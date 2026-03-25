Guerra en Medio Oriente: un botín frágil para las petroleras occidentales

La guerra en Irán dispara los precios del petróleo e impulsa los beneficios de las empresas occidentales. Pero detrás de estas ganancias récord se esconde una paradoja: esta crisis también podría debilitar de forma duradera su modelo económico

El conflicto en el Golfo ilustra a la perfección la sensibilidad de los mercados energéticos ante las tensiones geopolíticas. Cuando un acontecimiento perturba una región clave como el Golfo Pérsico, las reacciones son inmediatas. De hecho, esta zona es fundamental para el abastecimiento energético mundial, ya que gran parte del petróleo y el gas transita por un punto estratégico: el estrecho de Ormuz.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En cuanto la guerra amenaza la producción o el transporte, los precios se disparan. Eso es exactamente lo que se observa hoy, con un rápido aumento de los precios del petróleo y del gas. Para las petroleras occidentales, es pura ganancia. Su modelo es sencillo. Venden un recurso cuyo precio se fija a escala mundial. El resultado es que, cuando los precios suben, sus ingresos se disparan. Una empresa que produce petróleo en Estados Unidos, en el Mar del Norte o en África no se ve directamente afectada por los bombardeos en Medio Oriente, pero se beneficia plenamente de la subida de los precios. Cada barril vendido reporta más beneficios, lo que hace que los márgenes se disparen. En estos periodos de crisis, las grandes empresas pueden así registrar beneficios récord.

Embed - EE. UU. enviará 1.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada a Medio Oriente, según medios Beneficios frágiles ante la inestabilidad del conflicto Pero lo que a corto plazo parece un golpe de suerte es, en realidad, muy frágil. Y es que estos beneficios se basan en una situación profundamente inestable: la guerra. Y, por lo tanto, en una gran imprevisibilidad. Un alto el fuego podría hacer que los precios se desplomaran muy rápidamente. Y en ese caso, todo el sector tendría que ajustarse de forma brusca: reducción de inversiones, congelación de proyectos e incluso recortes de empleo. En otras palabras, las ganancias de hoy pueden convertirse en las dificultades de mañana.

Por otra parte, no todas las empresas se encuentran en la misma situación. Algunas están directamente expuestas en Medio Oriente. Las infraestructuras están dañadas, los pozos cerrados, las plantas de producción paradas. Para los grupos que operan en la región, esto puede suponer pérdidas de varios miles de millones de dólares.

Embed - Un millonario contrato petrolero vinculado a un mensaje de Trump en Truth Social sacude los mercados Transporte, transición energética: riesgos duraderos para el sector A estas dificultades se suman los riesgos relacionados con el transporte. En una zona de guerra, los petroleros se vuelven vulnerables. Si los buques ya no pueden circular con normalidad o si los costes de los seguros se disparan, toda la cadena logística se ve perturbada. E incluso con precios elevados, algunas empresas pueden verse bloqueadas.