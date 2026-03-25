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    Guerra en Medio Oriente: un botín frágil para las petroleras occidentales

    La guerra en Irán dispara los precios del petróleo e impulsa los beneficios de las empresas occidentales. Pero detrás de estas ganancias récord se esconde una paradoja: esta crisis también podría debilitar de forma duradera su modelo económico

    El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán).

    El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán).

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    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El conflicto en el Golfo ilustra a la perfección la sensibilidad de los mercados energéticos ante las tensiones geopolíticas. Cuando un acontecimiento perturba una región clave como el Golfo Pérsico, las reacciones son inmediatas. De hecho, esta zona es fundamental para el abastecimiento energético mundial, ya que gran parte del petróleo y el gas transita por un punto estratégico: el estrecho de Ormuz.

    En cuanto la guerra amenaza la producción o el transporte, los precios se disparan. Eso es exactamente lo que se observa hoy, con un rápido aumento de los precios del petróleo y del gas. Para las petroleras occidentales, es pura ganancia. Su modelo es sencillo. Venden un recurso cuyo precio se fija a escala mundial. El resultado es que, cuando los precios suben, sus ingresos se disparan. Una empresa que produce petróleo en Estados Unidos, en el Mar del Norte o en África no se ve directamente afectada por los bombardeos en Medio Oriente, pero se beneficia plenamente de la subida de los precios. Cada barril vendido reporta más beneficios, lo que hace que los márgenes se disparen. En estos periodos de crisis, las grandes empresas pueden así registrar beneficios récord.

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    Beneficios frágiles ante la inestabilidad del conflicto

    Pero lo que a corto plazo parece un golpe de suerte es, en realidad, muy frágil. Y es que estos beneficios se basan en una situación profundamente inestable: la guerra. Y, por lo tanto, en una gran imprevisibilidad. Un alto el fuego podría hacer que los precios se desplomaran muy rápidamente. Y en ese caso, todo el sector tendría que ajustarse de forma brusca: reducción de inversiones, congelación de proyectos e incluso recortes de empleo. En otras palabras, las ganancias de hoy pueden convertirse en las dificultades de mañana.

    Por otra parte, no todas las empresas se encuentran en la misma situación. Algunas están directamente expuestas en Medio Oriente. Las infraestructuras están dañadas, los pozos cerrados, las plantas de producción paradas. Para los grupos que operan en la región, esto puede suponer pérdidas de varios miles de millones de dólares.

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    Transporte, transición energética: riesgos duraderos para el sector

    A estas dificultades se suman los riesgos relacionados con el transporte. En una zona de guerra, los petroleros se vuelven vulnerables. Si los buques ya no pueden circular con normalidad o si los costes de los seguros se disparan, toda la cadena logística se ve perturbada. E incluso con precios elevados, algunas empresas pueden verse bloqueadas.

    Por último, la subida vertiginosa de los precios de la energía tiene consecuencias más profundas. Cuando el petróleo y el gas se vuelven demasiado caros o demasiado inciertos, los Estados y las empresas aceleran su transición hacia alternativas: energías renovables, energía nuclear, eficiencia energética o electrificación. Estas soluciones se vuelven entonces más atractivas. Ahí radica el quid de la paradoja. La guerra puede impulsar los beneficios a corto plazo, pero debilitar el futuro del sector. Las petroleras occidentales se ven así atrapadas en una doble encrucijada: beneficiarse de las tensiones geopolíticas al tiempo que sufren una inestabilidad creciente, que amenaza tanto sus actividades como la demanda futura.

    FUENTE:RFI

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