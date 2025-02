ASSE presupuestó a otros 312 trabajadores sin el voto de los directores sociales

Al igual que en la primera ocasión, los directores de ASSE en representación de los trabajadores y de los usuarios, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, respectivamente, no acompañaron la decisión con su voto. “Otra vez (se trató este tema) por fuera del orden del día”, dijo a Búsqueda Pereyra.

“Me guste o no me guste, yo tengo que aplicar la ley”, dijo Sosa a Búsqueda semanas atrás, luego de la polémica ocasionada por este tema, rechazando que haya habido casos de “clientelismo”. Desde su departamento de comunicaciones afirmaron que no se harán más declaraciones en esta oportunidad.