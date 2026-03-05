El proceso de urbanización en Punta del Este

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Punta del Este atraviesa un ciclo de expansión inmobiliaria de gran magnitud que, en un período relativamente breve, ha modificado de forma sustantiva su estructura urbana y su paisaje costero. El volumen de metros cuadrados aprobados en la última década incrementó la densidad y la intensidad de uso del suelo en sectores ambientalmente sensibles y en áreas que no fueron originalmente dimensionadas para esa carga. El crecimiento no es en sí mismo objetable; la cuestión es bajo qué reglas se produce y con qué capacidad institucional para aplicarlas.

El paisaje natural y la calidad ambiental no son un elemento accesorio del balneario, constituyen su principal activo estratégico. La franja costera, las visuales abiertas, la baja altura predominante en determinadas zonas y la relación equilibrada entre edificación y entorno han sido parte central de su identidad. Cuando la densificación supera ciertos umbrales y las excepciones se reiteran, no solo se altera la morfología urbana, también se tensiona esa relación con el medio natural.

Desde la perspectiva del ordenamiento territorial, el punto crítico radica en la correspondencia entre planeamiento, normativa e implementación. Los instrumentos vigentes fijan parámetros de ocupación, alturas y densidades para preservar equilibrio urbano y capacidad de carga. Cuando las excepciones dejan de ser extraordinarias y pasan a reiterarse, la norma pierde capacidad estructurante. Gobernar implica administrar límites y sostenerlos.

Cada autorización que incrementa alturas o concentra mayor volumen edilicio incide sobre variables acumulativas: tránsito, saneamiento, provisión energética, presión sobre playas y espacios públicos. La suma de decisiones individuales produce efectos sistémicos. La secuencia técnicamente aconsejable es conocida: primero, infraestructura suficiente y evaluación ambiental integral; luego, aumento de densidad.

La congestión estacional, la saturación de redes y la presión creciente sobre el borde costero no son fenómenos aislados. Cuando la experiencia urbana se asocia a sobrecarga, pérdida de paisaje y deterioro ambiental, el destino pierde diferenciación. En un mercado turístico cada vez más competitivo, donde la calidad ambiental y la previsibilidad pesan tanto como la oferta inmobiliaria, esa erosión tiene consecuencias.

La historia reciente de distintos destinos muestra que, cuando la densificación avanza sin preservar el entorno natural y sin respetar la capacidad de carga, parte de la demanda —turistas y residentes permanentes— migra hacia alternativas más amigables y menos congestionadas. No es una hipótesis alarmista; es una dinámica observable en mercados maduros.

A ello se agrega la necesidad de estándares rigurosos de transparencia y trazabilidad en un sector que, por su volumen, exige controles sólidos. La reputación de un destino no depende únicamente de su paisaje, sino también de la fortaleza institucional con que administra su desarrollo.

La expansión urbana es, en definitiva, una política pública. La reiteración de flexibilizaciones y la habilitación de mayores concentraciones edilicias en áreas sensibles configuran una definición sobre el modelo de ciudad y sobre el tipo de relación que se desea preservar con el entorno natural.

El debate no es si Punta del Este debe crecer, sino cómo hacerlo sin comprometer el capital ambiental que le dio origen y prestigio. Reafirmar el planeamiento, respetar la capacidad de carga y exigir infraestructura antes de densificar no desalienta la inversión, protege el activo que la hace posible. Cuando el deterioro paisajístico se vuelve evidente, ya no se discute el rumbo, sino el costo de haber subestimado sus efectos.

Dr. Jorge Cassinelli