Pilar Illarraga: “Me cuestan mucho los cambios, pero evidentemente los necesito para no sentirme estancada”

Tras la partida del argentino Maximiliano Matsumoto, el desafío de liderar las cocinas del hotel cinco estrellas símbolo de la rambla montevideana recayó en la recientemente incorporada sous-chef, otra argentina que, como él, estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y curiosamente también posee una rica herencia cultural que ha marcado profundamente su cocina.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Nacida en la ciudad de Buenos Aires y criada en Castelar (provincia de Buenos Aires), Illarraga tiene raíces italianas, irlandesas y lituanas por parte de madre, y vascas por parte de padre. “La parte lituana era judía, por lo que toda la cocina de Medio Oriente, especiada, siempre estuvo presente”, cuenta. A eso se suman las costumbres de su abuela irlandesa, con quien siempre disfrutó de los escones­ del five o’ clock tea. “En casa siempre se tomó té, nunca mate. El té lo mandaba mi tía en hebras de Inglaterra”, asegura. “Recuerdo que estaba todo muy fusionado. Mi cocina es básicamente una mezcla de todo mi pasado”, señala la nueva executive chef de Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, a quien le gusta tratar de establecer conexiones con su infancia a través de su gastronomía.

Pero a pesar de crecer en ese ambiente tan fértil gastronómicamente hablando, su profunda vocación por la gastronomía no fue algo que tuviera claro desde chica. Estudió tres años Filosofía en la Universidad de Buenos Aires antes de darse cuenta de que, aunque le gustaba, esa no era realmente su pasión. Quizá haber crecido en una familia de universitarios, con un hermano licenciado en Historia, otro doctor en Filosofía y un padre biólogo, no la ayudó a darse cuenta rápido. “Mis padres me decían que me dedicara a lo que me hiciera feliz. No había una presión para elegir el camino intelectual pero evidentemente yo la sentía de todas formas”, explica.

Tuvo que llegar al punto en que volvía angustiada a su casa de la facultad para permitirse tomar un cuatrimestre de descanso. Pero el descanso no lo fue tanto; su espíritu inquieto la llevó a anotarse en un curso de cocina para aprovechar ese tiempo y, como asegura que no puede hacer nada a medias, se volcó de lleno a estudiar la carrera de Profesional Gastronómico y terminó pasando todo el día en el IAG. Cursó las horas curriculares y se anotó en toda práctica libre o seminario que encontrara. Al terminar el “descanso”, le dio otra oportunidad a la universidad y cursó un cuatrimestre de griego, pero entonces ya había descubierto su vocación. “Sentir pasión por la carrera es importantísimo, sobre todo en rubros como la gastronomía, donde realmente si no te gusta, lo vas a padecer, porque hay veces que estás más tiempo trabajando que con tu familia. Si no tenés ese plus, se hace muy cuesta arriba”, explica Illarraga.

Combinó la carrera de Profesional Gastronómico con una especialización en Pastelería y realizó una pasantía en el hotel Hyatt de Buenos Aires. “Trabajar en el Palacio Duhau (donde se ubica el Hyatt) como una primera experiencia es una gran oportunidad”, explicó sobre el inicio de un camino que la llevó a estar principalmente vinculada a la gastronomía desde el universo de la hotelería. Aunque luego trabajó en una pastelería boutique de Isabel Vernal por unos meses —un trabajo que le encantaba, donde pudo explorar su amor por el detalle—, cuando la convocaron desde Hilton Buenos Aires no dudó. Dejó el trabajo en la pastelería, que sentía que era demasiado cómodo para su edad (22), ya que salía a las cinco de la tarde y tenía libres los fines de semana. Estaba convencida de que era el momento de curtirse y trabajar la mayor cantidad de horas posible.