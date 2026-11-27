Durante los ocho años de Pedro Sánchez en el poder, Iker Lucena pasó de ser un preadolescente para convertirse en un estudiante de Derecho de 20 años. Él creció escuchando que estudiar con ahínco y aprender idiomas eran la clave para salir adelante.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“No es que necesariamente te convertirías en millonario, pero al menos podrías tener tu propia casa, formar una familia y otras cosas por el estilo”, Lucena recuerda que le decían.

Pero “hoy en día, esas perspectivas parecen haberse extinguido”, afirmó él. Lucena ve un futuro sombrío en la España de Sánchez y votará para destituir al primer ministro en las elecciones generales del domingo.

La brecha entre las experiencias de su generación y las de sus padres es abismal. “Nuestros padres, a la larga, pudieron conseguir una hipoteca, incluso sin tener mucha educación”, explicó él. “Nosotros no vemos eso como una posibilidad”.

Lucena votará por Vox, un partido de extrema derecha, el cual probablemente será el gran ganador de las elecciones y obtendrá la oportunidad de formar parte de un gobierno de coalición, marcando así la primera vez que la derecha radical llega al poder en España desde el fin de la dictadura de Franco.

El estudiante de derecho Iker Lucena afirma que votará por Vox. Carmen Muela/FT

Su ascenso refleja, en parte, su habilidad para aprovechar el sentimiento de injusticia intergeneracional que se percibe en gran parte de Europa.

La idea de las “dos Españas” durante mucho tiempo se ha referido a la insalvable brecha entre la izquierda y la derecha. Pero Ignacio Varela, columnista de El Confidencial, señaló que la nueva línea divisoria es la edad. Mientras que los jóvenes pasan apuros, muchas personas mayores poseen no sólo una, sino dos o más propiedades, y los jubilados disfrutan de generosas pensiones del Estado. “Estamos presenciando el surgimiento de un fenómeno de resentimiento generacional”, afirmó Varela.

Gracias a los votos de los hombres menores de 45 años, Vox se perfila como el único gran partido que aumentará su porcentaje de votos con respecto a 2023.

Vox no ganará las elecciones, pero, como tercera fuerza política de España, es probable que sea el partido más influyente, cuyo apoyo le permita al Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, formar una nueva coalición de derecha.

Las mujeres jóvenes, por su parte, se inclinan hacia la izquierda, con una minoría apoyando a partidos de extrema izquierda que proponen radicales soluciones a las dificultades de la juventud en el otro extremo del espectro político.

Vox ha aprendido de sus aliados en el extranjero, incluyendo del presidente estadounidense, Donald Trump, y se ha convertido en un partido antisistema cuya característica distintiva es la hostilidad hacia la inmigración.

Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es el adversario ideal, ya que es el último líder de la Unión Europea (UE) con una política migratoria liberal. El resultado ha sido un marcado aumento de la población de España nacida en el extranjero, la cual creció en 3.8 millones hasta alcanzar los 10 millones entre 2018 y 2026, elevando la población del país a casi 50 millones.

Sánchez afirma que los recién llegados han contribuido a que España sea una de las grandes economías con mejor desempeño del mundo. Sin embargo, Lucena, un residente de Madrid, vincula la inmigración con el aumento de los costos de vivienda, el estancamiento de los salarios, las largas esperas para obtener citas médicas y la delincuencia. Él apoya la política de “remigración” de Vox: deportar no sólo a los inmigrantes ilegales, sino también a los residentes legales que cometan delitos o que “vivan de las prestaciones sociales de los españoles”.

Manuela Cavero Rived, de 89 años, una votante por el PSOE en Madrid, se encuentra al otro lado de la división política. Ella expresa su solidaridad con los inmigrantes porque ella misma lo fue en una ocasión, habiendo dejado la España de Franco para vivir durante muchos años en Francia.

“Vox es fascista”, afirmó ella. “Es aterrador, considerando todo lo que pasamos para detener a los fascistas”.

Esta exauxiliar de enfermería, quien vive en un apartamento alquilado, le dio a Sánchez una evaluación "positiva" y le reconoció el mérito de haber aumentado las pensiones del Estado conforme a la inflación. Desde junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la pensión promedio de los jubilados ha aumentado en casi €500 al mes hasta alcanzar los €1,578, una cifra €357 superior al salario mínimo mensual

Incluso José Caride —un votante de 87 años que apoya al PP en el pueblo natal del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo— dijo que estaba satisfecho con los aumentos en las pensiones proporcionados por Sánchez, pero temía que los socialistas no habían sido honestos sobre la salud fiscal de España.

Una manifestación liderada por Save Europe Act, un movimiento de extrema derecha que aboga por la “remigración”, en Barcelona en agosto. Albert Llop/NurPhoto vía Getty Images

El anterior gobierno del PP aumentó las pensiones sólo un 0.25% al año mientras se enfrentaba a la crisis de deuda de la eurozona, un historial que el partido no tiene mucho interés en destacar.

Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III, señaló que el PP había terminado por imitar la promesa de Sánchez de aumentar las pensiones según la inflación por una sencilla razón: hay 10 millones de jubilados y ellos suelen salir a votar.

Vox no ha hecho ninguna promesa concreta sobre las pensiones, limitándose a afirmar que un mayor crecimiento económico es la forma de hacer que el sistema sea sostenible.

Las pensiones en España ya son generosas para los estándares europeos. Según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —los cuales suponen una carrera laboral completa con ingresos promedio— las pensiones estatales españolas equivalen al 80.4% del salario bruto que los jubilados percibían cuando trabajaban, en comparación con el 56.6% en Francia y el 44.7% en el Reino Unido.

Manuela Cavero Rived, una votante socialista de 89 años de Madrid, afirmó que la situación política actual es “aterradora, teniendo en cuenta todo lo que pasamos para detener a los fascistas”. Carmen Muela/FT

El sistema de pensiones privado de España está poco desarrollado, pero muchos españoles de mediana edad y mayores han invertido sus ahorros en segundas residencias junto a la playa o en poblaciones rurales.

Según el Banco Central Europeo (BCE), el 47% de los hogares españoles posee al menos una propiedad además de su residencia principal, la segunda proporción más alta de la eurozona después de Letonia, y muy por encima del promedio del bloque, que es del 25.5%. Esto puede resultar extremadamente molesto para los jóvenes españoles que ni siquiera pueden permitirse mudarse de la casa de sus padres.

Puede que los adultos mayores acaparen la riqueza, pero la comparten, por ejemplo, al pagar la cuenta del restaurante en las comidas familiares y al cubrir las cuotas escolares de sus nietos. Ellos también proporcionan cuidado infantil gratuito. Y el fallecimiento de esos adultos hará que las propiedades, con el tiempo, pasen de generación en generación (después del pago de los impuestos correspondientes).

Pero Álvaro Fernández, de 21 años, es otro estudiante que apoya a Vox, y dijo que sus padres no entienden cuán diferente es el mundo para su generación. “Yo les digo: 'Ustedes pagaron su hipoteca en cuatro o cinco años'”. Él se muestra receloso ante las deportaciones de inmigrantes, pero apoya la política de “prioridad nacional” de Vox, la cual les otorga a los españoles acceso preferencial a la ayuda pública.

Las generaciones de más edad, dijo él, se habían acostumbrado a la estabilidad habitual de la alternancia entre los gobiernos del PP y del PSOE. “Me gustó mucho que Vox llegara con una nueva actitud, ajena al sistema bipartidista”, agregó Fernández. “Lo vemos como una alternativa totalmente viable”.

Copyright The Financial Times Limited 2026

© 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.