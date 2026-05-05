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    La OMS afirma que España autorizó el atraque del barco con el brote de hantavirus en las Islas Canarias

    La Organización Mundial de la Salud informó este martes de dos casos confirmados de hantavirus y otros cinco sospechosos relacionados con el brote en un crucero neerlandés bloqueado en Cabo Verde, en el Atlántico. La OMS trata de localizar a los pasajeros de un vuelo Santa Elena-Johannesburgo, en el que viajó una mujer neerlandesa enferma

    Maria Van Kerkhove, directora interina del Departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias de la OMS.

    Maria Van Kerkhove, directora interina del Departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias de la OMS.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “A 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos del hantavirus confirmados en laboratorio y cinco sospechosos), incluyendo tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves”, anunció la OMS en un comunicado. Tres de las personas ya no están en el crucero, y cuatro permanecen a bordo.

    Localizar a pasajeros

    Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud dijo este martes que trata de localizar a los pasajeros del vuelo desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, en el que fue evacuada una turista neerlandesa contagiada con hantavirus y que falleció en un hospital sudafricano.

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    Esta neerlandesa de 69 años, cuyo esposo de 70 años murió a bordo del crucero, había sido desembarcada en Santa Elena el 24 de abril “con síntomas gastrointestinales” y luego embarcó al día siguiente en un vuelo con destino a Johannesburgo, indicó la OMS.

    Murió el 26 de abril y su infección por hantavirus se confirmó el lunes. “Se han iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros de ese vuelo” desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, precisó la OMS en un comunicado.

    Unas 150 personas varadas frente a Cabo Verde

    Decenas de pasajeros y miembros de la tripulación del crucero sospechoso de estar afectado por un foco de hantavirus permanecían varadas frente a las costas de Cabo Verde el lunes por la noche, a la espera de un lugar donde poder desembarcar. Según la OMS, España ha autorizado el atraque del barco en las Islas Canarias.

    El MV Hondius transportaba a 149 personas de 23 nacionalidades. Maria Van Kerkhove, directora interina del Departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias de la OMS, dijo el lunes por la noche que por el momento “no hay ninguna otra persona que presente síntomas a bordo, pero la situación está siendo estrechamente vigilada”. “Se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y reduzcan los riesgos mientras se llevan a cabo medidas de desinfección”, añadió.

    Embed - Crucero con brote de hantavirus, rechazado por Cabo Verde, busca desembarcar en las islas Canarias

    “No se transmiten fácilmente entre personas”

    Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas. “No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje”, señaló Hans Kluge, director de la OMS para Europa. El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y “no se transmiten fácilmente entre personas”.

    Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Tierra del Fuego, explica a RFI que “la tasa de letalidad normalmente ronda entre 10 a 30%, es decir, que de cada 10 personas que se enferman, entre nueve y siete logran salir de la enfermedad y el resto puede fallecer. La transmisión interhumana no es la que normalmente se reporta, siempre es la persona que haya estado en contacto con las excretas o con la orina del roedor sospechoso, la que va por ahí a contraer la enfermedad”.

    “Pero bueno, hace poco tiempo tuvimos en Epuyén, en un lugar de Argentina, en la Patagonia, unos casos en donde se determinó que hubo transmisión entre personas. Por eso también una de las cuestiones que habíamos solicitado al Ministerio de Salud de la Nación es que determinen si, con esta persona que ha tenido diagnóstico confirmado, se trata del virus Andes, porque es el único que hasta el momento había reportado esa capacidad de transmitirse de persona a persona”, subraya Petrina. La OMS sospecha que se trata de una transmisión entre personas.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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