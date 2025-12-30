A la Intendencia de Montevideo le “falta mucho en limpieza”, afirma Herou; apunta a estrategias diferenciadas

La gestión de los residuos, la limpieza urbana y la adaptación de Montevideo al cambio climático atraviesan buena parte de la agenda del director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou. A cinco meses de haber asumido el cargo —tras 19 años al frente del área ambiental en la comuna canaria—, el jerarca sostiene que se cumplieron “todos los mojones” de la agenda ambiental presentada ante la Junta Departamental previstos hasta ahora, aunque reconoce que en algunos frentes todavía falta mucho, como limpieza, donde el foco estará puesto en combinar inversión, gestión y participación ciudadana.

Uno de los principales desafíos, reconoce, es revertir el bajo nivel de clasificación y reciclaje en la capital, que hoy ronda el 5%, lo que implica apuntar a “la clasificación en origen” y a la necesidad de adaptar las soluciones a la diversidad del territorio montevideano. En entrevista con Búsqueda , el director aborda también el rol de las sanciones, la revisión de la normativa vigente y los límites actuales para multar conductas individuales, así como los retos vinculados al saneamiento, la calidad del agua y la nueva exigencia sobre enterococos en playas.

En ese sentido, subraya que la aprobación del Presupuesto quinquenal será clave para acelerar y potenciar los cambios previstos de cara a 2026, aunque asegura que los recursos económicos “no serán una limitante”.

—Hemos cumplido con todo el cronograma de mojones que presentamos en la Junta. Nos falta algún detalle, pero todo se ha hecho. Eso permite plantear con firmeza lo que dijimos, que la prioridad está puesta en la gestión de los residuos, especialmente en la limpieza en esta etapa: desarrollamos el plan de gestión de residuos, presentamos una serie de acciones concretas vinculadas a la acción climática y presentamos un sistema departamental de áreas ambientales prioritarias para el cuidado del patrimonio natural del departamento y la biodiversidad. Además, instalamos el nodo de educación ambiental y estamos trabajando en centros de estudio, generamos más de 100 reuniones en los barrios y consolidamos 18 agendas ambientales locales en los CCZ. Y sobre fin de año convocamos a la Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciudadano, y en cada barrio generamos un grupo de WhatsApp con mucha gente que articula y nos pasa información. En cinco meses haber hecho todas estas cosas es muy importante. Es mucho en poco tiempo.

—¿En qué áreas los resultados aún están por debajo de lo esperado?

—En limpieza falta mucho. Estamos mostrando por dónde vamos. Algunos indicadores nos muestran que hemos logrado avances interesantes: cuando asumimos en julio vaciábamos 3.600 contenedores. Hacia setiembre fuimos subiendo, en octubre tuvimos algunas turbulencias y bajamos, pero entre noviembre y diciembre hemos tenido días de 4.700. Estamos vaciando más contenedores, y eso se nota. Con el nuevo presupuesto llegará nuevo equipamiento. Eso nos va a permitir ir más rápido, mejorar la limpieza y que los vecinos clasifiquen en casa.

—¿Hasta qué punto la agenda ambiental está condicionada por restricciones presupuestales?

—La agenda ambiental es mucho más que la limpieza y la gestión de los residuos. Hemos trabajado en todos los temas. Uno siempre quiere más recursos, pero no me vas a escuchar jamás plantear que si tenemos un problema es por falta de ellos. Ahora estamos trabajando con los recursos del período anterior y logramos varias concreciones, y estamos elaborando el presupuesto quinquenal, que entra a la Junta el 8 de enero. También tenemos el saneamiento a nuestro cargo, y hay que darle continuidad a una política que le ha permitido a Montevideo tener hoy una calidad ambiental vinculada a la red muy importante. No vamos a tener un tema de recursos para ejecutar lo que nos comprometimos, esa no creo que sea una limitante, sino en el laburo que pongamos atrás y en la capacidad de gestión. Habrá que trabajar mucho con la gente, porque ese es el gran cambio.

—¿El problema de los residuos en Montevideo es principalmente de gestión, de comportamiento ciudadano o de modelo? ¿Por qué nadie lo ha podido resolver y en qué se diferencia de la gestión en Canelones?

—Canelones tiene cosas buenas y cosas a ir cuidando todos los días, y Montevideo también. Montevideo tiene una fortaleza enorme que son los ecocentros, y está bueno reconocerlo, potenciarlo y extenderlo. El departamento ha generado un montón de cosas muy buenas que hay que cuidar, pero también tiene problemas, y estos nunca están en un solo lugar. Hay que mejorar la gestión, hay que involucrar a los vecinos, hay que invertir, hay que hacer que el puzle funcione, y vamos por buen camino. La experiencia de Canelones muestra que se puede, lo que no quiere decir que en Canelones esté todo bien. La diversidad que tiene Canelones también la tiene Montevideo, con más población y más actividades. Tiene algunos complejos habitacionales como Parque Posadas, donde estamos planificando una serie de cambios, que es como tener a los pueblitos del Santoral todos ahí en un espacio muy reducido. Y eso hace más eficiente la gestión, pero le agrega complejidad. Todo se puede lograr si tenemos un objetivo claro, por eso aprobar el plan fue fundamental. Si a eso le agregas inversión, gestión y los vecinos involucrados, es más que factible lograr un cambio en estos cinco años.

—El sistema de contenedores ha sido objeto de cambios y críticas. ¿Qué responde a las inquietudes que ha generado el plan de contenedores domiciliarios en los vecinos?

—Nunca dijimos que había una solución única para todo Montevideo. El departamento tiene un territorio muy chico pero con una diversidad importante. Tenemos que involucrar a los vecinos para mejorar la limpieza y gestionar mejor los residuos en el marco de una agenda ambiental que responde a los desafíos de este siglo. Ahora, para lograr eso, aterrizás de una forma en Santiago Vázquez y de otra en Pocitos. Nunca dijimos que va a haber un contenedor domiciliario para 18 de Julio y Ejido. Lo que dijimos es que en todos lados vamos a trabajar con los vecinos para mejorar la limpieza y generar menos residuos, reciclando y compostando. En el Cerro vemos que el contenedor intradomiciliario funciona perfectamente y que permite avances notorios. En otras zonas, como los complejos habitacionales, son los contenedores dentro del predio, y en otras vamos a ir por los contenedores soterrados. El objetivo es bajar a la mitad los contenedores de la vía pública en este período de gobierno, y eso la ciudad lo va a notar.

—Montevideo está muy rezagado en términos de clasificación y reciclaje. ¿Qué porcentaje se recupera hoy de residuos y a qué objetivo apunta?

—Es bajo, se recupera en el entorno del 5% de los materiales que se vuelcan al mercado. Y al finalizar el período de gobierno nos planteamos recuperar en torno al 45% o 47%, que sería cumplir con lo que la normativa nos indica. El primer desafío que tenemos es que el material que llega a las cuatro plantas de clasificación que hay en Montevideo llegue limpio y en condiciones. Esto quiere decir que los distintos tipos de plástico, cartón y metales no lleguen mezclados con restos de comida ni pañales. Esto tiene que ver con tener el equipamiento en lugares correctos, trabajar para que el uso sea el adecuado y que el transporte desde los lugares donde se clasifica en origen hasta las plantas se haga en las condiciones adecuadas. Nuestro objetivo es la clasificación en origen: en los hogares, en los centros de estudio, donde ya estamos trabajando con las escuelas, en las oficinas públicas (en febrero empieza con fuerza el programa Ecoficinas) y en los centros comerciales, con los que vamos a estimular el año que viene un sello socioambiental.

Herou 2 Leonardo Herou en la Intendencia de Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

—¿Prevé implementar mayores exigencias para grandes generadores de residuos? ¿Considera que las sanciones actuales por incumplimiento son adecuadas?

