El Ministerio de Ambiente registró “excedencias” en promedios diarios de contaminantes en el aire en casi todo Uruguay

Días atrás, técnicos del Ministerio de Ambiente se hicieron presentes en el municipio de Nueva Palmira, departamento de Colonia, alertados por una problemática cada vez más habitual. Según pudieron determinar a través de diferentes monitoreos, la calidad del aire en la localidad no era óptima y superaba los parámetros de “material particulado” —que puede incluir polvo, hollín, humo y metales— establecidos por la normativa vigente. Ante esa situación, las autoridades anunciaron que pondrían en marcha un plan de acción para mejorar los valores inadecuados en el ambiente, que implicaría, entre otras cosas, un trabajo cercano con empresas vinculadas a la operativa portuaria y a plantas de acopio de granos, informó El Eco.

Según indicó la experta, los valores permitidos de las partículas en el aire están normados por las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece los promedios diarios y anuales adecuados. En ese sentido, Hill explicó que para los promedios anuales Uruguay apenas cumple con los parámetros establecidos, por lo que “hay que actuar para mejorar, porque si bajan las exigencias o se da un evento, como los incendios del Amazonas, podemos no llegar a cumplir”. Y en el caso de los promedios de 24 horas, sí se registran excedencias en casi todo el territorio, agregó.

“Por ejemplo, en Montevideo, la incidencia de las estufas a leña es muy fuerte y tenemos varios días en el año en los que el promedio de 24 horas es superado. Sin embargo, durante los meses que no se utilizan, los niveles son tan bajos que el promedio anual se cumple”, comentó, por lo cual es importante “establecer una línea de base bien baja”. Agregó, además, que las estufas a leña “son una de las grandes causantes de la presencia de partículas en el aire de todo el país”.

Estufa-lena.jpg Estufa a leña.

En relación con Nueva Palmira, explicó que la principal incidencia de la contaminación del aire en la localidad radica en la proliferación de silos y molinos, así como en el importante tránsito de camiones. Es por eso que el trabajo del Ministerio de Ambiente en la ciudad, que ya lleva más de una década, apunta a controlar las chimeneas y los procesos industriales, y a reducir la circulación de vehículos de carga, indicó Hill.

Por otro lado, la experta informó que la contaminación del aire que se registra en diferentes puntos del país puede causar un mayor riesgo en gente con problemas respiratorios, cardíacos o con alguna predisposición particular. Por eso, en el marco del plan de acción que se prevé para Nueva Palmira, la cartera trabaja actualmente con el Ministerio de Salud Pública en la sistematización de los datos para determinar la relación entre la calidad del aire y posibles consecuencias en la salud de la población.

“No hay ningún antecedente de una relación con datos propios de Uruguay. Por eso se empezó a sistematizar la información que tenía por un lado ASSE, por otro la salud pública y privada, por otro el Instituto Nacional del Cáncer y por otro lado el Ministerio de Ambiente, para juntar todo y ver si hay una relación entre la calidad del aire y la salud”, señaló Hill.

La iniciativa, que implicará el uso de un software desarrollado por la OMS y el asesoramiento del organismo, comenzará en Nueva Palmira y se prevé que terminará hacia fines de año. Luego se trasladará a Río Branco y después al Puerto de Montevideo, puntos donde se cuenta con datos históricos de monitoreo.

Nueva-Palmira-puerto-adhoc-ra.jpg Costa de Nueva Palmira. Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Trabajo conjunto

Actualmente, el Ministerio de Ambiente cuenta con equipos “discretos” —aquellos que necesitan de un operario para realizar mediciones— en Rivera, Río Branco, Pando y Ciudad de la Costa. Y por otro lado, posee equipos “de monitoreo continuo” —que son más costosos, automáticos y permiten obtener datos 24/7— en Nueva Palmira, Montevideo, Las Cañas y Aceguá.

Sin embargo, el personal que se encarga de mantener en funcionamiento los primeros es proporcionado por las intendencias municipales (al ser algo “inviable” para Ambiente, por los costos de traslado que implicaría), razón por la que no siempre se logra obtener datos sistemáticos. Esto se debe, explicó Hill, a que no todos los gobiernos municipales están dispuestos trabajar con la cartera en este tipo de mediciones o porque no cuentan con los recursos para hacerlo.

“Muchas veces el éxito del monitoreo depende en un 90% de las capacidades locales para poder acompañar en la tarea”, comentó la funcionaria, quien reconoció que existen todavía algunas dificultades de coordinación con las intendencias que “no siempre son por mala voluntad”.

Consultada acerca de si luego de aprobado el decreto se incorporó nueva tecnología internacional, como se había anunciado, Hill reconoció que aún no se adquirieron equipos nuevos y que se continúa trabajando con los mismos que ya funcionaban. “A partir de la reglamentación, lo que cambió sobre todo es el control de las empresas, porque ahora tenemos un respaldo para exigir a las industrias que mejoren sus emisiones; y en lo que refiere al control de los vehículos, nos cambió la vida”, celebró la experta, ya que hasta que entró en vigencia la regulación “entraba cualquier cosa al país”.

El director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, estuvo de acuerdo con este punto. Y es que, según dijo, el reglamento estableció, entre otras cosas, plazos a partir de los cuales no se podían fabricar o importar vehículos automotores que no cumplieran con los estándares del decreto, tiempos que “se han cumplido”. “Los automotores que ingresan hoy al país son vehículos que están certificados en el cumplimiento de esta norma y las emisiones que se les exigen se corresponden con normas europeas”, destacó Cousillas. Sin embargo, aún resta contrarrestar las emisiones del parque vehicular anterior a la normativa, para lo cual el Poder Ejecutivo impulsa un mecanismo de recambio de taxis y transporte colectivo a vehículos eléctricos.

“A partir de enero de este año, comenzaron a regir parámetros más exigentes en cuanto a objetivos de calidad de aire, al disminuir los valores de material particulado que se consideran adecuados. Sin embargo, el cambio en la calidad de aire como consecuencia de esta norma va a demorar un poco, pero estamos en el buen camino”, comentó.