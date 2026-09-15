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    Los ciberdelincuentes utilizan la IA para crear estafas sofisticadas y difíciles de detectar

    Los delincuentes pasan del modelo de grandes centros de fraude con cientos de trabajadores al de una o dos personas trabajando en modelos sofisticados

    Interpol descubrió recientemente que el fraude facilitado por IA era 4,5 veces más rentable que los métodos tradicionales.

    Interpol descubrió recientemente que el fraude facilitado por IA era 4,5 veces más rentable que los métodos tradicionales.

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    Wrightstudio/Dreamstime
    Búsqueda | Martin Arnold
    Por Martin Arnold
    Editor de Regulación Financiera

    Los ciberdelincuentes se están volviendo más sofisticados y difíciles de detectar a medida que comienzan a utilizar inteligencia artificial (IA) en lugar de vastos centros fraudulentos para lanzar sus ataques, advirtió el jefe del grupo mundial de vigilancia del lavado de dinero.

    Los estafadores han estado utilizando centros gigantes llenos de cientos de trabajadores para lanzar estafas en todo el mundo durante años. Las autoridades han adquirido experiencia en la búsqueda de esas instalaciones, pero ahora han descubierto que pandillas se están convirtiendo en grupos pequeños que utilizan IA, dijo Giles Thomson, presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) intergubernamental y un funcionario del Tesoro británico que también dirige las operaciones del país en materia de delitos económicos y sanciones.

    Muchos centros fraudulentos “son edificios de buen tamaño; se pueden ver en imágenes de satélite”, le dijo Thomson al Financial Times. “Pero estamos empezando a ver que están adoptando el modelo de una o dos personas en un sótano con un servidor muy grande”.

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    Los delincuentes, muchos de ellos en el sudeste asiático, se han vuelto expertos en desarrollar relaciones de confianza con sus objetivos, antes de timarlos utilizando engaños sobre criptomonedas, fraudes de inversiones y estafas románticas. Pero con la IA, pueden lanzar engaños complejos más fácil y rápidamente, como hacerse pasar por personas, producir vídeos ultrafalsos y operar sitios web falsos. Es una “gran preocupación”, dijo Thomson.

    “Estamos empezando a ver personas que utilizan chatbots para conectarse y hacerse pasar por personas y, de hecho, atraerlas a una relación”, dijo. “Lo estamos viendo en otras áreas del lavado de dinero a través de ultrafalsos y clones que pueden ser aceptados por los bancos”.

    Interpol descubrió recientemente que el fraude basado en IA era 4.5 veces más rentable que los métodos tradicionales y reportó un aumento del 54% en los informes generales relacionados con el fraude desde 2024. "Los sistemas de agentes de IA pueden planificar y ejecutar de forma autónoma campañas de fraude completas, desde el reconocimiento hasta las demandas de rescate", dijo.

    El FBI dijo en abril que recibió quejas sobre pérdidas de US$893 millones por fraude realizado con IA el año pasado, afirmando que ese contenido es “cada vez más difícil de detectar y más fácil de crear”.

    Un próximo informe del GAFI, solicitado por el G20, recomendará que más países sigan a Estados Unidos y el Reino Unido en la creación de centros antiestafa para que grupos tecnológicos, bancos, fuerzas del orden y reguladores compartan información más rápido y detecten estafas antes.

    “Es como una batalla continua, ya que mientras refuerzas las medidas preventivas y tu defensa en un área, la tecnología y los delincuentes rápidamente están encontrando una forma de sortearlas”, dijo Thomson.

    Giles Thomson, director del Grupo de Acci&oacute;n Financiera Internacional (GAFI), afirm&oacute; que la IA tambi&eacute;n podr&iacute;a ser una herramienta poderosa para combatir el fraude.

    Giles Thomson, director del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afirmó que la IA también podría ser una herramienta poderosa para combatir el fraude.

    Pero Thomson señaló que la IA también podría ser una herramienta poderosa para que las autoridades y los grupos financieros combatan el fraude. “Pueden atrapar a los estafadores utilizando IA para hacerse pasar por una persona inocente que está siendo estafada, y obtener cada vez más información del estafador”, dijo.

    Thomson ha convertido la lucha contra el fraude una prioridad desde que asumió en julio la presidencia rotatoria de dos años del GAFI, con sede en París, incluso en sus evaluaciones seguidas de cerca de las defensas de los países contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.

    Myanmar ha estado en la “lista negra” del GAFI durante años, lo cual ha requerido controles adicionales de sus transacciones financieras. Pero en junio, el GAFI le advirtió a la nación del sudeste asiático por primera vez que necesitaba hacer más para abordar su “extenso” fraude y estafas cibernéticas o podría enfrentar contramedidas adicionales, similares a las impuestas a Irán y Corea del Norte.

    Las autoridades estadounidenses han intensificado su lucha contra el fraude procedente de centros fraudulentos. La semana pasada, la fuerza de ataque del centro de estafas del Departamento de Justicia cerró 13 centros administrados por chinos en Madagascar, congelando US$52 millones en criptoactivos vinculados a Xinbi Guarantee, un mercado de servicios fraudulentos como vídeos generados por IA.

    Las pérdidas totales por fraude financiero en todo el mundo alcanzaron US$442 mil millones el año pasado, según una estimación del organismo comercial Global Anti-Scam Alliance basada en su encuesta a 46,000 personas en todo el mundo.

    Es una “batalla constante”, afirmó Thomson. “No soy triunfalista y digo 'aquí estamos ganando’. Pero tampoco creo que debamos ser demasiado pesimistas acerca de perder la batalla”.

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