  • Cotizaciones
    domingo 07 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Flávio Bolsonaro obtiene el aval de su padre para pugnar por la Presidencia de Brasil

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será el candidato del Partido Liberal a la presidencia de Brasil en 2026. Su postulación, promovida por su padre e inhabilitado él mismo por el intento de golpe, lo coloca como heredero directo de su agenda de Estado mínimo, rechazo al socialismo y mano dura en seguridad

    Flavio Bolsonaro.

    Flavio Bolsonaro.

    FOTO

    AFP

    El hijo sustituirá al padre. Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, anunció el viernes 5 de diciembre que se presentará como candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

    “Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, anunció Flávio Bolsonaro el viernes en un mensaje publicado en redes sociales.

    Leé además

    Unos detractores del acuerdo Unión Europea-Mercosur cuelgan unos bidones de agua del Puente de Tancarville, en Francia, durante una protesta el 26 de noviembre de 2025.
    Video
    Comercio

    La Unión Europea acelera la definición del acuerdo con el Mercosur en medio de tensiones internas

    Por RFI
    Los presidentes de INIA y de Embrapa, Miguel Sierra y Silvia Massruhá
    Agro

    Uruguay y Brasil crearán la Unidad Mixta de Investigación e Innovación entre INIA y Embrapa

    Por Agro de Búsqueda

    Su candidatura fue confirmada por Valdemar Costa Neto, presidente del PL en un comunicado. “Flávio Bolsonaro es el nombre designado por Jair Bolsonaro para representar al partido en las elecciones presidenciales”, afirmó.

    “No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo sucumbe nuestra democracia (...) Me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión”, insistió, por su lado, Flávio Bolsonaro.

    ¿Un nuevo duelo Bolsonaro-Lula?

    El anuncio abre la puerta a un eventual duelo contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios que se celebrarán el 4 de octubre de 2026 en Brasil.

    Lula, de 80 años, anunció en octubre que se presentaría a un cuarto mandato.

    Las primeras palabras de Flávio Bolsonaro apuntaban a este enfrentamiento, criticando al manejo del país por parte del actual gobierno progresista.

    “Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, escribió el senador del PL.

    En todo caso, el anuncio dejó clara la estrategia de la derecha en los comicios de 2026, mientras que la inhabilitación de Jair Bolsonaro, líder natural de este bando político, generaba confusión.

    En septiembre pasado, él que fue presidente de Brasil de 2019 a 2023 fue condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema por haber intentado dar un golpe de Estado contra el presidente Lula en enero de 2023.

    Jair Bolsonaro ahora está encarcelado, después de haber intentado destruir el dispositivo electrónico que llevaba en prisión domiciliaria, en un probable intento de fuga.

    Flávio, ¿el más moderado del clan Bolsonaro?

    De 44 años, Flávio Bolsonaro es abogado de profesión, pero ha dedicado su vida a la política. Desde 2003, ha sido elegido cuatro veces diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. En 2018, fue elegido senador de la ciudad carioca.

    Flávio Bolsonaro está considerado el más moderado de una familia cuya historia política se enmarca en la extrema derecha y que incluso ha expresado en varias ocasiones nostalgia de la dictadura militar (1964-1985).

    La confirmación de la candidatura de Flávio Bolsonaro se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo derechista. Varias personalidades competían, en particular el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el favorito de las elites, y la exprimera dama, Michelle Bolsonaro.

    Sin embargo, las buenas relaciones que Flávio Bolsonaro mantiene con los partidos centristas, serian visto como una ventaja de cara a las próximas elecciones presidenciales.

    En términos ideológicos, Flávio Bolsonaro comparte ideas con su padre como, por ejemplo, la de un Estado mínimo, un modelo económico liberal, la lucha contra la inseguridad, el rechazo a las ideas de izquierda y valores conservadores provenientes de las iglesias cristianas.

    Embed - Hijo mayor de Jair Bolsonaro sustituiría al exmandatario en la carrera por la Presidencia de Brasil

    Ser presidente... para indultar a su padre

    Al igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio Bolsonaro ha enfrentado problemas judiciales. Ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos.

    El último caso fue la compra de una mansión en Brasilia, valorada en seis millones de dólares y en la que vive con su esposa, la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, con quien tiene dos hijas.

    Sin embargo, esos procesos judiciales nunca han prosperado.

    Figura no tan destacada de la política brasileña hasta ahora, Flávio Bolsonaro puede contar con el apoyo de su padre para imponerse como el líder de la derecha del país sudamericano.

    El hijo probablemente no se mostrará ingrato: también podría basar su campaña en reclamar el indulto que sacaría su padre de la cárcel, y también a todos los condenados por el intento de golpe de Estado, un pedido ampliamente compartido en la derecha bolsonarista.

    Sin embargo, ya intentó promover esta iniciativa en el Parlamento, y fue bloqueada por la derecha más tradicional.

    Con Reuters, EFE y AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Iglesia Católica

    León XIV expresa su deseo de visitar Uruguay y Argentina, aunque aún sin fecha definida

    Por RFI
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda