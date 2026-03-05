Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

No es novedad que en temporada el tránsito en Punta del Este suele ser muy complicado, por obvias razones.

El balneario no ha hecho modificaciones viales de fondo, y desde luego el parque automotor local también ha crecido notoriamente.

La Dirección de Tránsito es poco y nada lo que ayuda, poner radares no basta, y la presencia de inspectores es escasa.

Cientos de vehículos en zonas de playa estacionan donde quieren, y los fines de semana es simplemente caótico. Las bajadas a la costa son tierra de nadie, no existen señales adecuadas, y los accesos en su mayoría no son para peatones. También suelen aparcar en zonas prohibidas, en esquinas, en bajadas accesibles, y nada sucede.

Ignoro si la intendencia posee camiones de guinchado; si los tiene, no los utiliza, y si no existen, sería increíble. Debería tener varios. Sería una forma efectiva de combatir a turistas irrespetuosos, ordenar el caótico tránsito y, de paso, recaudar.

De las motos y sus escapes libres mejor ni hablar, no basta con unas pocas inspecciones esporádicas.

Como conductor y como peatón, como vecino residente de la ciudad y contribuyente de una exorbitante contribución inmobiliaria, creo tener derecho de aspirar a un tránsito mínimamente ordenado y controlado, entendiendo naturalmente que en verano se desborda, como sucede en la mayoría de los centros turísticos del mundo.

Ojalá en la próxima temporada se aplique el profesionalismo y rigor que amerita, y hoy no existe.

Vecino indignado