael Bojórquez, editor del sitio de noticias local Ríodoce. “Fue como si hubieras metido un tigre en tu sala”.

Todo comenzó apenas unas semanas antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el cargo en octubre de 2024. Rápidamente organizó uno de los mayores despliegues de seguridad en la historia de México —unos 20,000 soldados y policías— en un solo estado desde que se declaró la guerra contra las drogas hace dos décadas.

Iván Archivaldo Guzmán, a veces llamado “El Chapito”, es hijo de “El Chapo”; él y tres de sus hermanos son conocidos colectivamente como Los Chapitos. ICE.GOV

El gobierno dice que los homicidios han disminuido notablemente, a medida que las tropas incautan armas, desmantelan laboratorios de drogas y obligan a las intimidantes camionetas de los narcotraficantes a esconderse. Un gran número de hombres armados han sido abatidos y más de 2,500 personas han sido detenidas.

Sin embargo, la administración de Sheinbaum ha evitado cantar victoria.

“No podemos decir que el Cártel de Sinaloa esté disminuido”, admitió este mes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. “¿Está afectado? Sí. ¿Ha habido una cantidad de detenciones impresionantes? Sí. Pero, definitivamente, tiene un poder económico importante, y un poder de fuego que necesitamos continuar mermando”.

Se cree que Ismael Zambada Sicairos, uno de los aproximadamente 16 hijos de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, nació en 1982. DEA

Según los expertos, ponerle fin a la guerra será increíblemente difícil, ya que miles de narcotraficantes adoptan tácticas de guerrilla y operan en células y clanes fragmentados. Las facciones controlan vastas extensiones de Sinaloa, con informantes, funcionarios corruptos y retenes armados repartidos por todo el estado.

Además, han adquirido un gran poderío aéreo, utilizando drones para lanzar bombas contra las fuerzas estatales.

“Cuanto más tiempo pasa, más sofisticados se vuelven los grupos criminales”, dijo el exfuncionario de inteligencia naval Manuel Balcázar. “Ya es bastante difícil trabajar en tierra. Dominar el espacio aéreo es mucho más complicado”.

María de Jesús Rodríguez con una foto de su hijo, Marco César Aguilar Rodríguez, quien fue secuestrado en 2024. Casi seis sinaloenses han sido reportados desaparecidos en promedio cada día de la guerra. Christine Murray/FT

La guerra ha sido devastadora para este estado del noroeste, señaló el editor de noticias locales Bojórquez. “Económicamente, en materia de seguridad, socialmente e incluso políticamente, Sinaloa es un desastre”.

Sinaloa tuvo la tasa más alta de desapariciones y la tercera tasa más alta de homicidios de México el año pasado. Ha perdido más de 20,000 empleos formales en dos años, incluso mientras el empleo a nivel nacional crecía, y más de 6,000 personas fueron desplazadas por la fuerza el año pasado.

Se ha reportado la desaparición de casi seis sinaloenses en promedio cada día de la guerra.

“Los desaparecen y nos dejan como muertos en vida. No tienes vida. Ni siquiera puedes disfrutar de la comida porque no sabes qué le pasó”, dijo María de Jesús Rodríguez, de 64 años, cuyo hijo fue secuestrado en 2024 y no ha sido encontrado.

Rodríguez y muchos otros atribuyen el auge del cártel a la corrupción estatal.

Un manifestante en la Marcha por la Paz sostiene una pancarta que dice "Prometieron paz". Nos entregaron miedo. ¿Cuántos más? — Prometieron paz, nos entregaron miedo. ¿Cuántos más? Jesús Verdugo/AFP/Getty Images

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por EE.UU. de delitos de narcotráfico en abril, la primera vez que ese país perseguía a un político de alto rango en ejercicio. Rocha Moya, quien se ha apartado de sus funciones, dice que es inocente.

Los sinaloenses han hecho un examen de conciencia sobre los años de bonanza previos a la guerra, conocidos como la “pax narca”, en los que las autoridades evitaban interponerse en el camino de los narcos a cambio de una paz relativa. La población civil toleró en gran medida ese arreglo y la economía prosperó en una “burbuja del narcotráfico” que financió restaurantes lujosos, autos y fiestas.

“La gente incluso defendía a los narcos. Decían: ’No, son los narcos quienes nos cuidan’”, dijo un comerciante de Culiacán, quien está "ahogado en deudas" tras haber solicitado un préstamo justo antes de que estallara la guerra, lo que diezmó su negocio.

Nadie ve un final a la vista ni siquiera cómo llegar a él.

“El cártel de Sinaloa puede modificar su fisonomía, su estructura, pero seguirá ahí. Se pueden cambiar sus cabecillas, su jerarquía, pero las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico seguirán existiendo aquí”, dijo Bojórquez, el editor. “Ha estado aquí 100 años, y podría seguir otros 100 más”.

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