—Cuando un gran generador gestiona incorrectamente sus residuos se aplican sanciones, y yo por semana firmo varias. Estamos yendo hacia la revisión de la normativa en distintas áreas para estimular con más fuerza estos procesos. Ya lo planteamos en la Junta Departamental y va a ser un trabajo del año que viene. También queremos fortalecer una línea de trabajo vinculada a los eventos sostenibles, como fue la San Felipe y Santiago, que se organizan de forma de no generar impacto en el entorno. Lo mismo en la interna de la IM, que en los eventos se eliminen los plásticos de un solo uso o que las cantinas tengan una política para los residuos de los desperdicios de alimentos. Vamos generando cosas que se tienen que plasmar en una nueva normativa. Las sanciones que se aplican se aplican siempre al bien: o contra la contribución o contra la patente. La directora de Limpieza, Chiara Fioretto, viene trabajando, y esperamos avanzar en este período, en la posibilidad de que también se aplique una sanción a la persona individualmente.

—Días atrás se conoció que al menos cinco playas de Montevideo habían superado los límites de contaminación de agua fijados en la nueva normativa respecto a los niveles de enterococos. ¿Qué falló? ¿Fue un error en el saneamiento, en los controles o en la coordinación institucional?

—El país tiene una normativa, el decreto 253 del año 79, que ha ido variando. Este gobierno nacional decidió cambiarlo e incorporó una serie de definiciones que requieren mayores niveles de exigencia, entre ellas las referidas a la bañabilidad de las playas. El Ministerio de Ambiente definió una transición de dos años para que se apliquen esos cambios y dio seis meses para que los laboratorios de las intendencias pudieran fortalecer sus capacidades para estar a la altura. Montevideo tiene dos grandes fortalezas. Una tiene que ver con la red de saneamiento. Esto le permitió recuperar playas enteras. Hay que seguir extendiendo y mejorando ese saneamiento, en gestión y capacidades. Además, Montevideo tiene un muy buen laboratorio que ha mejorado su capacidad en los últimos años. Cuando el laboratorio monitorea una playa y, de acuerdo a la normativa vigente, indica que está apta para baños, es porque efectivamente lo está. Esa es la tranquilidad que les podemos dar a los vecinos. Cuando una playa no está habilitada para baños puede ser porque los niveles de coliformes, de acuerdo a la normativa vigente (porque enterococos todavía no se aplica), superan los límites. Ahí se avisa a la torre de guardavidas y en la página web de la IM. Cuando aparecen cianobacterias también y cuando se da algún otro fenómeno —como la aparición de la fragata portuguesa o algún derrame—, en todos los casos la población se entera.

Con respecto a enterococos, son parámetros distintos a los coliformes. Esto no significa que si te da un nivel de enterococos alto te tiene que dar coliformes mucho más altos. Son parámetros que nos dan mayores garantías para definir la bañabilidad. Montevideo ya lo viene evaluando, ya tiene datos de enterococos, es la única intendencia que lo monitorea. Pero en la normativa todavía no está, y lo que le pedimos al Ministerio de Ambiente, ahora que nos dio una ventana de transición, es que nos valide la técnica de laboratorio. También vamos a sumar laboratorios móviles solo para enterococos que nos van a dar en un tiempo mucho menor los datos de calidad de agua. Vamos a tener, en un plazo realmente inferior a la ventana de transición que diseñó el ministerio, todas las capacidades para poder aplicar enterococos como criterio de bañabilidad.

—Usted fue subsecretario del Ministerio de Ambiente durante un período breve. ¿A qué respondió su salida?

—A que se pusieron de acuerdo. Yo soy militante del Frente Amplio, y no me la creo. Uno tiene que estar donde pueda aportar más. Estar en el gobierno nacional fue un orgullo de aquellos y en algún momento el intendente empezó a hablar con Yamandú. Y Montevideo es la capital, es una referencia, y tener la capacidad de articular un equipo que funciona muy bien para avanzar con los objetivos que definió el Frente Amplio y el intendente, para mí, era un orgullo igual de enorme.