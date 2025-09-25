  • Cotizaciones
    Fiscalía cita a indagados por irregularidades en el Fondo de Vivienda de la Construcción

    Las citaciones, previstas para las primeras semanas de octubre, incluyen a la secretaria de Finanzas del Sunca, Laura Alberti, y a la exfuncionaria del Fosvoc Stella Rey

    Fiscalía General de la Nación.

    Fiscalía General de la Nación.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En la primera quincena de octubre, buena parte de las personas indagadas en la causa que investiga los desvíos de dinero en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) deberán declarar ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno. Entre las citaciones previstas serán convocadas Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y del Partido Comunista, y Stella Rey, exfuncionaria administrativa del fondo, que tenía un cargo de jefa de departamento y autorización para el manejo de las cuentas bancarias para el pago de remuneraciones.

    Además de ellas, también están en calidad de indagadas y serán citadas cerca de una decena de personas que recibieron dinero irregular del Fosvoc.

    La investigación de fiscalía comenzó en enero, tras una denuncia presentada por la comisión directiva del Fosvoc, compuesta por dos delegados del Sunca y dos de las cámaras empresariales. Solo entre 2023 y 2024, las maniobras de desvío detectadas superaron los US$ 1,1 millones. Hasta ahora fueron condenados por el caso tres exdirigentes del Sunca: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero.

    En paralelo, el sindicato expulsó desde diciembre a una decena de integrantes del sindicato —entre ellos los tres condenados— al comprobar algún grado de participación en maniobras irregulares.

    Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a Búsqueda que entre los indagados que serán citados en los próximos días hay perfiles distintos. Por un lado, está Rey, quien antes de la feria judicial de julio estaba encaminada a una formalización, ya que había reconocido ante la fiscalía ser la ejecutora en 2024 de 193 transferencias no autorizadas. Según dijo, actuaba por orden del exdirigente del Sunca, Bertolio, quien en ese año era presidente del Fosvoc.

    Los informantes indicaron que, de acuerdo a nueva información que se recopiló, pueden existir más movimientos irregulares vinculados a Rey.

    Por otro lado, están una decena de personas que reconocieron haber recibido transferencias irregulares del fondo. En estos casos, la fiscalía cuenta también con registros de los cobros para imputar delitos.

    El caso de Alberti es algo diferente. Su nombre fue mencionado en varios testimonios. Algunos involucrados en las maniobres sostenían que la dirigente conocía los movimientos que se hacían, otros declararon que le entregaban dinero. Sin embargo, en el primer tramo de la investigación de fiscalía no se registraban movimientos de dinero del Fosvoc que la involucraran directamente.

    Según fuentes de la investigación, en los últimos meses se fueron reuniendo “elementos” que muestran su participación en algunos movimientos de “flujos de dinero” que pueden comprometerla.

    Como parte de la investigación, la fiscalía pidió días atrás el levantamiento del secreto bancario para las cuentas del Sunca, informó El País.

